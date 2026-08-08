Existe un método de cinco fases que reduce entre un 30% y un 50% los tiempos/costos de migración de sistemas legados, combinando ingeniería y agentes de IA

Este método viable reduce el 64% de pérdidas por ciberseguridad y permite a empresas redirigir presupuestos clave.

Un 42% del tiempo de desarrollo se gasta en deuda técnica; Redbee transforma procesos de 2 meses a 40 minutos con IA.

Redbee acelera la modernización de sistemas legados en finanzas hasta un 50% con IA, reduciendo costos y tiempos.

El 42% del tiempo de los equipos de desarrollo se destina a gestionar deuda técnica y el 70% de las organizaciones reconoce que sus sistemas legados frenan la innovación, según datos de Stripe y de la consultora Protiviti.

A esto se suma que una migración convencional demanda, en promedio, más de dos años, y que el 64% de las pérdidas de negocio vinculadas a ciberseguridad se asocia a vulnerabilidades en sistemas sin actualizar.

Frente a ese escenario, Redbee, compañía internacional especializada en el desarrollo de software para la industria financiera, desarrolló un framework propio que combina agentes de inteligencia artificial con prácticas de ingeniería consolidadas en la industria para acortar entre un 30% y un 50% los tiempos de modernización de sistemas legados, manteniendo el control, la trazabilidad y la seguridad que exige el sector financiero.

Hasta hace pocos meses, recorrer las cinco fases de un proyecto de modernización -discovery, assessment, diseño de estrategia, documentación de arquitectura y validación continua- demandaba más de dos meses de trabajo con un equipo completo de ingenieros. Hoy, con un agente y un único ingeniero, ese mismo proceso insume aproximadamente 40 minutos.

La reducción de tiempos que propone este proceso de modernización agéntica no responde a herramientas nuevas, sino a una forma distinta de aplicarlas.

Lo que un ingeniero hace hoy junto a un agente es, en esencia, lo mismo que antes ejecutaba junto a otros ingenieros. Lo que cambió es cuánto tarda en resolverse. Esa diferencia de escala es, según indicó, la que vuelve viables proyectos que antes las empresas directamente descartaban por su costo o su duración.

El método de Redbee contempla cinco etapas -discovery, assessment, diseño de estrategia, documentación de arquitectura (ADRs) y fitness functions- pensadas para asegurar la calidad de extremo a extremo del proceso.

El único requisito que condiciona su aplicación es contar con testing sobre el sistema legado; cuando no existe, el primer paso es construirlo con el sistema original todavía en funcionamiento, para garantizar que su comportamiento se preserve al migrarlo.

Desde el análisis del código legacy hasta la generación de arquitectura target, se desarrolla con supervisión humana en cada etapa crítica.

La automatización inteligente no reemplaza el juicio humano: lo potencia. En Redbee, cada proceso asistido por inteligencia artificial cuenta con la supervisión activa de especialistas que validan, corrigen y aprueban en los puntos críticos del flujo. Esto garantiza no solo la precisión de los resultados, sino también la trazabilidad y el control que la industria financiera exige.

Para las organizaciones, la reducción de tiempos tiene un correlato directo en el negocio: permite demostrar resultados antes y redirigir presupuesto hacia proyectos que generan impacto, en lugar de destinarlo a sostener deuda acumulada.

*Por Maximiliano Britez, Head of Engineering de Redbee.