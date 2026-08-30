Con casi 6 millones de personas afectadas por la mora, el Gobierno activa dos mecanismos para mejorar el cobro de préstamos bancarios y fintech

Los "Cobros por transferencia" inician 31/08; el "código de descuento" aún espera la reglamentación del BCRA.

Casi 6 millones de personas están afectadas por la morosidad; el BCRA registró una primera señal de estabilización en junio.

El Gobierno lanza 2 herramientas, "cobros por transferencia" y "código de descuento", para reducir la morosidad crediticia en bancos y fintech.

Frente a una morosidad que todavía permanece en niveles históricos, el Gobierno prepara dos herramientas para facilitar el cobro de préstamos en bancos y fintech: los cobros por transferencia y el código de descuento.

El objetivo es mejorar la recuperación de cuotas y contener incumplimientos que afectan a casi 6 millones de personas, mientras el BCRA detectó una primera señal de estabilización durante junio.

El BCRA registró en junio una mejora en la mora de los hogares

Los datos oficiales muestran un cambio en junio: los atrasos de las deudas familiares dejaron de crecer por primera vez en un año y medio, según el Banco Central de la República Argentina.

En préstamos personales y tarjetas de crédito, la morosidad alcanzó 12,8%, apenas 0,1 puntos porcentuales menos que en mayo, mientras la irregularidad crediticia cerró junio en 7,6%.

El retroceso combinó una desaceleración del crecimiento de la cartera irregular con un aumento real del financiamiento total, aunque el nivel de incumplimientos continúa siendo históricamente elevado en el sistema financiero argentino.

Con casi 6 millones de personas afectadas, la evolución de estos indicadores explica el interés oficial por sostener la mejora y encontrar mecanismos que permitan elevar la cobrabilidad del sistema financiero.

Cómo funcionarán los cobros por transferencia

Desde el lunes 31 de agosto funcionarán los "Cobros por Transferencia", un mecanismo que permitirá a las entidades financieras debitar cuotas pendientes desde cuentas bancarias o billeteras virtuales de clientes morosos.

El procedimiento exige autorización expresa del tomador, que podrá revocarla inmediatamente, mientras las cuotas deberán ser fijas e iguales y nunca superar el 30% de los ingresos mensuales de la persona.

Si el préstamo fue depositado en una cuenta de otro banco, la entidad otorgante podrá extraer allí la cuota pendiente cuando exista una demora, siempre con aviso previo al cliente.

El acreedor deberá informar el débito con un día de anticipación y tendrá un intento inicial, más dos reintentos a las 48 y 96 horas, sin poder sumar intereses por retrasos.

Cómo funcionará el código de descuento

La segunda herramienta amplía el "Código de Descuento" sobre el recibo de sueldo y habilita a los bancos a descontar directamente del salario las cuotas correspondientes a préstamos otorgados a trabajadores.

Su marco surge del artículo 36 de la reforma laboral, que reglamentó esta modalidad, aunque todavía falta que el BCRA establezca las disposiciones complementarias y publique la normativa necesaria para habilitar su aplicación.

El mecanismo busca facilitar el recupero mediante los haberes del trabajador, incorporando una vía de pago directo que podría reducir el riesgo de incumplimiento asociado a los préstamos personales y bancarios.

La entrada en vigencia, sin embargo, quedará supeditada a las definiciones de la autoridad monetaria, que deberá completar el esquema operativo antes de habilitar su utilización efectiva por parte de las entidades.

Qué críticas generó el nuevo sistema de cobro de préstamos

El esquema de "Cobros por Transferencia" generó cuestionamientos entre bancos y proveedores de crédito, que mostraron poco interés debido a los que consideran serios "problemas de diseño" para su implementación.

El principal reparo apunta a que solo puede cobrarse desde la cuenta donde se depositaron los fondos, una condición que, según el sector, limita considerablemente su aplicación práctica para recuperar cuotas vencidas.

Las entidades sostienen que pocas querrán transferir el dinero del préstamo hacia una cuenta perteneciente a un competidor directo, reduciendo así los incentivos para utilizar la herramienta en sus operaciones crediticias.

El Gobierno busca mejorar la cobrabilidad y reducir la morosidad, pero el resultado dependerá de la adopción de ambos mecanismos, las reglas del BCRA y la respuesta de bancos y fintech.