A través de la tarjeta Mastercard, los usuarios del banco podrán obtener hasta 2 viajes gratis por cuenta y así obtener un reintegro de hasta $50.000

La oferta de Banco Ciudad se suma a otras de Macro, Galicia y Brubank para atraer y fidelizar clientes.

El reintegro tiene un tope de $25.000 por viaje, válido de 7 a 9 am y hasta dos viajes al mes por usuario.

Banco Ciudad y Cabify lanzan viajes gratis en agosto con 100% de reintegro en traslados matutinos con Mastercard.

Banco Ciudad y Cabify lanzaron una promoción para que sus clientes viajen gratis durante agosto al acceder a un reintegro de 100% en viajes realizados entre las 7 y las 9 de la mañana, de lunes a viernes.

El beneficio está disponible para quienes paguen con tarjetas Mastercard emitidas por Banco Ciudad y utilicen la aplicación de Cabify.

La promoción ofrece un reintegro de 100% del valor del viaje, con un tope de $25.000 por traslado: cada usuario podrá acceder a un máximo de dos viajes bonificados durante todo el mes.

Para obtener el descuento, los clientes deben ingresar el código "MASTERAGO" en la aplicación de Cabify antes de solicitar el viaje.

Según las condiciones de la promoción, el beneficio es personal. Sin embargo, en caso de viajes compartidos, cada pasajero podrá utilizar sus dos reintegros siempre que solicite el descuento desde su propia cuenta y tenga asociada una tarjeta Mastercard de Banco Ciudad.

La propuesta apunta a quienes se trasladan por la mañana en el horario de mayor demanda, una franja en la que el tránsito suele ser intenso y las tarifas pueden incrementarse por la demanda.

Con esta iniciativa, cada usuarios puede ahorrarse hasta $50.000 por cuenta

Macro, Galicia y Brubank tambien ofrecen beneficios

La iniciativa de Banco Ciudad se suma a una tendencia cada vez más extendida entre las entidades financieras, que buscan atraer y fidelizar clientes mediante beneficios para el transporte urbano.

En un contexto en el que el costo de los viajes por aplicación aumentó durante el último año, los descuentos y reintegros ganaron protagonismo entre las promociones bancarias.

Uno de los casos es el de Banco Macro, que ofrece hasta un 30% de ahorro en viajes realizados con Uber y Cabify al pagar con tarjetas de crédito seleccionadas a través de MODO o desde la aplicación del banco.

El beneficio aplica en días específicos y busca incentivar el uso de medios de pago digitales.

Por su parte, Galicia también cuenta con promociones para quienes utilizan aplicaciones de movilidad. Entre sus beneficios figuran descuentos en Uber y Cabify para determinados segmentos de clientes y con topes de reintegro mensuales.

Brubank, por ejemplo, mantiene beneficios para viajes en Cabify y Taxi Premium, con reintegros que varían según el plan contratado por el cliente y que pueden alcanzar el 40% del valor del viaje.