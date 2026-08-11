Banco del Sol, BNA, Banco Provincia, Banco Ciudad, Santander, ICBC y Mercado Pago ofrecen reintegros y cuotas para comprar regalos por el Día del Niño

Banco del Sol ofrece 20% de reintegro y 6 cuotas, mientras que Banco Nación brinda 25% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés mediante BNA+ MODO.

Bancos y billeteras virtuales lanzaron descuentos y promociones en juguetes e indumentaria para potenciar las ventas antes del Día del Niño.

Entidades bancarias y billeteras virtuales ya tienen listos sus descuentos y promociones con el objetivo de potenciar las ventas antes del Día del Niño.

Las iniciativas están pensadas para acompañar a las familias en la compra de regalos, en un contexto económico en el que los precios continúan en alza.

El Banco del Sol, banco digital de Sancor Seguros, presentó diversas propuestas, vigentes hasta el 15 de agosto, que contempla reintegros de hasta 20% y hasta 6 cuotas sin interés en:

jugueterías

librerías

bicicleterías

indumentaria

Quienes busquen juguetes, bicicletas o indumentaria infantil podrán acceder a 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por cliente, y financiar sus compras en hasta 6 cuotas sin interés.

Los detalles de cada promoción, incluidos los comercios adheridos, las condiciones de vigencia y los topes de reintegro, pueden consultarse en la sección de beneficios de Banco del Sol.

BNA, Provincia y Santander se suman a los descuentos por el día del niño

Otra de las entidades que lanzó beneficios especiales para el Día del Niño es Banco Nación. La propuesta combina descuentos en comercios adheridos con opciones de financiación para quienes busquen juguetes, indumentaria, productos deportivos y otros regalos.

Entre el 10 y el 16 de agosto, las compras realizadas en comercios adheridos con tarjetas Visa y Mastercard del banco, a través de BNA+ MODO, tienen un 25% de descuento, con un tope de reintegro de $30.000 por operación y la posibilidad de financiar en hasta 9 cuotas sin interés.

Banco Provincia también preparó una serie de beneficios hasta el 15 de agosto. A través de Provincia Compras se ofrecieron hasta 18 cuotas sin interés en más de 630 artículos seleccionados, mientras que en los comercios adheridos hay jornadas especiales con 20% de ahorro, 4 o 6 cuotas sin interés y un 10% adicional al pagar con Cuenta DNI mediante NFC.

Los clientes de Santander también cuentan durante agosto con distintas promociones que pueden utilizarse para compras vinculadas al Día del Niño.

Además, quienes tienen acceso a Sorpresa Santander pueden encontrar beneficios exclusivos en distintas marcas. El programa ofrece descuentos de hasta 35% y reúne promociones en rubros como indumentaria, hogar y otros comercios.

Mercado Pago amplían sus descuentos durante agosto

Mercado Pago también ofrece durante agosto distintas promociones que pueden aprovecharse para comprar regalos para los chicos.

La billetera concentra sus beneficios en una plataforma donde se actualizan las ofertas disponibles según el comercio y el medio de pago.

Entre las opciones disponibles aparecen descuentos, cuotas sin interés y promociones especiales en tiendas online.

Las condiciones pueden variar según el comercio, el producto y si el pago se realiza con saldo disponible en Mercado Pago o con la tarjeta de la plataforma.

De esta manera, los consumidores pueden comparar las alternativas de bancos y billeteras antes de definir dónde realizar sus compras y aprovechar los descuentos y planes de financiación disponibles durante los días previos al Día del Niño.