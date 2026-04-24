La cuenta comitente permite operar en el mercado de capitales con seguridad. Cómo abrirla, qué documentación piden y qué tener en cuenta antes de empezar

Antes de lanzarse a comprar bonos o acciones, todo futuro inversor debe dar un paso clave: abrir una cuenta comitente. Ese es el "pasaporte" que habilita el acceso al mercado de capitales y garantiza operar bajo reglas claras y seguras.

La cuenta comitente, también llamada cuenta de inversión, funciona como registro oficial de los activos de cada persona. Allí se custodian las acciones, bonos o fondos adquiridos, siempre a nombre del titular, lo que asegura transparencia y seguridad en las operaciones.

A diferencia de una cuenta bancaria, las cuentas comitentes no sirven para pagos cotidianos ni para manejar gastos diarios. Su función es exclusivamente habilitar la compra y venta de instrumentos financieros en la Bolsa.

Abrir una cuenta para convertirte en inversor es un trámite sencillo y de pocos pasos, aunque exige el cumplimiento de ciertos requisitos y la presentación de documentación básica.

Con un DNI válido y una cuenta bancaria o billetera virtual propia, cualquier adulto puede iniciar la apertura. Las empresas también tienen la posibilidad de hacerlo, siempre que presenten sus estatutos y papeles societarios.

En todos los casos, el proceso incluye controles de identidad y verificación patrimonial exigidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

Apertura de cuenta comitente: lo que hay que saber

En Argentina, la apertura de una cuenta comitente se realiza de manera 100% online y sin costo de mantenimiento. Además de habilitar la compra de bonos y acciones, permite invertir en CEDEARs, Fondos Comunes de Inversión e incluso acceder al dólar MEP.

Los requisitos básicos suelen ser simples: documento de identidad, CUIT o CUIL, un CBU o CVU a nombre del titular y datos fiscales o patrimoniales.

El intermediario -sea banco o ALyC (Agente de Liquidación y Compensación)- debe validar esta información antes de habilitar la cuenta.

Paso a paso

Elegir un intermediario: seleccionar un banco o ALyC autorizado por la CNV. Completar datos personales: cargar la información básica en el formulario online. Validar identidad: presentar DNI y, en algunos casos, realizar validación digital. Vincular cuenta bancaria: asociar el CBU o CVU para transferir fondos. Aprobación final: una vez verificados los datos, la cuenta queda habilitada para operar.

Además de los requisitos básicos, ciertos intermediarios pueden solicitar documentación extra como:

Cuestionario de perfil de riesgo del inversor para determinar la tolerancia al riesgo y adecuar las recomendaciones.

Declaración jurada de origen de fondos, exigida por normativa de la CNV y la UIF.

Documentación adicional para Personas Políticamente Expuestas (PPE), como funcionarios públicos o quienes ocupen cargos relevantes.

Aunque la cuenta comitente no tiene costo de apertura ni mantenimiento, cada operación en el mercado puede tener comisiones que varían según el intermediario, por eso también es fundamental contar con esta información.

El beneficio principal de una cuenta comitente es que los activos siempre quedan registrados a nombre del inversor, lo que brinda seguridad jurídica y patrimonial.

Sin embargo, muchos cometen errores por falta de información previa. Uno de los más comunes es iniciar el trámite sin comprender para qué sirve la cuenta o desconocer los costos y condiciones asociados.

Otro, frecuente entre quienes recién empiezan, es avanzar sin haber definido objetivos financieros claros.

Por eso es clave informarse antes de dar el paso, para garantizar que el debut en el mundo de las inversiones sea lo más fluido posible.