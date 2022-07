El ABC del dinero digital; ¿qué es lo primero a mirar (y lo más importante) al invertir en criptomonedas?

El estancamiento de Bitcoin y Ethereum en un precio muy inferior al de sus picos históricos pone nervioso a los ahorristas. Las claves para invertir

Conocer la innovación tecnológica que está detrás de una moneda digital, estar atento a posibles estafas y centrarse en criptomonedas tradicionales, son algunos de los consejos de los expertos.

El mercado cripto sigue golpeado y, de momento, no muestra signos de mejoría. No es para menos: las dos monedas digitales de mayor capitalización permanecen en los mínimos que marcaron hace dos años, antes de la euforia alcista que marcó el momento más crítico de la pandemia:

Bitcoin perforó el el piso de u$s20.000, luego de su récord de u$s68.000 en noviembre

Ether flota en los u$s1.000, muy por debajo de los u$s4.800 del penúltimo mes de 2021

A la merma de operaciones provocada por el escaso entusiasmo que genera un mercado a la baja, otros proyectos de importancia como Terra terminaron desbarrancando a prácticamente 0, y acrecentando el miedo colectivo.

Sin embargo, la onda expansiva no sacudió a otros activos, en tanto que la inestabilidad del dólar paralelo provocó que se incrementara el interés por las divisas digitales, en especial por las estables que cotizan a la par del billete estadounidense, como USDT o DAI.

Quienes llevan años apostando por las criptomonedas comparten con iProUP sus impresiones y sugieren en qué activos posicionarse hasta que pase el temblor.

¿Qué criptomonedas recomiendan los expertos?

"Yo recomiendo mirar el proyecto tecnológico que está detrás de una determinada moneda digital, que es lo que realmente importa y le otorga un valor sostenible en el tiempo. Y analizar si cada equipo está en condiciones de ejecutar el plan que presenta, entre otras variables", afirma a iProUP Federico Ast, fundador y director ejecutivo de Kleros.

Para el experto, se transita un momento de bear market (mercado a la baja) con proyectos realmente interesantes pero que se encuentran muy subvaluados por ser víctimas del colapso.

De esta forma, al contar con buenos equipos e implementaciones, varias iniciativas tienen alto potencial y rendimiento muy interesante, solo hay que esperar que el mercado se recupere. Además, el experto recalca la importancia de poner la mira en el largo plazo y comprender en qué se está invirtiendo.

Facundo Casal, director ejecutivo de South American Miners (SAM), considera a iProUP que es un muy buen momento para apostar por varias divisas virtuales. "En mi opinión, teniendo en cuenta el escenario actual, recomiendo incursionar en el mercado cripto. Estamos viendo precios, como los del bitcoin, que seguramente no volvamos a ver", señala.

"Sugiero una diversificación: colocaría algo en staking (similar a un plazo fijo cripto) e invertiría en bitcoin, por ser la moneda con mayor capitalización", completa.

Por su parte, el experto en cripto e influencer, Alejo Sanchez sostiene a iProUP que, en este contexto, quienes ya adquirieron en activos digitales tomen la estrategia de holdear, es decir, mantener la inversión esperando a que en un futuro retomen su valor.

¿Cuáles son los proyectos criptos a tener en cuenta?

Los expertos optan por una postura conservadora, recomendando activos conocidos, a la vez que sugieren investigar en profundidad los proyectos en los que desea poner fichas.

"Yo siempre sugiero a los inversores criptos que apliquen el dicho do you own research (hacé tu propia investigación) porque hay que comprender bien qué es lo que se está comprando, sobre todo porque en las finanzas 4.0 hay una maquinaria enorme de marketing para generar FOMO (miedo a quedarse a fuera) y atraer a gente que no tiene ningún tipo de experiencia", sentencia Ast.

Y añade: "Las monedas digitales le abrieron las puertas a muchas personas que nunca habían incursionado en operaciones bursátiles y ahora compran monedas como si estuviesen en la Bolsa".

"Esa gente suele ser víctima de situaciones de FOMO y estafas. Debemos considerar que hay un montón de dinero puesto en un ecosistema para generar 'ruido' en redes sociales con el fin de que un token o criptomoneda suba y luego se desplome", añade.

Casal destaca la conveniencia de la minería. "Recomiendo hacer la de bitcoin. Al diversificar debemos considerar esta actividad, porque es una forma de asegurarnos mayor rentabilidad a futuro".

Y completa: "En vez de adquirir determinada cantidad de capital en una criptomoneda, destinaría ese dinero a comprar máquinas para minar y obtener recompensas de Bitcoin", afirma el experto.

Sánchez coincide con Ast en que cada persona debe hacer su propio análisis y comprender el activo al que está apostando. Aconseja a quienes recién se inician no destinar más de 5% de su capital.

El experto indica que, ante el actual contexto volátil, no saldría de Bitcoin y Ether, ya que cuentan con mayor trayectoria y capitalización de mercado en dólares, sobre todo en el caso de Bitcoin.

Pese a los vaivenes, la apuesta más conservadora sigue siendo Bitcoin y Ether, no sólo para la compra, sino también para su "generación" mediante minería. En último término, si bien se trata de un mercado con un gran potencial de crecimiento y futuras ganancias, no deja de ser volátil y, al menos en la actualidad, de alto riesgo.