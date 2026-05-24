El autor de Padre Rico, Padre Pobre anticipó un escenario económico crítico y reforzó su apuesta por activos refugio. A continuación, los detalles

Robert Kiyosaki volvió a generar repercusiones tras publicar un mensaje en X donde advirtió sobre un posible "choque inminente" y respaldó pronósticos extremos para algunos activos considerados refugio.

Sus declaraciones aparecen en un escenario marcado por tensiones geopolíticas, dudas sobre la economía estadounidense y una creciente migración de inversores hacia instrumentos defensivos frente a la volatilidad internacional.

Además, el empresario reforzó una postura que sostiene desde hace años, basada en una mirada crítica sobre el dólar, la deuda pública y el sistema financiero tradicional.

Oro y plata: la fuerte predicción de Robert Kiyosaki

Dentro de su publicación, Kiyosaki citó a Jim Rickards, analista financiero y especialista en metales preciosos, quien sostiene que el oro podría alcanzar un valor de u$s100.000 durante los próximos años.

El empresario recordó que actualmente el metal cotiza cerca de los u$s4.520 y utilizó ese dato para ampliar una proyección todavía más agresiva vinculada con otros activos considerados refugio.

Según su mirada más reciente, la plata podría escalar hasta los u$s200 por onza desde los actuales u$s76 registrados por el mercado internacional.

"Los mejores inversores son capaces de ver el futuro y actuar", escribió Kiyosaki en su cuenta oficial dentro de una publicación que rápidamente comenzó a circular entre operadores y analistas financieros.

Poco después reforzó esa idea con otra frase que rápidamente empezó a multiplicarse entre miembros de la comunidad financiera y del ecosistema cripto: "No tienes que ser una víctima en este choque. Puedes hacerte más rico".

Las advertencias de Kiyosaki sobre un escenario crítico no representan una novedad dentro de su discurso porque desde hace años mantiene una postura especialmente pesimista respecto del futuro económico estadounidense.

Esa posición se fortaleció luego de la inflación global registrada tras la pandemia y de las políticas monetarias expansivas aplicadas por la Reserva Federal, mientras señala que la deuda creciente y emisión monetaria son el problema central.

Los inversores cambian de estrategia frente al nuevo escenario económico

El mensaje reciente de Kiyosaki también refleja un movimiento más amplio entre inversores que comenzaron a diversificar carteras fuera de acciones tecnológicas tras el fuerte rally asociado con inteligencia artificial.

En medio de ese contexto, el oro volvió a consolidarse como uno de los refugios tradicionales utilizados por el mercado para enfrentar períodos marcados por incertidumbre económica y financiera.

La plata también incrementó su atractivo porque además de su función financiera posee aplicaciones industriales vinculadas con paneles solares, vehículos eléctricos y procesos de fabricación de chips.

Bitcoin aparece como otro componente central dentro de esa estrategia, ya que aunque Kiyosaki reconoció anteriormente dudas derivadas de su volatilidad, continúa considerándolo una cobertura frente al dólar.

Para el empresario, el problema estructural continúa siendo una deuda pública descontrolada y una emisión monetaria que terminará deteriorando progresivamente el valor de las monedas fiduciarias actuales.

Mientras algunos participantes del mercado interpretan esas advertencias como una señal temprana de crisis financiera global, otros consideran que forma parte de un discurso alarmista repetido durante años.