Con un desempeño superior al previsto, Nubank fortaleció su negocio de crédito y aceleró sus planes de expansión internacional. Los detalles

Nubank acelera su expansión tras obtener licencia bancaria en México y prepara su desembarco en Estados Unidos para 2027.

La fintech mejoró su rentabilidad con menores costos crediticios y sus acciones subieron más del 10% en Nueva York.

Nubank reportó ganancias récord de US$1.060 millones en el segundo trimestre y superó todas las previsiones del mercado.

Nubank informó que sus ganancias del segundo trimestre superaron por primera vez los u$s1.000 millones, impulsadas por menores costos crediticios y un fuerte crecimiento sostenido del crédito regional.

La fintech también superó ampliamente las previsiones del mercado, fortaleció sus indicadores de rentabilidad y consolidó una estrategia de crecimiento enfocada en América Latina mientras prepara su llegada a Estados Unidos.

El crédito impulsó un trimestre histórico para Nubank

La utilidad neta del segundo trimestre alcanzó los u$s1.060 millones, un incremento interanual del 49% excluyendo el efecto cambiario, marcando además el mejor resultado financiero obtenido por Nubank.

El beneficio quedó por encima de todas las proyecciones elaboradas por los analistas consultados por Bloomberg, confirmando una recuperación más sólida de la esperada después del desempeño registrado anteriormente.

Uno de los factores determinantes fue la evolución de los costos crediticios, que totalizaron u$s1.700 millones, superiores al año pasado pero inferiores respecto del trimestre inmediatamente anterior.

Esa reducción frente al período previo permitió mejorar la rentabilidad del negocio financiero y compensar parcialmente el incremento interanual de las provisiones derivadas del crecimiento sostenido de la cartera crediticia.

"Estamos bastante confiados en que podremos mantener el margen de interés neto ajustado por riesgo en niveles similares a los actuales, alrededor del 12%", señaló Rob Livingston.

La confianza de los inversores se reflejó inmediatamente en Wall Street, donde las acciones de Nubank avanzaban más del 10% durante las operaciones previas a la apertura del mercado.

La entidad enfrenta el deterioro del ciclo crediticio en Brasil mediante una expansión acelerada de sus productos principales, especialmente tarjetas de crédito y préstamos personales, para sostener el crecimiento regional.

Según Livingston, la compañía concede financiamiento como si la economía estuviera próxima a una recesión, utilizando modelos impulsados por inteligencia artificial para evaluar con mayor precisión la solvencia de cada cliente.

Esa estrategia había decepcionado durante el primer trimestre, cuando mayores provisiones provocaron una caída bursátil del 5,7%, agravada además por inversiones todavía poco rentables en inteligencia artificial y expansión internacional.

México y Estados Unidos marcan la próxima apuesta

Después de recibir autorización para operar como banco en México durante julio, Nubank podrá ampliar significativamente su oferta de productos financieros dentro de la segunda economía más importante latinoamericana.

Según el director financiero, esa licencia permitirá acelerar el crecimiento comercial en el mercado mexicano, aunque el avance de las ganancias será gradual mientras maduran los nuevos negocios incorporados.

En paralelo, la entidad continúa preparando su ingreso al sistema bancario estadounidense, donde estima que adaptar sus modelos de crédito demandará entre 12 y 30 meses de trabajo operativo.

La compañía recibió a comienzos de este año una aprobación condicional para obtener una licencia bancaria en Estados Unidos y mantiene como objetivo iniciar operaciones comerciales durante el año 2027.

Los gastos operativos del segundo trimestre ascendieron a u$s806,2 millones, frente a los u$s548,1 millones registrados durante el mismo período del año anterior, según informó oficialmente.

Pese al incremento de esos desembolsos, el índice de eficiencia mejoró 1,8 puntos porcentuales interanuales hasta ubicarse en 19,5%, aunque retrocedió frente al trimestre previo por mayores inversiones estratégicas.

Nubank proyecta finalizar el año con un índice cercano al 20%, apoyado en el regreso parcial a las oficinas y una expansión internacional cuyo impacto será inferior a cien puntos básicos.