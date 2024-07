El dólar blue (o informal) baja $5 y se consigue a $1.405 en el microcentro porteño.

Por otro lado, según la exchange Bitso, el valor del dólar cripto pierde 3,03%, hasta los $1.319,76.

El dólar oficial (o minorista) subió $2,60 respecto al cierre de ayer y concluyó la segunda rueda de la semana bursátil cotizado a $960,70 por unidad.

"Me parece que el dólar blue hizo un nuevo piso en estos valores, al igual que el dólar contado con liquidación (CCL) y el dólar MEP", explica a iProUP Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil.

Y añade: "El Gobierno está emperrado en contener la brecha producto del atraso cambiario. Insisto, enero-diciembre un crawling peg del 27% contra una inflación de 140% no cierra por ningún lado".

"Por eso no recompone reservas, y sigue perdiendo reservas. Por eso el campo no liquida bajo este Plan, famoso del 'triple dos' -2% de tasa de interés, 2% de inflación, y 2% de crawling peg está absolutamente agotado", resalta.

El dólar blue se consigue a $1.405 en el microcentro

El dólar blue baja $5: qué pasó con los "otros" dólares

El dólar contado con liquidación (CCL) descendió 1,6%, hasta los $1.285,99.

El dólar MEP se contrajo 2,2%, hasta los $1.278,94.

El denominado dólar tarjeta -para compras en el exterior- mejoró 0,1%, a $1.505,60.

El dólar mayorista, por su parte, avanzó 0,1%, hasta los $923,50.

"El Gobierno no está queriendo entender que su plan está agotado y el mercado, me parece, ya tomó nota de eso. Por eso, los bonos caen y el riesgo país no para de subir", completa Trovato.