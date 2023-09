Julián Sanclemente responde a preguntas clave sobre fintech y startups

¿Qué desafíos deberán enfrentar las startups y las fintech? ¿Qué oportunidades ofrece el mercado argentino? El CEO de Alprestamo responde a estas preguntas

Julián Sanclemente es el CEO y Co-founder de Alprestamo, un marketplace que conecta la demanda de potenciales clientes que buscan un producto financiero, con las entidades que pueden otorgarlo.

En exclusiva para iProUP, el directivo respondió a algunas preguntas clave respecto del sector fintech y del mundo startup.

iProUP:¿Qué desafíos deberán enfrentar las startups para lo que resta de 2023?

Julián Sanclemente: Las firmas que validan su tesis de negocio, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, tuvieron un hackeo al sistema. Todo lo que sucedió con el Silicon Valley Bank y la suba de las tasas de la FED en los Estados Unidos, cambiaron el paradigma del dinero allá por 2021.

Donde antes el dinero costaba cero, ahora cuesta infinito, porque pasamos de una nula inflación del 9% en los Estados Unidos.

Entonces antes tener acceso al capital era muy barato y hoy en día te sale 5%, 6% u 8%. Eso también produjo que las grandes rondas de inversión que se daban a través de VC, de family office o privados, a la hora de invertir en una startup, antes era más fácil.

A la hora de decidir invertir u$s15 millones en una empresa ahora se mira mucho más la rentabilidad y la tesis, ya no es más el growth por el growth mismo y hoy los fondos buscan:

rentabilidad

eficiencia

bottom line

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por iProUP.com (@iproup)

Eso está bueno para las startups, porque a la hora de salir buscar capital no hay que hacerlo porque si o solo por crecer, si no que haya un propósito, poder encontrar la propuesta de valor y de producto y probar la tesis de mercado.

I: ¿Qué desafíos deberán enfrentar las fintech para lo que resta del 2023?

JS: La situación de las fintech en este contexto incierto que estamos pasando, en Argentina y a nivel global, está produciendo una corrección y una eficiencia en todas las empresas. No solo en el sector fintech, también en todas las de tecnología, gaming, etc.

Muchas empresas que antes crecian por crecer, sin mirar el bottom line o la eficiencia, sin analizar si un negocio era rentable o no rentable, hoy en día están cambiando su mirada y enfocando su tesis a la rentabilidad, un modelo de negocio validado que tenga y genere una propuesta de valor para el usuario y para las empresas y que ese valor sea rentable.

Este momento produce mucha incertidumbre y las empresas de vending, payments y otros rubros, sufren cambios

las normativas del Banco Central

suba de las tasas

devaluación

Todo eso genera un contexto muy adverso en el ecosistema.

El equipo de trabajo de Alprestamo advierte que 401 millones de personas jamás pudieron acceder a un producto crediticio

A nivel Latinoamérica, estamos en un momento de pleno crecimiento y expansión, donde de 670 millones de personas, más de 401 millones nunca pudo acceder a un producto crediticio o un crédito. Eso habla de que estamos en un continente que puede crecer mucho y a una velocidad sostenida.

En ese sentido, en el mundo fintech tenemos una responsabilidad para con las personas que es la inclusión financiera:

darles una wallet

acceso a créditos

educación en conocimientos financieros, algo que los hace más libres.

Estamos parados frente a la antesala de un gran crecimiento, vamos a pegar un salto enorme y por lo tanto estamos frente a una gran responsabilidad donde hay que ser concientes de que las personas necesitan de nosotros.

I: ¿Qué oportunidades ofrece el mercado argentino para las startups y las fintech?

JS: El mercado argentino es una gran incubadora de ideas, un buen lugar para implementar y desarrollar un mínimo producto viable (MVP, por sus siglas en inglés), sobre un negocio. Da un buen contexto para probar y validar la tesis de negocios, a pesar de las adversidades, ya que el argentino es muy abierto a las nuevas tecnologías y a los nuevos productos.

Dentro del mundo fintech, la Argentina es el tercer país que más creció y viene siendo un hub con mucho empleo y talento en el país. Están los casos como los de Ualá o Lemon, que son líderes en el país y en la región, con mucho renombre y que cambiaron paradigmas.

"Estamos parados frente a la antesala de un gran crecimiento" explica Sanclemente

I: ¿Qué consejos le darías a un emprendedor que recién empieza?

JS: El principal consejo es: seguí intentando. Varias ideas pueden fallar, pero también pueden funcionar bien, por lo que no hay que rendirse. Si uno confía en su visión y que es el momento para llevarlo a cabo, no hay que darse por vencido.

Un contexto adverso no nos define y si tenés ese ADN emprendedor o creador, no te rindas porque una batalla no te define.