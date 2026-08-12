Las empresas deberán canalizar sus depósitos para despidos en instrumentos financieros como Lecaps, obligaciones negociables y plazos fijos. Los detalles

El sistema entrará en vigencia el 1° de noviembre de 2026, buscando canalizar ahorro corporativo hacia el mercado de capitales y reducir el riesgo.

Las administradoras solo podrán invertir en activos locales en pesos, como títulos públicos, ONs y plazos fijos, con un 10% de liquidez obligatoria.

El Gobierno oficializó mediante la Resolución 1276/2026 el marco de inversiones para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que regirá las indemnizaciones.

El Poder Ejecutivo terminó de delinear uno de los engranajes financieros más esperados de la reforma de modernización laboral: el marco de inversiones para el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Mediante la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, oficializada en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó en qué activos bursátiles y bancarios podrán colocarse los recursos que las empresas aporten mensualmente para fondear el pago de indemnizaciones futuras.

La normativa, que otorga la supervisión técnica a la Comisión Nacional de Valores (CNV), busca garantizar dos pilares centrales:

Seguridad operativa

Liquidez inmediata

Para lograrlo, fijó límites de concentración por emisor, prohibió colocar dinero en el exterior y exigió un encaje mínimo del 10% en disponibilidad constante para afrontar desembolsos.

Sin embargo, detrás del abanico de instrumentos permitidos por el Palacio de Hacienda se esconden herramientas que los inversores del mercado de capitales utilizan a diario. ¿En qué consisten exactamente los activos elegidos por el Gobierno para cuidar la caja de los despidos?

Diccionario financiero: cuáles son y cómo funcionan los instrumentos elegidos

Para gestionar los patrimonios de cese laboral, las administradoras autorizadas (Fondos Comunes de Inversión y Fideicomisos Financieros) solo podrán comprar instrumentos emitidos y negociados en pesos dentro del país.

El menú oficial se divide en las siguientes alternativas:

1. Títulos Públicos y Letras del Tesoro Nacional (Lecaps / Boncer)

Son instrumentos de deuda emitidos por el Estado Nacional para financiarse.

Cómo funcionan: El Gobierno toma capital de los inversores a cambio de devolverlo en una fecha futura junto con un rendimiento estipulado

El perfil del instrumento: En la economía cotidiana, herramientas como las Letras del Tesoro a tasa fija (Lecaps) o ajustables por inflación (Boncer) se convirtieron en las estrellas para el manejo de tesorería de corto plazo. La reglamentación exige que las letras elegidas por el FAL no superen un plazo remanente de 90 días corridos, garantizando que el dinero pueda convertirse en efectivo rápidamente

2. Deuda Provincial y de CABA (Títulos Subnacionales)

Se trata de bonos emitidos por las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para financiar obras públicas o cubrir vencimientos.

Cómo funcionan: Las administradoras pueden destinar hasta un 15% del total del fondo a esta clase de activo, con un tope del 5% por jurisdicción

Requisito de máxima seguridad: Para ser elegibles en el FAL, la norma impone que estos títulos cuenten con autorización de oferta pública, se negocien en mercados regulados por la CNV y posean la calificación de riesgo máxima ("AAA") otorgada por al menos dos calificadoras independientes

3. Obligaciones Negociables (ONs)

Las Obligaciones Negociables son títulos de deuda privada emitidos por empresas corporativas (como YPF, Arcor o Pampa Energía) para financiar sus proyectos productivos o refinanciar pasivos.

Cómo funcionan: Al comprar una ON, el inversor le presta dinero a la empresa a cambio de cobrar intereses periódicos (cupones) y la devolución del capital al vencimiento

Por qué son demandadas: En el segmento minorista, las ONs son uno de los activos preferidos por los pequeños ahorristas debido a sus bajas barreras de entrada (muchas se pueden adquirir a partir de u$s100 o su equivalente en pesos) y a la previsibilidad de sus flujos

Para el fondo de cese laboral, solo se admitirán ONs de primera línea de emisión local que garanticen solvencia técnica.

Características de las Obligaciones Negociables

4. Depósitos a Plazo Fijo y Cuentas a la Vista

Son las colocaciones bancarias tradicionales en entidades autorizadas por el Banco Central (BCRA).

Cómo funcionan: Para no inmovilizar el dinero en el tiempo, la norma exige que los plazos fijos sean precancelables o con un vencimiento remanente no mayor a 30 días corridos

Límite de concentración: Un mismo banco o grupo financiero no podrá concentrar más del 15% de los depósitos de un fondo de indemnizaciones, evitando que el riesgo de liquidez quede atado a una sola entidad privada

Liquidez obligatoria y la cuenta regresiva para el arranque

Un aspecto neurálgico de la resolución ministerial es la preservación del efectivo.

Las administradoras deberán mantener obligatoriamente un 10% de la cartera total en estado de liquidez inmediata (cuentas a la vista o depósitos operativos).

Si debido al pago de indemnizaciones efectivas la reserva cae por debajo de ese margen, el fondo tendrá un plazo máximo de 90 días corridos para recomponer la liquidez.

La publicación del régimen de inversión fue celebrada por referentes del sector bursátil local, quienes ven en la medida un paso clave para canalizar ahorro corporativo institucional hacia el mercado de capitales.

"Van tomando forma los fondos FAL. El Gobierno publicó los activos y límites que se podrán incluir en los FCI", analizó el especialista y referente del mercado Ariel Sbdar, recordando un hito temporal central para la puesta en marcha del sistema: los Fondos de Asistencia Laboral comenzarán a operar formalmente a partir del 1° de noviembre de 2026.

El impacto institucional en el mercado y la compresión del riesgo país

La reglamentación del esquema de cese laboral no solo representa una novedad para el ecosistema corporativo y las relaciones de trabajo, sino que también es observada con atención por la plaza financiera como un catalizador de certidumbre macroeconómica.

En ese sentido, las reformas estructurales en marcha comienzan a ponderarse como señales clave para la valuación de los activos soberanos locales.

Según destacan analistas de Mills Capital, el despliegue del nuevo marco normativo para las indemnizaciones forma parte del paquete de transformaciones que el mercado monitorea para medir la sustentabilidad del programa económico.

"Para que los Globales puedan consolidar una paridad más alta, será importante que continúe el fortalecimiento de las reservas y la consolidación del superávit fiscal", analiza Emilio Botto, Jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, en declaraciones a las que accedió iProUP.

En esa línea, el especialista agrega: "El avance de las reformas -la nueva Carta Orgánica del BCRA, la Ley de Mercado de Capitales, la reforma del mercado de seguros y el FAL- también debería contribuir a fortalecer el marco institucional", lo que sumado a la trayectoria fiscal y al nivel de actividad resultará determinante para definir si puede continuar la compresión del riesgo país.

Con este diseño financiero, el esquema busca que la masa de dinero aportada por las empresas no permanezca estancada perdiendo valor frente a la inflación, sino que genere rendimientos moderados en el mercado de capitales manteniendo el capital resguardado y disponible ante cualquier contingencia de la nómina.