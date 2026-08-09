El conductor de Mad Money seleccionó 13 acciones ligadas a cinco tendencias y destacó qué sectores podrían ofrecer más oportunidades durante 2026

Las apuestas de Cramer incluyen bancos (Goldman Sachs +18%, fusiones $3,8 B) y salud (J&J +25%), ofreciendo diversas vías de ganancia.

Jim Cramer identifica 5 tendencias de inversión y 13 acciones clave para 2026, centradas en IA, ciberseguridad, fusiones, salud y consumo.

Jim Cramer identificó cinco tendencias de inversión y 13 acciones para seguir en 2026, con oportunidades repartidas entre consumo, infraestructura de inteligencia artificial, ciberseguridad, fusiones y adquisiciones, además de salud.

En su programa, Mad Money, el conductor destacó que los resultados empresariales confirmaron varias señales del mercado, donde algunas compañías duplicaron su valor mientras otras acumularon pérdidas de dos dígitos durante el año.

Las acciones que Jim Cramer ve con mayor potencial

El sector de ciberseguridad aparece entre los grandes ganadores de 2026: Palo Alto Networks trepó 102,85% y CrowdStrike avanzó 89,08%, pese al escepticismo inicial de los inversores durante el año bursátil también.

El avance cobró impulso cuando las amenazas potenciadas por inteligencia artificial elevaron nuevamente la necesidad de soluciones de seguridad, luego de las dudas inversoras que marcaron los primeros meses del año entre inversores.

Algo similar ocurre con los proveedores de equipos para semiconductores, donde Applied Materials ganó 100,52%, Lam Research sumó 68,24% y KLA acumuló 55,44% durante 2026, impulsadas por demanda tecnológica cada vez mayor.

Según Cramer, la escasez de memoria destinada a centros de datos explica parte de esa dinámica, porque mantiene elevada la demanda sobre empresas que fabrican infraestructura tecnológica para ampliar capacidad y operaciones.

El panorama cambia en consumo, ya que Capital One cae 12,17%, American Express pierde 8,54% y Ralph Lauren gana 9,10%, todos por debajo del 13,11% del S&P 500, mientras Williams-Sonoma sube 34,03% y bancos, viajes y minoristas resisten la inflación.

Bancos y salud completan las apuestas de Cramer

Cramer también apuesta a que una mayor actividad de fusiones y adquisiciones impulse los ingresos de los bancos de Wall Street durante los próximos meses de 2026 y genere nuevas oportunidades.

Goldman Sachs informó un aumento de 55% en las comisiones de banca de inversión del segundo trimestre, que alcanzaron 3.400 millones de dólares en ese período, según los resultados presentados.

El banco proyecta además que el volumen global de fusiones llegará a u$s3,8 billones durante 2026, una expectativa que refuerza su perspectiva sobre la actividad corporativa mundial.

En bolsa, Goldman Sachs acumula una suba de 18% este año, mientras Morgan Stanley avanza 22%, dos desempeños que acompañan la apuesta financiera planteada por Cramer durante este año.

La salud aparece como otro frente de diversificación, con Johnson & Johnson avanzando 25% hasta marcar máximos históricos en junio y Eli Lilly acumulando una ganancia de 10% durante 2026.

A partir de los últimos resultados, Cramer considera que viajes, semiconductores, ciberseguridad, fusiones y adquisiciones y tecnología médica ofrecen caminos diferentes para buscar mayores posibilidades de ganar dinero durante 2026.

De las 13 empresas seleccionadas, cinco integran el Charitable Trust de Cramer, aunque las apuestas deberán confirmar durante 2026 que las tendencias que impulsaron sus avances todavía conservan suficiente fuerza.