La tokenización dejó de ser un tema de foros cripto para instalarse en el corazón de Wall Street. En un mismo día, dos de las instituciones más tradicionales del sistema financiero global hicieron anuncios que marcan el comienzo de una nueva era para los mercados: activos del mundo real que se negocian en blockchain.

Intercontinental Exchange Inc. (ICE) , empresa matriz del New York Stock Exchange (NYSE), invertirá u$s2.000 M en la plataforma de mercados de predicción Polymarket,

, empresa matriz del New York Stock Exchange (NYSE), invertirá u$s2.000 M en la plataforma de mercados de predicción Polymarket, S&P Dow Jones selló una alianza con la fintech Dinari para crear un índice enfocado en criptomonedas y empresas vinculadas al ecosistema digital.

Dos movimientos distintos, pero con un mismo concepto detrás: la tokenización.

Argentina, pionera regional

En Buenos Aires, Ripio lanzó hace pocos días la tokenización del bono AL30, el título soberano argentino más operado en la plaza local. Es el primer caso de tokenización de un valor negociable en el país y un hito para la región.

El nuevo token, wAL30rd, mantiene paridad 1:1 con el bono original y puede comprarse y venderse directamente desde la app de Ripio, con disponibilidad 24 horas los siete días de la semana.

"Esta iniciativa amplifica la distribución de valores negociables en Argentina y permite que nuevos inversores accedan al mercado de capitales de forma sencilla y transparente", destaca Sebastián Serrano, CEO y cofundador de la compañía.

Al respecto, Serrano indica a iProUP que la tokenización de activos financieros es mucho más que una tendencia: "Es la evolución natural del sistema financiero". "Trillones de dólares en activos del mundo real comienzan a migrar a blockchain, un movimiento que redefine cómo se crea, se distribuye y se accede a la liquidez en una infraestructura más abierta, transparente y eficiente que opera las 24 horas los siete días de la semana", completa.

Serrano comparte un dato no menor: "El volumen de activos tokenizados ya supera los u$s33.000 millones, principalmente en bonos del Tesoro estadounidense y crédito privado. Se estima que esta cifra podría alcanzar entre u$s16 y u$s30 billones para 2030. Lo que antes era una tendencia experimental, hoy se consolida como el nuevo estándar de eficiencia, transparencia y acceso".

Sobre la tokenización del wAL30rd, Serrano señala que, Ripio marca un hito al convertirse en la primera empresa en llevar un activo financiero soberano argentino a la blockchain, un paso que posiciona al país a la altura de los mercados más avanzados del mundo –como Estados Unidos y Europa– en la adopción de esta nueva infraestructura.

Los puntos principales de la tokenización en Argentina

"Creemos que América Latina tiene una oportunidad única para liderar este proceso: contamos con marcos regulatorios en evolución, una adopción cripto masiva y una necesidad estructural de mejorar la eficiencia de nuestros mercados", asegura.

Y destaca: "La tokenización del AL30 es solo el comienzo de una nueva etapa, en el que la tecnología deja de ser una promesa y se convierte en un verdadero habilitador de inclusión y desarrollo financiero".

La nueva frontera financiera

Tokenizar significa representar digitalmente un activo del mundo real –una acción, un bono, una propiedad– en una blockchain. Esa representación, o token, mantiene el valor del activo original, pero con las ventajas propias del entorno cripto: operaciones 24/7, liquidaciones instantáneas y costos mucho menores.

Por ahora, tokenizar todo el mercado bursátil, tanto estadounidense como local, es un sueño distante. Pero el interés institucional ya es tangible. Robinhood y Coinbase experimentan con acciones en la blockchain, mientras que BlackRock, JP Morgan y Franklin Templeton avanzan en pruebas piloto para trasladar fondos y bonos soberanos a la blockchain. Y si Wall Street se mueve en esa dirección, América Latina no quiere quedarse afuera.

Desde Ripio señalan que "el objetivo es convertirse en el par de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), pero de los activos tokenizados".

Milagros Santamaría, líder del Departamento Regulatorio de Crecimiento, comenta en declaraciones a iProUP que, Argentina dio un salto cualitativo al regular la tokenización como gemelo digital del valor negociable –no como un activo nuevo–, bajo el esquema de sandbox de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Para la experta, alinea al país con:

La conversación de vanguardia estadounidense , donde la Securities and Exchange Commission (SEC, en inglés), es decir, el regulador, insiste en que "tokenized securities are still securities" y grandes actores exploran listados on-chain

, donde la Securities and Exchange Commission (SEC, en inglés), es decir, el regulador, insiste en que "tokenized securities are still securities" y grandes actores exploran listados on-chain Europa, que prueba infraestructuras DLT bajo régimen piloto aunque con adopción limitada

La diferencia argentina es el pragmatismo. "Casos reales como el AL30 tokenizado por Ripio muestra un puente operativo entre cripto y mercado regulado que otros centros financieros aún están piloteando. Es por esta razón que desde Crecimiento hemos creado Sandbox Cross Program para que proyectos que apliquen al Sandbox tengan una visión desde lo legal, financiero y tecnológico", comparte Santamaría.

"El siguiente paso es profundizar la interoperabilidad entre exchanges y mercados regulados, y robustecer estándares de custodia, oráculos y disclosure para que la liquidez 24/7 llegue al inversor masivo sin fricciones", comparte.

Por qué los gigantes se mueven en esa dirección

Cuando dos instituciones con más de un siglo de historia –la Bolsa de Nueva York (1792) y Standard & Poor’s (1860)– empiezan a hablar el lenguaje de la tokenización, el mensaje es claro: no es una moda, es supervivencia.

En el caso de S&P, el nuevo índice S&P Digital Markets 50 seguirá la evolución de 15 de las principales criptomonedas y 35 compañías estadounidenses ligadas al ecosistema digital. "Las criptomonedas y los activos digitales pasaron de los márgenes a un papel más establecido en los mercados globales", sostiene Cameron Drinkwater, director de productos de S&P Dow Jones Índices.

Por su parte, ICE apuesta a mercados de predicción como el próximo gran laboratorio financiero. Polymarket permite operar sobre eventos del mundo real –desde elecciones hasta resultados deportivos– y ya procesa cientos de millones de dólares mensuales. El potencial, aseguran, es tan grande que puede rivalizar con el mercado accionario tradicional.

Ahí es donde cabe recordar que las instituciones financieras no se digitalizan por romanticismo tecnológico. Lo hacen porque hay negocio. Si los mercados crecen y el volumen aumenta, también lo hace el valor de la información.

El salto de Wall Street hacia la tokenización muestra que las finanzas globales ya no se dividen entre "tradicionales" y "cripto". Son dos mundos que comienzan a fusionarse. En ese proceso, países como la Argentina, con talento tecnológico, ecosistema cripto maduro y regulación todavía en construcción, tienen una oportunidad real para posicionarse como laboratorio de innovación financiera en la región.