Del 7 al 16 de agosto el banco ofrece beneficios exclusivo para usuarios con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de la aplicación BNA+ MODO.

Vigentes del 7 al 16 de agosto, estas promociones buscan incentivar el consumo y aliviar el gasto familiar.

Las ofertas con tarjetas Visa/Mastercard vía BNA+ MODO incluyen tope de $30.000 y 9 cuotas, sumado a Tienda BNA+.

Banco Nación lanzó promociones especiales para el Día del Niño con descuentos del 25% y hasta 24 cuotas sin interés.

Banco Nación (BNA) presentó nuevas promociones para las compras del Día del Niño que incluyen descuentos, cuotas sin interés y beneficios exclusivos para quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard a través de la aplicación BNA+ MODO.

La propuesta estará vigente en dos etapas. La primera comenzará el 7 de agosto, con financiación de hasta 24 cuotas sin interés en Tienda BNA+, mientras que desde el 10 de agosto se sumará un descuento de 25% en comercios adheridos de todo el país.

Entre el 7 y el 11 de agosto, los clientes podrán comprar productos en Tienda BNA+ y financiarlos en hasta 24 cuotas sin interés, siempre que el pago se realice desde la aplicación BNA+ con tarjetas de crédito del banco.

Por su parte, entre el 10 y el 16 de agosto, quienes abonen mediante BNA+ MODO con tarjetas Visa o Mastercard accederán a un 25% de descuento, con un tope de $30.000 por compra.

Además del reintegro, la promoción incluye la posibilidad de financiar las compras en hasta nueve cuotas sin interés, una alternativa para distribuir el gasto en uno de los períodos de mayor consumo del año para las familias.

El beneficio estará disponible en jugueterías, librerías, locales de indumentaria infantil y comercios deportivos adheridos.

El listado completo de los comercios que participan se encuentran en el sitio web oficial de Banco Nación.

Banco Nación y MODO ofrecen promociones de todo tipo por el Día del Niño

Qué otros bancos ofrecen promociones por el Día del Niño

Las promociones de Banco Nación se suman a las que ya lanzaron entidades financieras y billeteras digitales para impulsar las compras y el consumo por el Día del Niño.

MODO, por ejemplo, lanzó una campaña especial que permite acceder a hasta 10% de descuento en compras realizadas con bancos adheridos en comercios de juguetes, librerías e indumentaria seleccionados durante los días previos a la celebración.

Banco Ciudad –por su parte– también activó beneficios especiales durante agosto para sus clientes con tarjetas Mastercard, que incluyen descuentos en distintos rubros de consumo y promociones exclusivas para compras estacionales.

Con estas iniciativas, los bancos buscan incentivar el consumo en una de las fechas comerciales más importantes del segundo semestre.

La combinación de descuentos y cuotas sin interés apunta a aliviar el impacto del gasto en los hogares y, al mismo tiempo, fomentar el uso de billeteras digitales y medios de pago electrónicos.