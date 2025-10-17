En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 2,28%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este viernes a u$s106.548,73 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 2,28% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s2,12 billones.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s3,60 billones este viernes 17 de octubre, con 36.325 monedas en circulación.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un -3,03% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,08%, seguido de Ethereum con el 12,74%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 17 de octubre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s106.548,73 (-2,28%)

Ethereum: u$s3.793,99 (-4,25%)

BNB: u$s1.070,68 (-7,17%)

Ripple: u$s2,29 (-3,71%)

Solana: u$s183,34 (-4,03%)

Cardano: u$s0,63 (-4,75%)

Polkadot: u$s2,91 (-6,02%)

Dogecoin: u$s0,18 (-4,67%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 17 de octubre, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $163,64 millones

Ethereum: $5,80 millones

BNB: $1,63 millones

Ripple: $3.500,04

Solana: $280.360,13

Cardano: $957,01

Polkadot: $4.445,91

Dogecoin: $281,71

Polygon: $283,03

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este viernes 17 de octubre son las siguientes:

USDT: $1.517,90

DAI: $1.525,36

USDC: $1.525,48

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, es la primera criptomoneda en revolucionar la forma en que realizamos transacciones. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada para pagos sin la necesidad de intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin opera mediante un sistema de consenso conocido como "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones realizando cálculos matemáticos complejos. Este sistema asegura la seguridad de la red, aunque conlleva un gran consumo energético.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, debido a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que lo hace atractivo para los inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de los problemas de escalabilidad y los altos costos de las transacciones, la implementación de soluciones como la Lightning Network está comenzando a mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido criticada por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones extremas en el valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante con un gran impacto en la industria financiera global.