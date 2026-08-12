La revisión de los límites para el otorgamiento de créditos en moneda extranjera genera expectativas y temores en el sector financiero local

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y su vicepresidente, Vladimir Werning, dejaron abierta la posibilidad de flexibilizar las normas macroprudenciales durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) del segundo trimestre de 2026, realizada la semana del 4 de agosto.

La restricción vigente impide que los bancos otorguen créditos en dólares fondeados con depósitos en esa moneda a quienes no generan divisas. Se estableció después de la crisis de la Convertibilidad con un objetivo explícito de mantener el riesgo de descalce cambiario en cero.

Según el propio IPOM, esa decisión tiene costos medibles. El BCRA calculó que la capacidad prestable ociosa actual se ubica en torno al 17% de los depósitos en dólares (unos u$s6.800 millones considerando el nivel de depósitos de julio de 2026) lo que en la lectura del organismo limita la actividad económica y la creación de empleo.

¿Por qué el Gobierno dice que hoy es distinto a 2001?

La argumentación oficial se apoya en cuatro diferencias respecto del contexto previo al estallido de la Convertibilidad, según expuso el BCRA en el IPOM del segundo trimestre de 2026.

La primera es que el régimen cambiario actual no otorga un seguro de cambio implícito, como sí lo hacía el tipo de cambio fijo de los noventa

La segunda es que el multiplicador monetario en dólares está limitado y no se generan "argendólares"

y no se generan "argendólares" La tercera es que los bancos están hoy mejor capitalizados y más líquidos que entonces

La cuarta es de composición: el sistema tiene una estructura de balance distinta

"La mayoría de los factores que incidieron y agravaron la dinámica de esa crisis bancaria no están presentes hoy", señaló Werning durante la presentación del informe.

El contexto de fondo es la Ley de Inocencia Fiscal, con la que el Gobierno busca que los ahorristas formalicen los dólares que mantienen fuera del sistema. La estimación oficial es que los argentinos tienen unos u$s170.000 millones fuera del circuito financiero formal.

¿Qué números muestran los depósitos y préstamos en dólares hoy?

Los depósitos en moneda extranjera del sector privado superaron los u$s40.000 millones en julio de 2026, según datos del BCRA, un nuevo máximo histórico y un crecimiento del 185% desde diciembre de 2023.

Los préstamos en moneda extranjera crecieron todavía más rápido: 598% en el mismo período, hasta quedar apenas por debajo de los u$s25.000 millones al cierre de julio.

Ese dinamismo fue clave para que el crédito al sector privado se expandiera desde la zona del 4% del PBI a un 12% del producto en la primera mitad del mandato de Milei.

Pero en el Gobierno observan que esa dinámica empezó a agotarse. De ahí el interés en activar el 17% de capacidad prestable ociosa que hoy queda inmovilizado por el marco normativo.

¿Por qué los bancos no quieren prestar dólares a quienes no los generan?

Tres ejecutivos del sector bancario consultados por Bloomberg Línea bajo condición de reserva expresaron reticencia frente a la postura aperturista que dejó entrever el BCRA.

Uno de ellos, con décadas de experiencia en el sistema y memoria directa de 2001, sostuvo que la "línea dura" del BCRA no quiere flexibilizar, especialmente para personas físicas. Apoyó la flexibilización que permitió a las entidades prestar dólares obtenidos vía colocación de Obligaciones Negociables, pero se manifestó en desacuerdo con prestar dólares de los ahorristas a quienes no participan de la cadena exportadora.

Una tercera fuente del sector agregó que la prudencia sigue primando porque el crédito en dólares dentro de la cadena exportadora continúa traccionando y en aumento. Y que, considerando la experiencia internacional, siempre es conveniente mantener los balances en dólares separados de los de pesos.

Hay además un obstáculo que el propio Bausili anticipó. Los bancos priorizarán deuda corporativa sobre créditos personales por fallos judiciales que complican la ejecución de garantías.

Alberto Ades, de NWI Management, lo señaló en su informe diario del 11 de agosto de 2026: "La medida busca reactivar un mercado de crédito casi congelado, pero el riesgo legal desalienta precisamente al segmento minorista que más lo necesita. La señal real no es la flexibilización en sí, sino si el Congreso o la Justicia destraban el marco de garantías antes de que el crédito en dólares tenga impacto genuino en la economía real."