La entidad detectó menos préstamos ingresando en la categoría de mayor deterioro crediticio, aunque la mora consolidada todavía se ubica en 10,6%

Galicia ganó $258.322 millones y proyecta que los préstamos irregulares bajen cerca del 6% a fin de año.

La mora de Naranja X llegó al 19,7% de su cartera, aunque el riesgo de crédito bajó a 18,3%.

Banco Galicia destinó menos dinero a cubrir préstamos impagos durante el segundo trimestre de 2026, una señal de alivio en medio del debate que atraviesa al sistema financiero argentino por la morosidad en los créditos.

Según el balance presentado por Grupo Financiero Galicia, las provisiones por incobrabilidad cayeron 14% respecto del primer trimestre del año, tras 19 meses consecutivos de deterioro en la calidad crediticia del conjunto de la banca.

El dato cobra relevancia en un contexto donde la mora bancaria a nivel sistémico recién empezó a mostrar indicios de estabilización.

El último Informe de Bancos del BCRA reflejó que la irregularidad en créditos al sector privado pasó del 7,7% en mayo al 7,6% en junio, interrumpiendo una racha alcista que se extendía desde fines de 2024. En las familias, sin embargo, el indicador se mantuvo en 12,8%.

Los cargos por incobrabilidad de Galicia bajaron 14% en el segundo trimestre

A nivel consolidado, los cargos por incobrabilidad de Grupo Galicia totalizaron $821.789 millones entre abril y junio. La cifra representó una caída del 14% frente a los tres meses previos, aunque todavía se ubicó 9% por encima del mismo período de 2025.

En Banco Galicia, las provisiones alcanzaron los $544.517 millones, con una baja del 8% trimestral. La entidad explicó que la mejora obedeció a una reducción en la cantidad de préstamos que ingresaron en Stage 3, la categoría contable que agrupa créditos con deterioro significativo.

La cartera irregular del grupo, no obstante, siguió creciendo: representó el 10,6% del total al cierre de junio, frente al 9,6% de marzo y el 5,5% de un año atrás.

Pero Galicia señaló que durante el trimestre comenzaron a aparecer señales de mejora en la dinámica de la mora, lo que fundamenta su proyección de que los préstamos en situación irregular inicien un sendero descendente y se ubiquen cerca del 6% hacia fin de año.

"Galicia reportó sólidos resultados en el segundo trimestre de 2026. Creemos que lo peor ya quedó atrás para el banco, particularmente en lo que respecta a la calidad de los activos, y que las ganancias deberían continuar recuperándose. Mantenemos la recomendación de compra", sostuvo Bank of America en su informe a clientes.

Naranja X concentra la mora más alta dentro del grupo

Dentro del holding, Naranja X sigue siendo el segmento con mayor vulnerabilidad crediticia. La compañía obtuvo una ganancia de $35.619 millones en el trimestre, tras haber cerrado en rojo los primeros tres meses del año.

Sin embargo, su cartera irregular alcanzó los $1,18 billones y representó el 19,7% del total, frente al 16,7% del trimestre anterior y el 8,7% de junio de 2025.

El dato se enmarca en un problema más amplio del segmento de crédito al consumo: según datos del BCRA procesados por la consultora 1816, la mora en entidades no bancarias llegó al 33% en junio de 2026, casi el triple del indicador del sistema bancario tradicional.

Con todo, el riesgo de crédito de Naranja X bajó a 18,3% en el segundo trimestre desde el 23% registrado entre enero y marzo, lo que muestra una moderación del costo asociado a los impagos durante el período.

Galicia ganó $258.322 millones y recuperó rentabilidad en el trimestre

La ganancia neta del holding alcanzó los $258.322 millones entre abril y junio, un 264% más que los $70.986 millones del primer trimestre y un 12% por encima del mismo período de 2025. El ROE consolidado se ubicó en 11,3%, frente al 3,2% de los tres meses previos, y el ROA pasó de 0,6% a 2,1%.

La mejora estuvo impulsada por la baja de tasas de interés, que redujo el costo de fondeo, y por un mejor rendimiento de la cartera de títulos públicos. También incidió la desaceleración de la inflación, que redujo en $146.067 millones el impacto negativo del resultado por posición monetaria neta.

Banco Galicia fue el principal motor de los resultados. Las ganancias por subsidiaria fueron las siguientes:

Banco Galicia: $158.228 millones

Fondos Fima: $38.242 millones

Naranja X: $35.619 millones

Galicia Seguros: $22.642 millones

Galicia Securities: $7.679 millones

En el acumulado del primer semestre, el resultado del grupo fue de $329.308 millones, un 25% inferior al de igual período de 2025. La exposición del banco al sector público creció 36% en el trimestre y alcanzó los $9,09 billones, equivalentes al 22% de sus activos totales.