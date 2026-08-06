La recomendación llega en un momento en que el índice Stoxx 600 alcanzó un récord histórico, como consecuencia del optimismo de los mercados europeos

Rheinmetall, tras reportar ingresos por más de u$s3.000 millones, mantiene un alto potencial de crecimiento gracias a la fuerte demanda de defensa.

Ceres Power, pese a caer 31% en julio, es vista como una oportunidad por su rol en energías limpias y su exposición al auge de los centros de datos.

Goldman Sachs proyecta que las acciones de Ceres Power y Rheinmetall podrían subir más de 100% en el próximo año, superando el mercado europeo actual.

Las acciones de la firma británica Ceres Power y de la empresa alemana Rheinmetall poseen un potencial para dispararse más de 100% en los próximos doce meses, según Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grandes e importantes del mundo.

La recomendación de la firma llega en un momento en que el índice Stoxx 600 alcanzó un récord histórico, como consecuencia del optimismo de los mercados europeos.

La primera de las apuestas es Ceres Power, desarrolladora de tecnologías de energía limpia, cuya acción cayó más de 31% en julio por dudas sobre cadenas de suministro y demanda vinculada a la inteligencia artificial (IA).

Para Goldman Sachs, esa corrección representa una oportunidad de entrada debido a que la firma destaca su modelo de licencias y la exposición al crecimiento de los centros de datos, proyectando un alza de hasta 168% en un año.

La apuesta ocurre en medio del auge de las energías renovables y la transición energética, sectores que captan cada vez más inversión institucional.

La segunda acción es Rheinmetall, contratista de defensa alemán, que se benefició del rearme europeo y de un fuerte incremento en sus resultados.

Goldman Sachs eligió dos acciones europeas que podrían convertirse en las grandes ganadoras. (Imagen generada con IA)

Cómo le fue a Rehinmetall en el segundo trimestre de 2026

La compañía reportó en balance del segundo trimestre ingresos mayores a los u$s3.000 millones, cifra que representa un salto de 69% respecto al mismo período de 2025, y un beneficio operativo en torno a los u$s500 millones, superando ampliamente las expectativas.

Goldman Sachs considera que la acción está infravalorada y proyecta un alza de 102% en los próximos doce meses, impulsada por la creciente demanda de equipamiento militar en Europa.

El banco también mencionó oportunidades en otras compañías como BT Group y DSV, con potenciales de suba de 64%, y en ASML, líder en semiconductores, con un alza estimada de 52%.

Estas recomendaciones se suman a la lista mensual "European Conviction Directors’ Cut", que reúne las apuestas más firmes de la entidad en el continente.

El informe de Goldman Sachs también proyecta un crecimiento del PIB global de 2,9% en 2026 y del 1,3% en la eurozona, algo que debería sostener las ganancias corporativas. Se espera un aumento de 5% en el EPS del Stoxx 600 este año y de 7%, en 2027.

Sin embargo, los retornos varían por sectores: los semiconductores lideran con subas extraordinarias en el contexto actual del mercado.