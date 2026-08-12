La entidad financiera otorgó $247.343 millones en créditos hipotecarios durante el año. Todos los detalles que permitieron el crecimient

Presentó su 1er Reporte Integrado, destacó su billetera Buepp con +600.000 descargas y avances en sostenibilidad.

Expandió créditos hipotecarios ($247.343M) y a PyMEs ($250.000M), siendo líder en CABA y entre los 10 mayores.

Banco Ciudad ganó $129.441 millones en 2025, consolidando resultados y generando dividendos para el desarrollo de la Ciudad.

Banco Ciudad cerró 2025 con una ganancia de $129.441 millones, cifra que representó un retorno sobre el patrimonio durante el ejercicio de 7,3% y una fuerte expansión del financiamiento hipotecario y a PyMEs.

La entidad presentó además su primer Reporte Integrado, que combina los resultados financieros con información sobre impacto social, ambiental y gobernanza.

El documento ubica al banco entre las 10 principales entidades del sistema financiero argentino por asistencia crediticia al sector privado.

Durante el ejercicio, mantuvo su participación de mercado y registró niveles de mora inferiores al promedio del sistema.

Guillermo Laje, presidente del Banco Ciudad, destacó los resultados durante la presentación del informe.

"En 2025, consolidamos nuestros resultados económicos, acompañamos a los sectores que dinamizan la actividad y volvimos a generar dividendos para el desarrollo de la Ciudad", indicó.

Banco Ciudad cerró 2025 con una ganancia de $129.441 millones,

Créditos hipotecarios, educación financiera y apoyo a emprendedores

El financiamiento para vivienda fue uno de los principales ejes de la actividad durante el año. Banco Ciudad desembolsó $247.343 millones en créditos hipotecarios y concretó cerca de 2.700 operaciones.

El 82% de esos préstamos estuvo destinado a viviendas ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. A mediados de 2025, la entidad explicó el 21,8% de las operaciones inmobiliarias con garantía hipotecaria realizadas en CABA.

El banco también profundizó la asistencia a micro, pequeñas y medianas empresas. El financiamiento destinado a este segmento alcanzó los $250.000 millones, con foco principalmente en los sectores de comercio y servicios.

El reporte también incorporó las iniciativas no financieras vinculadas con el acompañamiento a empresas y emprendedores.

Las capacitaciones realizadas a través de la plataforma web del Instituto Pyme alcanzaron a más de 7.200 usuarios. A su vez, 280 instituciones participaron de talleres presenciales de educación financiera. En total, las actividades llegaron a más de 15.000 personas. Entre los participantes hubo:

estudiantes secundarios y universitarios

docentes

adultos mayores

emprendedores

Según indicó la entidad, para la elaboración del documento se utilizaron los estándares internacionales GRI y SASB, junto con los lineamientos de la Fundación IFRS correspondientes al Marco de Reporte Integrado.

Buepp superó las 600.000 descargas y registró avances en sostenibilidad

La digitalización fue otro de los ejes destacados por Banco Ciudad durante 2025. Su billetera digital Buepp superó las 600.000 descargas y permitió sumar más de 120.000 nuevos clientes.

El banco avanzó también con procesos de modernización interna y adoptó herramientas de inteligencia artificial (IA) en distintas áreas. Según el reporte, estas iniciativas fueron reconocidas como casos de éxito por Microsoft y Meta.

El Reporte Integrado también puso el foco en las finanzas sostenibles. Entre las iniciativas mencionadas aparece el financiamiento para la adquisición de bienes de capital con impacto ambiental positivo.

Uno de los casos destacados fue la reconversión a GNC de unidades destinadas al transporte público de pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires.

La entidad también incorporó indicadores vinculados con diversidad e inclusión dentro de su gestión.

En este sentido, el Programa Motoras, basado en los lineamientos de los WEPs, permitió duplicar la presencia femenina y la diversidad en los cuadros de liderazgo del banco.