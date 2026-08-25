La colocación primaria ofrece instrumentos ajustados al tipo de cambio y la inflación, buscando captar fondos con atractivo para inversores locales

Los inversores pueden participar hasta las 16 horas mediante una cuenta comitente en una ALyC, cargando su orden para la Clase 1 o Clase 2 disponibles.

La emisión ofrece dos series: la Clase 1 en dólar MEP a 18 meses y la Clase 2 ajustable por UVA a 24 meses, ambas con calificación crediticia de AA.

EPEC lanzó la licitación de nuevas Obligaciones Negociables por un monto base de 20 millones de dólares, ampliable hasta los 50 millones de dólares.

El mercado de renta fija corporativa suma una nueva alternativa de financiamiento y cobertura para los ahorristas locales. Este martes 25 de agosto de 2026 la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U. (EPEC) lleva adelante la licitación pública de sus nuevas Obligaciones Negociables (ON) Clase 1 y Clase 2.

Fundada en 1953 y bajo titularidad exclusiva del Estado provincial, EPEC es una compañía integrada de electricidad que opera en los segmentos de generación, transporte y distribución.

Según señala Balanz en un informe elaborado sobre la compañía, abastece al 70% de la población de la provincia mediante su red propia y suministra energía al 30% restante a través de cooperativas que funcionan como sus clientes directos.

En la actualidad, la firma cuenta con 19 centrales (térmicas, hidroeléctricas y de ciclo combinado) y una capacidad instalada total de 1.613 MW, posicionándose entre los principales actores energéticos del país.

La colocación ofrece un monto de emisión base de hasta u$s20 millones, ampliable hasta un máximo de u$s50 millones, con calificación crediticia AA-.ar por Moody's y AA por Fix SCR bajo legislación argentina.

¿Cuáles son las condiciones técnicas y plazos de las Obligaciones Negociables de EPEC?

La licitación se estructura en dos series diferenciadas para perfiles que buscan dolarización directa o resguardo contra la inflación:

ON Clase 1 (Dólar MEP):

Moneda de emisión e integración: Dólar MEP (el monto final en dólares está sujeto a la cotización de los bonos al momento de la venta)

Plazo de vencimiento: 18 meses

Tasa de interés: Fija (a determinar mediante el proceso de licitación)

Frecuencia de pago de intereses: Semestral

Amortización de capital: Bullet (pago íntegro al vencimiento)

Monto mínimo de suscripción: u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de dicha cifra

Precio de emisión: 100%

ON Clase 2 (Ajustable por UVA):

Moneda de emisión: Unidad de Valor Adquisitivo (UVA)

Integración: Pesos al Valor UVA Inicial fijado en $2.094,86

Plazo de vencimiento: 24 meses

Tasa de interés: Fija (a licitar en la subasta)

Frecuencia de pago de intereses: Trimestral

Amortización de capital: Bullet (100% al vencimiento)

Monto mínimo de suscripción: UVA 100 y múltiplos de UVA 1 por encima de ese monto

Precio de emisión: 100%

Las nuevas Obligaciones Negociables de EPEC (Fuente: Balanz)

¿Cómo participar de la colocación primaria a través de una cuenta comitente?

Para acceder a la licitación en el mercado primario, los inversores deben contar con una cuenta comitente activa en una sociedad de bolsa (ALyC) o entidad bancaria autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El proceso de suscripción se realiza de forma remota dentro de la plataforma del intermediario financiero y requiere tres pasos esenciales: