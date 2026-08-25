El Banco Central desarrolló el sistema cobro con transferencia, una suerte de "débito automático" de cuotas de préstamos que debería estar listo el 31 de agosto. Pero, como anticipó iProUP la semana pasada, ni bancos ni billeteras quieren implementarlo.

La herramienta permite extraer dinero desde una cuenta bancaria (CBU) o virtual (CVU) para los pagos mensuales de los créditos. Un mecanismo que reemplaza al Debin (débito directo) en su versión recurrente, que el BCRA había dado de baja en 2022.

A menos de una semana del deadline, obligatorio para bancos y fintech, solo una entidad parece haber avanzado y surgen preguntas sobre otros tipos de saldos.

Cómo funciona el cobro con transferencia (CCT)

El CCT es la versión "inversa" del pago con transferencia (PCT) que utilizan las operaciones con QR que se abonan con saldo en cuenta, y está inspirado en la operatoria de Pix Automático de Brasil y AutoPay de India. Funciona de la siguiente manera:

El cliente simula el préstamo en una billetera o home banking

Al aceptar los términos, debe loguearse con los datos del banco o fintech en la que acreditará el préstamo y se debitarán los fondos

Cada mes, se le avisará hasta tres veces, con 48 horas de diferencia, que debe abonar

No se podrá cobrar una cuota de forma retroactiva en caso de atraso: se deberá acordar otro medio de pago

Todas las cuotas deben ser iguales

COELSA y Newpay tienen listos los sistemas para que tanto bancos como billeteras se suban, según comprobó iProUP. Pero los bancos, a través de las principales cámaras, enviaron dos pedidos al regulador en las últimas semanas:

El primer contacto tuvo como principal objetivo pedir definiciones sobre ciertas cuestiones que preocupaban a la banca . Y postergar la entrada en vigencia del CCT

. Y La segunda comunicación llegó ante la falta de respuesta de la autoridad monetaria. Las entidades exigieron, directamente, cancelar el lanzamiento

Sin embargo, dos ejecutivos aseguran a iProUP que el Banco Galicia es el único banco que hoy estaría en condiciones de "prender" la funcionalidad el 31 de agosto. También hay una fintech prestamista que tiene como prioridad desarrollar los sistemas para hacerlo.

Las claves del cobro con transferencia, un 'débito automático' para créditos

Cobro con transferencia: qué saldos quedan afuera

Las cuentas remuneradas, inversiones y dólar MEP que ofrecen las billeteras virtuales estarán fuera del sistema de cobro con transferencia por una cuestión operativa. "Esos saldos no están en CVU, sino en cuentas comitentes de las ALyC o bancos espónsor", revela un ejecutivo del ecosistema.

Según el experto, algunas billeteras cripto también podrían participar: las registradas como proveedores de servicios de pago (PSP). Es decir, aquellas que ofrecen una cuenta CVU en lugar de una cuenta "recaudadora" a la que enviar fondos y luego impacta el saldo al matchear contra el CUIL/CUIT del usuario.

Las criptomonedas quedan también afuera de los débitos automáticos ya que no están en cuentas CVU, sino en direcciones cripto abiertas por los proveedores de activos virtuales a cuenta y orden de los usuarios.

Pero podría utilizarse esa CVU para acreditar el monto del crédito y debitar los pagos mensuales. "Es posible, pero ahora hay todo un proceso de revisión en el BCRA sobre las funciones de PSP as a Service o finanzas embebidas que estamos viendo con preocupación", asegura.

Puntualmente, hace referencia a que la autoridad monetaria está analizando los métodos por los cuales algunas fintech tercerizan ciertos servicios, una cuestión que tendrá cada vez mayor relevancia en el marco del Sistema de Finanzas Abiertas del BCRA.

"Si no despertó interés en las fintech prestamistas, imaginate en las exchanges", dispara el directivo de una firma del rubro que, según el relevamiento elaborado por la Cámara Fintech junto a Taquion, concentra a 135 empresas de las 939 mapeadas (8% del total). Las de crédito, en tanto, llegan a 224 (14%).

Cobro con transferencia y la mora récord

La política también juega este partido. La mora récord, que alcanzó a 6,8 millones de deudores, ya calienta la campaña 2027, con el oficialismo reiterando que el Gobierno no evalúa ningún plan de rescate al ser "un acuerdo entre privados" y la oposición llevando varios proyectos al Congreso para aliviar a los endeudados.

Entre ellos, sonó con fuerza en las últimas horas la plataforma DesendeudAR, una iniciativa firmada por la diputada Victoria Tolosa-Paz (UxP). El proyecto plantea planes de refinanciación para morosos a cargo de ANSES, topes a las tasas de los créditos y una relación cuota-ingreso estricta.

La iniciativa, además, posee como adherente a su compañero de bloque Sergio Palazzo, titular de La Bancaria. El gremialista, en más de una ocasión reclamó la afiliación de los empleados de Mercado Pago y otras billeteras.

Las fintech quedaron en la línea de fuego. Con el agravante de que diversos informes, que agrupan las cifras de las billeteras con las de otros proveedores no financieros de crédito con mayores niveles de impagos (como mutuales y comercios que financian con DNI), distorsionan el diagnóstico.

Para evitarlo, la Cámara Fintech lanzó en los últimos días un comunicado en el que aseguran que los bancos concentran el 81,1% del crédito y el 63% del monto irregular, contra el 11,7% y el 16,3% de las billeteras. En tanto, el resto de los PNFC concentra el 7,1% de los préstamos y el 20,4% de la mora.

También alegan que no pueden hacer intermediación financiera como los bancos, que usan depósitos de clientes para prestar a otros. Así, tienen que ir a buscar fondeo al mercado de capitales, a mayores tasas.

Dos ejecutivos del rubro aseguran a iProUP que se habían acercado proyectos de "cobro inteligente" a Reconquista 250. Pero el BCRA terminó proponiendo su propio sistema, al que le ven varias fallas.

"Pide consentimiento explícito en cada cuota, cuando el OK es la aprobación del crédito. Además, solo te deja intentar el cobro tres veces y con 48 horas de diferencia", lamenta el ejecutivo de una fintech. De este modo, si el usuario elige el 5 de cada mes, que puede extenderse al 10 si existen fines de semana o feriados, y cobra su sueldo el 11, la cuota queda impaga

En esos casos, deberán pedir envíos de fondos a un CBU o CVU recaudador, u otro medio de pago, para ponerse al día. Tampoco hay chances de barrer otras cuentas, considerando que un argentino promedio tiene unas ocho, entre bancarias y virtuales según COELSA.

"Además, las cuotas deben ser todas iguales, por lo que la siguiente no puede llegar con punitorios si no paga la anterior, como pasa con una tarjeta o la boleta de internet", completa.

Por último, marca otro efecto indeseado en las fintech. "Ningún cliente lo va a usar, pero todos lo vamos a tener que tener. Ese costo de tener la plataforma puede ir a tasa", anticipa.

Además del descontento con el CCT, hay otro punto en el que coinciden las fintech y la banca: la intervención no hará que baje la mora, pero sí reducirá el universo de sujetos de crédito, que las billeteras se habían ocupado de estirar. El escenario más temido por el Gobierno si la intención es revitalizar un consumo que cayó 3% interanual en supermercados y 4,9% en shoppings durante junio según el INDEC.