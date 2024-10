Mercado Pago renovó una exigencia: que los empleados en relación de dependencia tengan la libertad de elegir en dónde recibir su salario, añadiendo la posibilidad de que lo hagan en una billetera digital. Para reforzar su postura, indicó que el 98% de los beneficiarios que cobran haberes de ANSES utilizan otros servicios financieros, rompiendo el hábito de extraer todo el efectivo el día de cobro.

Se trata de una opción que se abrió regulatoriamente durante el gobierno de Macri, se prohibió en la gestión de Alberto Fernández y "resucitó" en el mega DNU que Javier Milei rubricó tras sentarse en el sillón de Rivadavia.

El pedido está en sintonía con la evolución del sistema financiero en Argentina, con la creciente preferencia de los usuarios por las billeteras digitales, como Mercado Pago, Ualá, Personal Pay y Naranja X, entre otras. Esto refleja una transformación profunda en la manera en que gestionan su dinero en un contexto económico local complicado.

Un informe especial de la consultora Quid, al que accedió iProUP, refleja que un tercio de los trabajadores en relación de dependencia está considerando migrar su salario a una fintech para obtener mayores beneficios que los ofrecidos por los bancos tradicionales.

Fintech: más allá de la simplicidad

Las fintech lograron consolidarse como la opción principal para muchas personas por una combinación de factores clave:

Una experiencia de usuario (UX) más fluida

Mayores beneficios en términos de rentabilidad sobre saldos

La integración con otros servicios, como inversiones o seguros

El Dr. Ignacio E. Carballo, Director del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA y PCMI, señala a iProUP : "Los argentinos eligen las billeteras de las fintech porque ofrecen un servicio menos friccionado y con mayores beneficios", como acceso rápido a promociones, rentabilidad sobre saldos y la posibilidad de operar dentro de un ecosistema integrado.

Sueldo en billetera digital: la opinión de los argentinos

"Cuando el salario se depositaba en una cuenta bancaria, el usuario debía mover manualmente su dinero para obtener algún rendimiento. Hoy, las fintech facilitan este proceso, permitiendo que rentabilicen sus fondos desde el primer momento, sin necesidad de intervención", explica Carballo.

Jorge Larravide, especialista en Ecosistema Financiero y Medios de Pago, refuerza esta idea al señalar que los argentinos no poseen sentimiento de lealtad hacia una entidad en particular, sino que buscan maximizar las ventajas. "Cada persona posee, en promedio, 3,7 cuentas bancarias y 3 digitales. No es una dicotomía entre una u otra, sino que aprovechan la suma de las posibilidades".

El experto subraya que están cada vez más informados y organizan su economía personal utilizando distintas billeteras según los beneficios y descuentos que ofrezcan en días específicos.

Esta capacidad de integración entre distintos servicios y la facilidad para mover fondos de una billetera digital a otra o a una cuenta bancaria, es otra de las razones por las que las fintech han logrado captar a tantos usuarios. "Con un simple clic en el celular, pueden transferir su dinero a donde más les convenga en el momento", agrega Larravide.

Por lo pronto, las billeteras acertaron al simplificar y masificar productos financieros. "Los fondos comunes de inversión, por ejemplo, existieron durante décadas en bancos, pero la masificación de su uso llegó de la mano de las fintech, que permitieron a los usuarios tener su saldo siempre invertido", suma Larravide.

Billeteras digitales y su impacto en el sistema financiero

El ecosistema financiero actual es una convivencia entre distintos modelos de negocio:

Bancos tradicionales

Bancos digitales o neobancos

Fintech

Plataformas cripto

Larravide no observa "una única herramienta financiera que predominará a futuro" y dice que "los consumidores son los ganadores", ya que la competencia impulsó mejoras en los servicios. Tomás Fulop, Senior Partner en Brain Network y Koibanx, coincide con esa visión: "La adopción de las billeteras digitales tiene un impacto muy positivo en el sistema financiero argentino".

"Las fintech obligaron a los bancos a modernizarse y mejorar su propuesta de valor. Esto no solo beneficia a los usuarios de fintech, también a quienes siguen operando con bancos tradicionales", indica.

El especialista también destaca que la adopción de las fintech en Argentina es parte de un fenómeno global: "El sistema financiero a nivel mundial está viviendo un proceso de concentración: los bancos más pequeños y medianos no pueden competir con la oferta de las fintech y tienden a fusionarse o desaparecer".

En este marco, un informe de Taquión revela que el 74% de los argentinos utiliza Mercado Pago, lejos de Cuenta DNI y Naranja X, ambas con 28%.

Si bien las fintech demostraron ser una herramienta eficaz, su crecimiento plantea desafíos regulatorios. Larravide advierte que el próximo paso en la evolución del sistema financiero argentino estará marcado por la implementación del Open Banking, un modelo que ya ha sido adoptado en Europa.

"El Open Banking permitirá un ecosistema financiero más amplio, en el que las fintech podrán interactuar con bancos tradicionales de manera más fluida y ofrecer mejores servicios", afirma.

Carballo señala que si bien las billeteras presentan múltiples beneficios, aún existen ciertos aspectos en los que los bancos tradicionales mantienen una ventaja, como la atención presencial y la seguridad en los depósitos.

"La falta de seguro de depósito en las fintech es una de las desventajas que aún persisten. Sin embargo, estas limitaciones son pequeñas comparadas con los beneficios que ofrecen", concluye.