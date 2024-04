El Impuesto a las Ganancias es uno de los tantos temas que el flamante Gobierno de Javier Milei aún pretende resolver y que quedaron por fuera del importante paquete de medidas económicas propuestas en sus primeros meses de mandato.

Se trata de aquel tributo que grava las ganancias obtenidas por personas físicas y jurídicas durante un año calendario, calculado sobre la base de la ganancia neta, que resulta de restar a los ingresos brutos los gastos necesarios para obtenerlos.

En este contexto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló los pasos a seguir del Gobierno en torno a este impuesto, un tributo que es coparticipable y puede permitirle a los estados federales recuperar gran parte de los ingresos perdidos por los fondos de coparticipación.

El Gobierno confirma la restitución del Impuesto a las Ganancias

Francos reveló que el Poder Ejecutivo planea avanzar con la restitución del Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría y avisó que podría aplicar un retroactivo sobre el último trimestre de 2023.

Según indicó el funcionario en Radio La Red, la modificación estará enmarcada dentro del paquete fiscal de la nueva Ley Ómnibus: "El tema está dentro de la ley y las escalas son diferentes, por supuesto, a las que estaban vigentes en noviembre, para arriba obviamente".

El Impuesto a las Ganancias para asalariados fue eliminado el año pasado por decisión del entonces ministro de Economía y candidato oficialista a la Presidencia, Sergio Massa, en plena campaña electoral, con el fin de pactar con los gremios más importantes, cuyos afiliados habían conseguido recomposiciones salariales que los hacían sujetos del pago del tributo y liberar recursos para mejorar el poder adquisitivo del sector de clase media de los votantes.

El ministro del Interior Guillermo Francos reveló que el Gobierno planea avanzar con la restitución del Impuesto a las Ganancias

Según Francos, el decreto del exministro Massa elimina las retenciones de la cuarta categoría a partir del período fiscal de este año: "Cuando se sancionó la ley, se eximió de ese impuesto a partir de enero de 2024, por el cual quedó el último trimestre de 2023 en que supuestamente está la obligación de pagar ganancias, aunque no se hizo la retención. Hay que corregir eso".

Impuesto a las Ganancias: de cuánto es el nuevo piso que pretende el Gobierno

El ministro del Interior estimó que el nuevo piso del Impuesto a las Ganancias sería de $1.200.000 de salario bruto.

"Siempre en el entendimiento de que los números más bajos de la escala hagan un porcentaje mucho menor, porque hay algunos que hablan del 35% y esto no es así, porque es un impuesto que establece una progresión", explicó Francos al respecto.

"Lo que hizo por decreto el gobierno nacional (la gestión pasada) fue dictar una norma por la que no se hacían las retenciones de la cuarta categoría. Cuando se sanciona la ley, que exime de ese impuesto a partir de enero de 2024, quedó el último trimestre de 2023 en el que está la obligación de pagar Ganancias, aunque no se hizo la retención", prosiguió. "Es un impuesto anual, con lo cual cuando salga la ley, si no se elimina ese primer trimestre, tiene que pagarse", añadió.

Además, el funcionario aclaró que el tema ya se está tratando en conjunto con su par de Economía, Luis Caputo, quién adelantó que la Argentina llegaría a estar en condiciones de bajar los impuestos "antes de lo esperado", tras celebrar en X la decisión de una empresa nacional de bajar los precios de sus productos un 10%.

Por último, Francos también se refirió a aquellos que no pagan el impuesto, pero que ahora podrían estar incluidos: "No hay que preocuparse por eso. Todas esas cosas son tenidas en cuenta en la ley".