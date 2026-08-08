Los dos bancos se incorporaron al programa porteño de desendeudamiento, que ofrece refinanciaciones desde 24 meses y tasas de hasta 35%

Para acceder, hogares deben tener atrasos de 60 a 180 días e ingresos familiares inferiores a 10 salarios mínimos.

El plan ofrece refinanciaciones de deudas en al menos 24 meses con tasa fija máxima del 35% TNA para familias.

El Programa de desendeudamiento familiar de la Ciudad suma a Santander y Supervielle para refinanciar deudas.

El Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad sumó a Santander y Supervielle para ampliar las opciones de refinanciación de deudas destinadas a familias con atrasos financieros acumulados.

La iniciativa, que hasta ahora tenía al Banco Ciudad como única entidad participante, busca incorporar más bancos para ofrecer alternativas a hogares que buscan ordenar obligaciones pendientes y normalizar su situación crediticia.

El esquema contempla préstamos personales y consumos con tarjetas, con plazos desde 24 meses y una tasa fija máxima del 35% de Tasa Nominal Anual para las refinanciaciones previstas por la normativa.

Cómo se amplió el plan para familias endeudadas

El programa fue creado por la Ley 6.959 y permite refinanciar compromisos provenientes de préstamos personales y consumos realizados mediante tarjetas de crédito bajo el programa porteño de refinanciación vigente.

Con la llegada de Santander y Supervielle, las familias tendrán más canales para ingresar al esquema, que hasta ahora solamente ofrecía alternativas mediante el Banco Ciudad disponibles para los hogares.

Las nuevas refinanciaciones deberán extenderse durante al menos 24 meses y tendrán una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual durante la vigencia del acuerdo.

El objetivo es facilitar la regularización de hogares que acumularon atrasos financieros, en un momento marcado por niveles elevados de morosidad entre las familias de la Ciudad que atraviesan dificultades para cumplir.

El escenario explica la relevancia de la iniciativa: según datos anticipados por la consultora 1816, la irregularidad familiar pasó de 12,8% en mayo a 12,7% en junio.

El descenso llegó después del máximo registrado en mayo y coincidió con un récord de refinanciaciones, fenómeno que podría haber ayudado a contener el crecimiento de la morosidad en ese período.

El saldo refinanciado equivalió al 3,4% del crédito total otorgado a familias, mientras 5,9 millones de personas permanecieron insolventes y la mora aumentó en 18 de las 30 principales entidades financieras.

Qué requisitos deben cumplir los hogares para acceder

Para participar, los hogares deberán mantener deudas con entidades financieras y registrar atrasos de entre 60 y 180 días, encuadrados en las situaciones 2 o 3 de la Central de Deudores.

También será necesario demostrar ingresos familiares inferiores a diez salarios mínimos y que el pago mensual de las obligaciones financieras supere el 30% de los ingresos del hogar para ingresar al programa.

La normativa exige además acreditar domicilio real en la Ciudad durante al menos dos años y establece determinadas restricciones patrimoniales para quienes pretendan acceder al beneficio al momento de presentar la solicitud.

Para incentivar a los bancos, la Ciudad redujo 50% el Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a los intereses de las refinanciaciones y estableció el 14 de agosto fecha límite para adherir.

El Banco Ciudad deberá crear además una línea específica mediante Ciudad Microempresas S.A.U. para emprendedores y trabajadores no registrados con deudas ante la entidad y atrasos de 60 a 180 días.