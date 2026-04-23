Con la mirada de la Fed sobre el horizonte, grandes firmas giran su estrategia y priorizan bitcoin como escudo para proteger su liquidez

El mercado de activos digitales atraviesa una etapa de profunda madurez. Tras superar niveles críticos de resistencia, Bitcoin (BTC) ha dejado de ser únicamente el termómetro de la especulación minorista para transformarse en un componente estratégico de las finanzas corporativas globales. Sin embargo, el movimiento actual del precio no responde a los clásicos estallidos de euforia de ciclos pasados, sino a una lógica más estructural y, según los expertos, marcadamente "defensiva".

Hoy conviven dos motores que impulsan el precio: por un lado, la mecánica técnica de los exchanges y el apalancamiento; por el otro, una demanda voraz de las tesorerías institucionales que ven en la actual lateralización una ventana de oportunidad única a dos años del último halving.

Bitcoin: el refugio dentro del riesgo

Para entender el comportamiento de corto plazo, es necesario mirar la intersección entre la geopolítica y la política monetaria de Estados Unidos.

Patricio Mesri, Country Manager de Bybit para América Latina, explica en declaraciones a las que accedió iProUP que el mercado está procesando hoy una "calma relativa" en el frente internacional y la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) comience a dar señales de enfriamiento económico.

"Con una inflación proyectada en Estados Unidos cerca del 2,7%, cualquier señal de debilidad en la economía hace que se empiece a descontar una baja de tasas. En ese escenario, Bitcoin suele adelantarse y captar esos flujos", señala Mesri.

Según el experto, la criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto está jugando hoy un rol inédito: es el refugio dentro de los activos de riesgo.

Esta suba no es explosiva, sino ordenada, y está muy influenciada por la mecánica del mercado. Mesri advierte sobre un nivel técnico clave donde se concentran muchas posiciones en corto (shorts): "Si el precio rompe con fuerza, puede haber un short squeeze (apretón de cortos) que acelere la suba mucho más rápido, no por convicción, sino por la liquidación forzada de quienes apostaban a la baja".

La madurez del ciclo a dos años del Halving

Mientras el trading diario se enfoca en las resistencias, los líderes de la industria miran el mapa completo.

Sebastián Serrano, co-fundador y CEO de Ripio, aporta una visión de largo plazo centrada en la madurez del activo. A exactos dos años del último halving de 2024, Bitcoin ha demostrado ser una reserva de valor más eficiente que incluso las opciones tradicionales en dólares.

"En el ciclo iniciado en abril de 2024, Bitcoin lleva un rendimiento de más del 15%. No solo tuvo un resultado positivo ante otras criptomonedas como Ethereum o Solana, que cayeron en el mismo período, sino que funcionó mejor como reserva de valor que las stablecoins pareadas al dólar o las cuentas remuneradas", analiza el especialista en declaraciones a las que accedió iProUP.

Para el CEO de Ripio, la clave reside en el diseño de Bitcoin: una oferta limitada de 21 millones de unidades frente a una demanda institucional cada vez más voraz. Recientemente se superó el hito de los 20 millones de BTC minados, dejando menos de un millón por descubrir.

"Este combo de oferta controlada y demanda expandida mediante canales tradicionales como los ETF nos promete un futuro excepcional", añade.

El desembarco masivo de las tesorerías corporativas

Uno de los datos más disruptivos de 2026 es el crecimiento explosivo de la acumulación mensual por parte de empresas y gobiernos. Según Serrano, desde finales de 2024, el promedio de acumulación pasó de 10.000 BTC a más de 370.000 BTC mensuales, un incremento superior al 3700%.

Hoy, más de 150 empresas cotizadas en bolsa atesoran Bitcoin en sus balances. Gigantes como Strategy, MARA Holdings y Metaplanet lideran un ranking donde las 10 compañías más posicionadas ya acumulan más de 1 millón de bitcoins.

A esto se suman tenencias estatales masivas de países como Estados Unidos y El Salvador.

Esta "institucionalización" tiene un respaldo regulatorio que antes no existía. Normativas como:

MiCA en Europa

Las nuevas reglas contables de la FASB en EE.UU.

La normativa de la CNV en Argentina, que abrió la puerta a la tokenización de activos reales

Esto les da a los directores financieros (CFOs) la seguridad jurídica necesaria para integrar cripto a sus balances sin fricciones. En Argentina, la normativa permite diversificar tesorerías no solo con BTC, sino con bonos soberanos tokenizados (como el wAL30rd) o stablecoins locales.

Qué esperar para la segunda mitad de 2026

A pesar del optimismo institucional, los expertos coinciden en que el camino no será lineal. El mercado ya absorbió una corrección importante y ha "limpiado" el exceso de apalancamiento mediante liquidaciones masivas.

Serrano traza una hoja de ruta basada en la historia de los ciclos previos: "En 2016 y 2020, los picos máximos se dieron 18 meses después del halving. Si se repite el patrón, el segundo semestre de 2026 debería ser el momento más frío de este criptoinvierno, para luego comenzar a calentarse de cara al halving de 2028".

Por su parte, Mesri destaca que todavía no están dadas las condiciones para una "altseason" (temporada de altcoins).

"Hoy manda Bitcoin. El capital está siendo selectivo y las altcoins vienen más atrás. El mercado necesita ver una firmeza mayor en el S&P 500 -que ya rompió los 7.000 puntos- para que la liquidez fluya de forma más agresiva hacia activos de mayor riesgo", explica el Country Manager de Bybit.