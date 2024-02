Según la ley argentina, los trabajadores tienen el derecho de elegir la entidad bancaria en la que prefieran cobrar su salario. La novedad del mega DNU de diciembre es que también se puede elegir una billetera virtual.

Hay un debate jurídico sobre la vigencia en atención a la sentencia en el caso de la CGT, una suerte de amparo colectivo. En principio, esa parte se puede considerar válida porque es en beneficio de la propia persona trabajadora. Por ende, entiendo la posibilidad de cobrar en una billetera virtual o fintech estaría operativa a pedido del trabajador/a.

Recordemos que por ley 20744, para trabajadores en relación de dependencia mensualizados, a más tardar el quinto día del mes el salario debería estar acreditado. Es un derecho que las transferencias sean inmediatas, como hemos tratado en otra nota.

El empleador no puede imponer una entidad bancaria en particular. La normativa laboral y de defensa de la competencia garantiza la libertad de elección del banco por parte del trabajador.

Me han preguntado si los empleados de Estado podrían irse del Banco Nación, Ciudad o Provincia. A veces hay convenios y son normas de derecho administrativo, no es tan simple. Pero en cualquier caso, y sobre todo para algunas personas que no pueden cambiar de cuenta, es un derecho transferir el dinero a otra de su titularidad.

Gastos y costos de la cuenta sueldo

¿Pueden descontarse de mi cuenta sueldo de manera unilateral los gastos de la tarjeta de crédito emitida por la misma entidad bancaria?

No, los descuentos de la tarjeta de crédito no pueden realizarse de manera unilateral desde una cuenta sueldo sin el consentimiento explícito del trabajador. Cualquier descuento debe ser autorizado por el titular de la cuenta y no puede afectar los fondos depositados como salario. Esta protección está respaldada por la Comunicación "A" 5928 del BCRA y la Ley de Contrato de Trabajo.

Recordamos que la cuenta sueldo es gratuita y aunque el banco puede cobrar por un paquete de servicios cuando termina la relación laboral, no puede hacerlo por una cuenta básica universal sin el consentimiento del usuario.

Si el banco desea cobrar por servicios adicionales o un paquete de productos. Incluso, si el usuario acepta, tiene el derecho de revocar su consentimiento en cualquier momento y dar de baja el paquete de productos adicionales.

Si nunca dio su consentimiento para el cargo, tiene el derecho de solicitar un reembolso y los intereses correspondientes, a tasas de mercado similares a las que el banco cobra por tomar deuda.

Límites, cajeros y más

¿Existen límites en la cantidad de dinero que puedo retirar de mi cuenta sueldo en un cajero automático?

No hay límites establecidos por el BCRA para los retiros de efectivo en cajeros automáticos desde una cuenta sueldo. Sin embargo, algunos bancos pueden imponer límites diarios por razones de seguridad.

El retiro del sueldo, en cualquier red, también es gratuito. Es importante consultar con tu entidad bancaria para conocer cualquier restricción específica que puedan aplicar. Es un derecho ser atendido por un cajero humano sin importar el monto.

*Por Sergio Mohadeb es abogado, divulgador de temas legales y creador de Derecho En Zapatillas. En Twitter @dzapatillas