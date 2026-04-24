El Banco Central (BCRA) endureció su régimen sancionatorio y ahora podrá multar a billeteras virtuales con las mismas reglas que aplica a los bancos.

A través de la Comunicación "A" 8411/2026, el organismo redefinió el marco punitorio vigente, ajustó los puntos sensibles que pueden derivar en sanciones e incorporó a nuevos jugadores que, desde ahora, quedan mucho más expuestos a 'la lupa' del organismo.

Uno de los cambios centrales de la norma, que comenzó a regir en los últimos días, es que iguala el tratamiento entre bancos y fintech. La resolución suma a los Proveedores de Servicios de Pago al Grupo A de su régimen disciplinario.

También incorpora a este team a Interbanking, Compensadora Electrónica (COELSA), Newpay y Red Link, al catalogarlas como infraestructuras de importancia sistémica. La entidad las considera, así, piezas fundamentales para la estabilidad del sistema y hace que, de ahora en más, la supervisión sobre ellas sea mucho más detallada.

El BCRA divide al universo que regula en dos grupos, según el tipo de actividad. No los separa por tamaño, sino por la naturaleza del negocio y la importancia que tienen para el sistema.

Así, el Grupo A es el "pelotón pesado": reúne a los actores que mueven dinero, crédito o pagos. En otras palabras, aquellos players a los que hay que seguir de cerca, ya que una falla puede mover el tablero financiero entero. Hasta ahora, lo integraban los bancos, pero a partir de esta resolución también se suman las billeteras.

Nuevos controles y multas a las billeteras

Diego Kupferberg, analista de Banca & Fintech de Taquion, señala a iProUP que "la norma sube el piso de exigencia operativa. Homologa consecuencias, las penalidades pasan a ser comparables entre bancos y PSP, corre el foco hacia la infraestructura".

"Lo que antes era un 'diferencial competitivo' ahora es una condición regulatoria mínima, e introduce una asimetría reputacional, por lo que, por ejemplo, una caída en una billetera ahora puede tener impacto sancionatorio y reputacional similar al de un banco", añade.

Esto significa que, de acá en adelante, Mercado Pago, Naranja X, Personal Pay y el resto de PSP quedan sometidas al mismo marco sancionatorio que los bancos.

Caídas, demoras y fallas: qué mirará el Banco Central en las billeteras

En relación a esto, el eje central de la comunicación es el punto 11.23, dedicado íntegramente al Sistema Nacional de Pagos (SNP). Allí se detalla la lista de incumplimientos y el tratamiento que tendrán. Entre los puntos que pueden motivar sanciones aparecen: