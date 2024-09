Monotributistas y autónomos, pero también otras personas que no confían en el sistema previsional argentino, buscan armar fondos de retiro privado.

En la Argentina, existen fondos de pensión administrados por compañías de seguros, pero, aunque se invierta en dólares, la cuenta se pesifica. Por eso, para muchas personas la alternativa es armar su propio respaldo con inversiones a largo plazo.

Los fondos de pensión armados como tales son comunes en EEUU, pero en Argentina solo algunas multinacionales ofrecen a sus principales ejecutivos este sistema de ahorro para la jubilación en el exterior.

Qué son los fondos de retiro

"Los fondos de retiro son cuentas de inversión diseñadas para ayudar a las personas a acumular ahorros a mediano y largo plazo. Así, se lograría obtener un ingreso estable durante la jubilación, adicional al aportado estatalmente", asegura a iProUP Agustín S. Sosa, socio de Tributo Simple.

Según el ejecutivo, "la dinámica de estos fondos consiste en el aporte de un pago recurrente. Su periodicidad (mensual, bimestral, etc.) y montos son decididos por uno mismo con base al dinero disponible y objetivo de ahorro final".Unión de Trabajadores de Cargas y Descargas, cuyo titular es Daniel Vila

"No representan únicamente una fuente de ahorro, sino también de rendimientos, ya que obtiene dinero por almacenar el aporte", apunta, y agrega que "cuentan con cierta liquidez, debido a que permiten hacer retiros parciales o totales del monto ahorrado".

"Estos aportes pueden deducirse del Impuesto a las Ganancias hasta determinado monto del tributo. Están regulados y respaldados por el Banco Central y la Superintendencia de Seguros", advierte.

Además, remarca que "los fondos de retiro pueden ser administrados por gobiernos, empresas o individuos. Asimismo, pueden estar financiados por el mismo empleado o el empleador. Pueden variar en cuanto a cómo se realizan las contribuciones y acumulan los beneficios. A partir de acciones, bonos o fondos mutuos, ese dinero invertido genera ganancias a través de intereses, las cuales se suman a la cuenta de jubilación".

"En Argentina, podés contratar fondos de retiro en monedas extranjeras, como dólares. Sin embargo, debido a las regulaciones, tanto las primas (cuotas que pagás periódicamente) como los beneficios se convierten automáticamente a pesos argentinos según el tipo de cambio oficial del día. Esto significa que, aunque se pague en dólares, el monto que se registra en el fondo se calcula en pesos", aclara.

Cómo son los fondos de retiro en el exterior

Hernán Gutiérrez, CEO Cleverlaw International Legal Advisers, afirma a iProUP que "a la hora de pensar en un fondo de retiro corporativo, es fundamental -más allá de la evaluación de los perfiles de riesgo- la seguridad jurídica. En este sentido, quedó demostrado que el derecho anglosajón es el que brinda esa seguridad, previsión y flexibilidad".

"La figura del trust anglosajón es una herramienta muy confiable para las partes: empleador (settlor) y empleados (beneficiarios). En este esquema legal, la empresa también actúa como 'agente administrativo' de los porcentajes que cada trabajador solicita a la empresa se le retenga mensualmente de sus haberes para ser transferidos a la cuenta del trust, en banco de reputación en el exterior, normalmente en EEUU", afirma.

Luego, describe Gutiérrez, "el asesor financiero del trust invertirá esos fondos de acuerdo al menú de inversiones trazado, y cada beneficiario comenzará a recibir su porción al alcanzar la edad de retiro u otra salida de la empresa; por ejemplo, renuncia o despido", describe.

"En el exterior: es común que empresas de más de 500 empleados tengan este sistema. Estados Unidos, Holanda, Inglaterra y Dinamarca son pioneros. En Argentina, sólo conozco a dos, aunque puede haber alguna otra", revela.

Qué argentinos tienen fondos de pensión del exterior

"El fondo de pensión es un trust o forma jurídica similar. En el caso de los fondos internacionales, requieren un administrador, como la consultora FDI Gerenciador de Patrimonios. El contrato entre las partes es la clave: se busca es retener al empleado, a mayor importancia, mayor es el premio", indica a iProUP Mariano Sardans. Socio de FDI.

Según el directivo, "hay directores en las compañías que son millonarios y no se van del cargo porque tienen acciones en esos fondos, con stock options. En el caso de los ejecutivos argentinos, el arreglo es directamente con la casa matriz, no con la filial argentina".

En este sentido, indica que "hoy las empresas están ávidas de retener: hay argentinos que están manejando toda la región, viviendo en Argentina, Brasil o Estados Unidos, porque fueron baratos en los últimos años y buenos, y muy demandados".

"Los fondos de pensión que dan las empresas tienen muchas veces condiciones de permanencia del ejecutivo: cuando se va, se lleva su plata con alguna penalidad, a veces puede llevarse también lo que aportó la empresa y a veces no, depende del acuerdo", subraya.

Cuáles son las condiciones de los fondos en el exterior

Sardans añade que "estos fondos, llamados 401k, son cajas aparte de las empresas que aportan una parte. Antes, solía ser en un 100% y puede llegar al 200% según el incentivo a distintos empleados o ejecutivos, pero últimamente las compañías están siendo menos generosas".

En tanto, Federico Boero, de Adcap Grupo Financiero, revela a iProUP que "el administrador del fondo tiene en cuenta la edad promedio de los clientes y no busca tener todo líquido muy pronto, sino que se monitorea la cartera mirando la macro y no tanto la micro, apostando a empresas que no sean de moda hoy y mañana desaparezcan, sino que tengan un sustento importante".

"Los fondos de pensión suelen ser más orientados a renta fija, con alguna preponderancia de renta variable, pero no mucha. También existen compañías de seguros de vida que venden carteras conservadoras, moderadas, arriesgadas", señala.

Cómo armar la propia jubilación con un bróker el exterior

Sardans indica que, para armar la propia jubilación, un argentino necesita un bróker y una cuenta bancaria en el exterior del mismo nombre, porque los bancos argentinos no permiten invertir directamente. "Desde una sociedad de bolsa espejo en el país, puede comprar CEDEAR por contado con liquidación", ejemplifica.

"Según el bróker, se utilizará cierto instrumento para armar la cuenta de retiro, con un fuerte componente en acciones, porque han demostrado 130 años de historia. Son lo más conveniente para inversiones de siete años en adelante, a costa de volatilidad en el corto plazo", precisa.

"También convienen algunos ETF de acciones de ciertas jurisdicciones como Irlanda, porque no pagan impuesto en EEUU. No se paga withholding, si se pide la versión que no distribuye, sino que acumule", remarca.

En este sentido, añade que "al hacer esto, los activos no estarán gravados en caso de venta y funcionará como una cuenta de pensión, que no paga Impuesto a las Ganancias, sino que se difiere al momento de empezar a sacar con la jubilación", puntualiza, y explica que en Argentina es un impuesto para diferencia de precios de 15%; se declara todos los años, pero no impacta impositivamente".

"Estos ETF tienen bonos y acciones y se puede hacer la cartera más o menos agresiva: cuando sos más joven, más agresiva, y 7 o 10 años antes de la jubilación, pasar a bonos, para que sea más establece en precios", concluye Sardans