Mientras Mercado Pago y los bancos compiten en la "liga local" por el sistema para abonar con QR en el transporte público, a nivel regional juegan otro partido.

Tanto Mercado Pago como MODO buscarán que el Verano 2025 sea el que les permita a las billeteras más usadas de Argentina abonar en Uruguay y otros países de la región. Y una de ellas se adelantó varios cuerpos.

QR Mercosur: el plan de Mercado Pago

Tal como adelantó en exclusiva iProUP, COELSA, la cámara que compensa los pagos QR y transferencias en la Argentina, firmó un acuerdo con sus homólogas de Uruguay, Brasil y Paraguay para permitir la interoperabilidad de los códigos en el Mercosur.

MODO fue la primera que comenzó a explorar estos pagos y dejó la iniciativa en stand-by. Pero cocodrilo que se duerme es billetera: fuentes del sector de pagos confirman a iProUP que Mercado Pago ya avanzó y permitirá que los turistas argentinos paguen los consumos de sus vacaciones en países vecinos.

"Mercado Pago ya prendió el QR en Uruguay. En Punta del Este, por ejemplo, ya están aceptando cobros con billetera argentina", asegura un importante ejecutivo a iProUP.

Ante la consulta de este medio, en el unicornio no lo confirman ni desmienten, ya que no hablan de "productos no lanzados". En efecto, según recrean las fuentes, el sistema no está plenamente operativo sino en modo de prueba piloto.

Las claves del QR de Mercado Pago en Uruguay

"Las compras con tarjeta en Uruguay tienen un reintegro del 9% de IVA. Hasta que no se resuelva esto al 100%, la compañía no saldrá a anunciarlo. No puede fallar", advierte una fuente, quien asegura que el país vecino será la punta de lanza de la expansión regional "si todo sale bien".

Otro ejecutivo, que reparte sus días entre ambas orillas del Río de la Plata, no solo confirma la noticia, sino que confía a iProUP que el anuncio es inminente. "Está buscando espacios publicitarios en Uruguay para comunicar el lanzamiento en vía pública", revela.

Los pagos con QR en el país vecino se podrán realizar con tarjeta y con fondos en cuenta. Estos últimos estarán atados al dólar tarjeta, que a partir del 23 de diciembre contará con 30% de recargo por anticipo de Ganancias (hasta entonces, rige otro 30% de impuesto PAIS), pese a que el unicornio ofrece compraventa de Dólar MEP que permitiría evitar el extra.

Para los pagos con saldo, la compañía "usará un sistema de compensaciones propio con sus cuentas en Argentina y el exterior". Se estima que el unicornio moverá fondos entre filiales del Citi, que le provee conexión con el sistema financiero en los países donde opera.

De hecho, la entidad neoyorquina viró su negocio hacia las fintech de la región, donde fue vendiendo su banca minorista en Chile, Argentina (al Santander), Brasil (Itaú) y recientemente en México (Banamex).

QR en el Mercosur: el plan de COELSA

Un empresario muy escuchado en el sector asegura a iProUP que Mercado Pago se "cortó solo" y no estará abierto a otras billeteras argentinas, a diferencia del proyecto que lidera COELSA y se basa en acuerdos con otras compensadoras del Mercosur para ofrecer una interoperabilidad a nivel "sistema" en los cuatro países miembro.

El que más había avanzado era MODO. "Exploramos la funcionalidad, pero ahora tenemos otras prioridades", habían confirmado a iProUP fuentes cercanas a la billetera de los bancos. Mientras tanto, el "QR Mercosur" avanza, si bien está "trabado" momentáneamente, lo que mejora las chances de que el unicornio "pegue primero".

"Hubo una reunión esta semana entre los bancos centrales de la región. Hay ajustes pendientes en algunos países", advierte a iProUP un directivo que mantuvo su nombre bajo reserva.

A diferencia del proyecto de Mercado Libre, que compensaría a título propio, el QR Mercosur requiere que este proceso lo realicen las autoridades monetarias de cada nación: deberán ver al final de cada día qué bancos o fintech de cada país quedan en posición acreedora o deudora con sus pares extranjeras.

Brasil, con PIX; y Argentina, con Transferencias 3.0, son los ejemplos modelo en la región. En tanto, los bancos centrales de Uruguay (BCU) y Paraguay (BCP) están más rezagados, ya que llevan pocos meses con sus sistemas de QR interoperable.

De hecho, iProUP confirmó que MODO colaboró con la nación oriental y transfirió su know-how tecnológico para la conformación de TOKE, el sistema de QR interoperable charrúa, que también lo gestiona un consorcio de bancos bajo la razón social URUTEC.

El proyecto de COELSA y el de Mercado Pago pueden ser la piedra basal para que la región posea una suerte de sistema SEPA como el de Unión Europea, en que se puede enviar fácilmente dinero entre entidades de diferentes países ágilmente y a bajo costo. Para ponerse a tono, el unicornio solicitó licencias bancarias en México, Brasil y hasta evalúa hacerlo en Argentina.

Tal como adelantó iProUP en noviembre, Mercado Pago tramitó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) la marca Mercado Banco, en la que además de prestaciones "tradicionales" de la banca, también se reserva el uso de en cuestiones cripto como:

Transacciones con monedas físicas, digitales y virtuales

Gestionar y validar transacciones de activos digitales

Emisión de tokens de valor, utilidad y esquema de membresía

Pagos, transferencias y compraventa

Transacciones con tokens no fungibles (NFT)

Detalle de los servicios en los que Mercado Banco exigió proteger la marca ante el INPI

Mercado Banco no solo tiene aspiraciones bancarias en Argentina. La misma marca fue registrada en los Institutos de Propiedad Industrial de Uruguay, Brasil, Chile y México. Con una curiosidad: la fecha de presentación fue la misma en los cinco países, el 17 de mayo pasado, en el que se conmemora el Día de Internet en las naciones de habla hispana.

Además de Argentina, el unicornio registró la marca en Brasil, Uruguay, México y Chile

Por lo pronto, la firma liderada por Marcos Galperin comienza a tomar forma de banco regional. Ya con actividades independientes en cada país comenzó a explorar la posibilidad de convertirse en banco y competir a nivel regional con gigantes tradicionales, como Santander; o digitales, como Nubank.