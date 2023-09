Netflix, Spotify y Amazon te cobrarán en dólares por decisión de las tarjetas que el Gobierno no desactivó

Una decisión de las principales marcas de tarjetas podría hacer que los consumos de servicios digitales sean cobrados direcamente en moneda dura

El pago de plataformas digitales como Netflix, Amazon Prime Video o Spotify podrían aumentar más y en dólares luego de una decisión de las principales tarjetas de crédito sobre la cual el Gobierno argentino no se expidió.

Netflix, Spotify y Amazon se comenzarán a cobrar en dólares

Mastercard lanzó el programa Payment Intermediary Foreing Exchange Operators (PIFO) que afecta a empresas como PayU, dLocal y EBanx que ofrecen a servicios de plataformas digitales cobrar en moneda local en los países donde operan sin necesidad de una filial.

De esta forma, este cambio en las reglas (Visa adoptó una posición similar) derivaría en que tanto Netflix, Spotify o Amazon procesen los pagos como si se tratara de una operación internacional y en dólares, lo que en naciones con monedas débiles como la Argentina puede ser fatal para los usuarios.

Los gobiernos de Chile, Perú, Colombia y Paraguay, entre otros, ya presentaron cautelares ante sus respectivos tribunales para frenar esta medida, pero el Ejecutivo argentino todavía no se ha pronunciado al respecto.

"Si la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor no emite cautelar, se suspendería la aceptación de tarjetas mediante agregadores locales cómo Ebanx, dLocal o PayU. Probablemente muchas de esas transacciones pasen a procesarse de manera internacional (y en dólares)", aseguró en Twitter el economista y experto en medios de pago Ariel Setton.

Según el experto, "el problema de procesar internacionalmente es que el riesgo de tipo de cambio pasa al consumidor, tarjetas de débito no podrían siempre ser usadas y las tarjetas locales (Naranja, Cabal, etc) no podrían operar".

ALERTA ???? De no mediar cambios, desde el día de hoy corre riesgo el uso de plataformas internacionales con tarjetas Argentinas. Sale ???? — Ariel Setton (@arisetton) September 22, 2023

Desde Mastercard, afirmaron al diario LaRepublica.com que el objetivo de la medida "no es prohibir, impedir o desalentar este tipo de transacciones, sino que reconocer su naturaleza, y conforme a ello determinar los riesgos y sus costos implícitos, para así adoptar las medidas que velen por la integridad y seguridad del ecosistema".

Uno de los procesadores, en la mira de la justicia argentina

La fintech uruguaya DLocal fue imputada por la Justicia argentina en mayo de este año por supuestas maniobras de lavado de dinero que la firma realizó a lo largo del 2022, según la pesquisa de la Dirección General de Aduanas.

Acusada de sobrefacturación y fraude por unos u$s400 millones, a través de triangulaciones y fuga de divisas, la Justicia levantó una nueva causa que complicaría aún más a la compañía.

La empresa, que actúa como agente de pagos fintech de compañías de renombre radicadas en el exterior, es acusada de actuar como intermediario en una maniobra para acceder a dólares oficiales y girarlos hacia los Estados Unidos.

La Aduana nacional detectó una supuesta institución educativa llamada Academiland LLC (plataforma estadounidense con sede en Delaware, que se dedicaría al servicio de educación online), la cual habría realizado cobros a, por lo menos 800 usuarios registrados de las 9.304 operaciones efectuadas mediante DLocal, quienes alegaron nunca haber adquirido productos o servicios de dicha plataforma.

De hecho, según lo analizado por la Aduana, 20 supuestos usuarios son sucesiones, cuya fecha de fallecimiento es previa a la contratación del servicio de e-learning.

La Aduana allanó a los supuestos dueños de la compañía Academiland LLC, que salpica a la fintech uruguaya DLocal

Incluso, en el listado de 'alumnos' figuran empleados de la Aduana, un miembro de la Justicia Federal y personas que trabajan en medios de comunicación, algo que llamó la atención del organismo aduanero.

"El objetivo final de la supuesta institución educativa sería adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, simulando la adquisición de servicios que nunca fueron prestados y que se sostuvieron mediante el uso de una base de datos con particularidades que hacen presumir su falta de licitud", subrayaron desde el organismo.

El ente dirigido por Guillermo Michel denunció a los supuestos dueños de Academiland LLC por acceder de forma ilegítima a bancos de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activos.

Como parte de la investigación, la Aduana también allanó los domicilios declarados de los presuntos dueños y rescató documentación y múltiples equipos informáticos.

La causa está en el mismo juzgado que investiga al unicornio uruguayo por los supuestos delitos fiscales llevados a cabo el año pasado.

Se trata del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti.