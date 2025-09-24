El secretario del Tesoro de EEUU confirmó que negocia un swap con Argentina. Qué significa esto y por qué puede alterar el precio de la divisa en el país

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, reveló que Washington negocia con la Argentina un swap por u$s20.000 millones para reforzar las reservas del Banco Central (BCRA).

Este acuerdo, de oficializarse, podría ser clave para Javier Milei, Luis Caputo y todo el Ejecutivo, no solo para afrontar compromisos de deuda, sino también para intervenir en el precio del dólar en un contexto volátil a nivel cambiario, en la previa de las elecciones legislativas de octubre.

En su cuenta de X, el funcionario norteamericano escribió: "El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva".

Bessent participó del encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en Nueva York de este martes y, con el reciente posteo, volvió a respaldar públicamente al Gobierno Nacional.

En este sentido, habló de un "histórico retorno de la Argentina a la prosperidad" y aseguró que el país "cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos".

EEUU negocia un swap con Argentina: qué significa y cómo puede afectar al dólar

Un swap de monedas es un acuerdo financiero en el que dos partes (en este caso, el Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina) se comprometen a intercambiar divisas durante un período determinado.

Para Argentina, no se trataría de dólares que interesarían de inmediato, como sucede en un préstamo tradicional, sino de una operación que se realizaría en "cuotas"; es decir, con montos y fechas previstas a lo largo de un período acordado.

En la práctica, si el BCRA activa ese swap, obtendría divisas para usarlas en operaciones específicas, que se aclararían previamente como parte del 'pacto'.

Un destino podría ser el pago de compromisos de deuda al Fondo Monetario Internacional. Mientras que otro podría ser intervenir en el mercado cambiario para contener el precio del dólar.

Es que, aunque no impacta en las reservas netas, el swap permitiría engrosar las brutas. Esto le daría al BCRA un "respiro" para usar las divisas de libre disponibilidad en la intervención del mercado cambiario.

Este aspecto es clave en un panorama volátil respecto a la moneda norteamericana, con un tipo de cambio oficial que registró un salto en las últimas semanas y alcanzó un máximo de $1523 el pasado viernes 19 de septiembre, aunque luego retrocedió (en la apertura de este miércoles 24 se ubica a $1350 en el Banco Nación) en medio de las expectativas en torno a estas negociaciones bilaterales.

El antecedente más cercano es el swap con China, que hoy representa una parte fundamental de las reservas brutas del país. Queda por ver qué ocurrirá con ese tratado, en caso de que una de las condiciones de Washington (en lo que sería una clara jugada geopolítica) sea cancelarlo.

Sin embargo, un convenio con Estados Unidos tendría un peso político y económico diferente: reforzaría el vínculo bilateral en plena campaña electoral del oficialismo y enviaría un mensaje directo a los inversores internacionales y al FMI de que Washington respalda la estrategia del Gobierno Nacional.