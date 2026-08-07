Banco Provincia lanzó una promoción para el Día del Niño con hasta 18 cuotas sin interés en Provincia Compras y 20% de ahorro en comercios adheridos

Accedé hasta 20% de descuento sin tope en comercios (V/S 7,8,14,15/8) y 10% extra con Cuenta DNI por NFC.

Provincia Compras ofrece 18 cuotas sin interés en más de 630 artículos, incluyendo consolas como PlayStation 5, hasta el 7/8.

Banco Provincia lanza hasta 30% de ahorro y 18 cuotas sin interés en Provincia Compras y comercios para el Día del Niño.

Banco Provincia ofrece hasta 30% de ahorro y financiación a sus clientes en sus compras para el Día del Niño.

Hasta este viernes 7 de agosto, Provincia Compras lanzó una acción especial con descuentos exclusivos y hasta 18 cuotas sin interés en productos de toda la tienda.

La promoción incluye opciones preferenciales para los más chicos, aunque abarca la totalidad del catálogo online del banco.

Hay juguetes, consolas de videojuegos, celulares, indumentaria, bicicletas y muchos productos más disponibles bajo este beneficio.

Para esta campaña, la plataforma incorporó una sección especial con más de 630 artículos pensados para el Día del Niño.

El catálogo incluye desde microscopios, bicicletas y juguetes tradicionales hasta consolas como la PlayStation 5.

Cómo acceder a las 18 cuotas sin interés en Provincia Compras

Para acceder al beneficio, solo es necesario ingresar a la tienda online, explorar la sección especial del Día de la Niñez y agregar los productos elegidos al carrito.

Al momento de pagar, hay que seleccionar como medio de pago una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Provincia.

Luego, basta con elegir la opción de 18 cuotas sin interés para completar la compra.

Quienes todavía no tengan tarjeta de crédito de la entidad pueden gestionar una presolicitud directamente desde la app BIP Móvil o desde la misma plataforma online.

Este esquema de financiación extendida busca facilitar el acceso a productos de mayor valor, como bicicletas, consolas o dispositivos tecnológicos.

La promoción de Provincia Compras estará vigente hasta este viernes 7 de agosto.

Provincia Compras ofrece 30% off y cuotas para el Día del Niño (Fuente: Imagen creada por IA)

20% de ahorro en comercios adheridos, sin tope de reintegro

Por otra parte, los viernes 7 y 14, y los sábados 8 y 15 de agosto, habrá un 20% de descuento en comercios adheridos de todo el territorio bonaerense.

El beneficio se puede abonar en 4 o 6 cuotas sin interés, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

A diferencia de otras promociones bancarias, esta no tiene tope de reintegro, lo que permite aprovechar el descuento en compras de cualquier monto.

Esa característica resulta especialmente útil para quienes buscan comprar productos de mayor valor, como bicicletas o indumentaria deportiva.

La iniciativa alcanza a comercios adheridos vinculados al universo infantil y familiar en toda la provincia de Buenos Aires.

Entre los rubros incluidos se destacan jugueterías, bicicleterías, casas de deportes, librerías, indumentaria y perfumerías.

Cómo acceder a un 10% extra pagando con Cuenta DNI y NFC

Quienes utilicen la promoción pagando con su tarjeta Visa Crédito desde Cuenta DNI mediante la modalidad NFC obtendrán 10% adicional de descuento.

Ese beneficio extra es exclusivo para dispositivos Android, ya que la función NFC de Cuenta DNI todavía no está disponible en iPhone.

La combinación de ambos descuentos permite a las familias acceder a un ahorro cercano a 30% en determinadas compras.

Antes de realizar cualquier operación, se recomienda verificar que el comercio elegido figure dentro del listado de locales habilitados por el banco.

También conviene chequear el medio de pago requerido en cada caso, ya que las condiciones pueden variar según el rubro.