Ya 6,5 millones de argentinos las usan, ¿vos tenés la tuya?: por qué explota el uso de billeteras digitales en Argentina

Conocé las claves detrás del boom de este sistema de pagos virtuales que no deja de sumar usuarios y está provocando un cambio cultural.

La irrupción del coronavirus provocó cambios en muchos aspectos de lo que era considerado como "normalidad" para darle paso a nuevas costumbres, varias de ellas basadas en los avances de la tecnología.

Una de ellas fue el uso de las billeteras digitales, que permitieron a un importante sector de la población pagar y realizar transferencias directamente desde sus celulares, sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas.

ya hay más de 6,5 millones de argentinos que descargaron una o más de estas apps. Según Sensor Tower, el ranking de las más "populares" en Google Play es el siguiente. Desde la Cámara Argentina de Fintech aseguran que. Según Sensor Tower,en Google Play es el siguiente.

Mercado Pago, imbatible, superó los 3,5 millones de descargas Cuenta DNI, del Provincia, con más de 2 millones de usuarios Ualá, que también superó las 2 millones de cuentas Naranja X, empujada por el anuncio de sus nuevas funciones, que superó los 250.000 usuarios BNA+, acumuló más de 30.000 en sus primeros días Otras billeteras en ascenso: TodoPago, Moni, CAMEPagos y Yacaré

Pero ese ranking cambia todos los días y cada vez más argentinos incorporan una atraídos por sus ventajas. Tal es así que expertos proyectan más de 10 millones y hasta 15 millones de adeptos para fin de año.

Motivos del éxito

Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, afirma a iProUP que este boom se debe a su practicidad, al permitirle a los usuarios sentirse seguros,ya que no están con el bolsillo lleno de billetes y tarjetas y pueden centrar todo su poder de compra en el celular.

"También brindan una sensación de pertenencia", explica el titular de la institución que presentó en agosto BNA+ y que se propone llegar a todos los sectores de la población. "Otra de las particularidades que las hace más atractivas es, indudablemente, la posibilidad de manejarse sin tener que ir a retirar dinero físico de un cajero o una sucursal bancaria", precisa.

Marcelo Fondacaro, COO de VeriTran, dedicada a brindar soluciones de banca digital, confía a iProUP que la pandemia, sin lugar a dudas, aceleró el proceso de pagos y virtualización de las monedas. Según el experto "la tendencia de las economías es ir migrando hacia el dinero digital. Los motivos son varios, entre ellos la ventaja de disminuir el costo operativo de los pagos".

"Otra de las grandes virtudes es que se transformaron en un gran aliado para la disminución del uso del cash como medio de transmisión del Covid-19 y, en una menor recurrencia al uso de cajeros y terminales bancarias", completa.

Desde Nubi señalan a iProUP que la clave está en la capacidad de respuesta que tienen estas plataformas ante las necesidades que presentan los usuarios para encontrar soluciones ágiles y rápidas para el manejo de sus finanzas.

"En el contexto de la pandemia y la dificultad de apersonarse a una sucursal física, los servicios que les acerquen a las personas la posibilidad de realizar cualquier transacción de manera digital, se transforman en fundamentales. Realmente es un cambio de hábito muy positivo", completan.

En tanto que Alex Torriglia, CEO de la billetera digital XCOOP, atribuye el crecimiento de estas app a una serie de factores que impulsan su mayor adopción por parte de la población:

- "Su lógica en la evolución misma de las nuevas tecnologías"

- "La pandemia, que contribuye a que día a día más personas se vuelquen al uso de herramientas de pagos digitales"

"Hemos visto cómo esta cuarentena obligó a muchos a cambiar sus hábitos, como por ejemplo hacer las compras a través de plataformas online. Estas nuevas costumbres llegaron para quedarse", remarca.

Del lado de las empresas, Martín Trubycz, presidente de CAME Pagos, resalta a iProUP la capacidad de estas aplicaciones para reducir costos y tiempos, en comparación con entidades financieras tradicionales.

"Permite movernos con más agilidad. El dinero electrónico cobra vigencia de manera creciente ante los desfasajes financieros y la ausencia de efectivo. La necesidad ineludible de comprar alimentos y artículos de primera necesidad ha hecho que muchas personas comenzaran a utilizar de manera masiva las billeteras electrónicas", indica.

Trubycz añade que "el cierre de los bancos y la apertura sólo con turnos y para casos específicos provocó que muchos comerciantes no pudieran realizar los trámites ante las entidades para cobrar las tarjetas", por lo que las billeteras permitieron agilizar el sistema de pagos en las pequeñas y medianas empresas.

Para captar más usuarios y aprovechar la multiplicación de estas apps, las fintech además proponen importantes beneficios. También para diferenciarse de sus competidores, incluso los bancos. Por ejemplo:

Pago de servicios : Mercado Pago ofrece descuentos todos los días y hasta la posibilidad de abonar en cuotas

: ofrece descuentos todos los días y hasta la posibilidad de Empresas de delivery y supermercados : Naranja X, Ualá y CuentaDNI ofrecen rebajas del 10 al 30% en varias cadenas

: ofrecen en varias cadenas Farmacias y sitios de educación online: entre 20 y 30% en las principales billeteras

y sitios de educación online: entre en las principales billeteras Recargas: las apps permiten sumar saldo con rebajas en tarjetas de transporte (SUBE) y carga de celulares

Para todos y todas

En el marco de una economía con alta tasa de informalidad, las billeteras digitales favorcen la inclusión financiera de una parte de la población que no es atendida por los bancos.

"La tecnología es parte de la solución. Necesitás que la economía crezca, se bancarice, sea formal. Eso traerá muchas ventajas porque todos gozarán de los beneficios de la bancarización plena y hasta será más seguro", plantea Hecker.

Torriglia agrega que una de las claves para que este tipo de herramientas tenga éxito se basa en la educación financiera, algo en que los "bancos fallaron en los últimos 30 años" y en el que las fintech tienen una oportunidad de oro.

En este sentido, el directivo asegura que "las billeteras virtuales dan respuesta y solución a esta problemática, ya que posibilitan de modo simple bancarizar a miles de personas hoy sin acceso al sistema".

Los bancos se suman

Banco Nación busca crecer en esta unidad de negocios con BNA+, su billetera digital que es de gran relevancia en el sector debido a que es la entidad con mayor cantidad de clientes del país. "Tuvo una muy buena recepción y en muchos casos un rápido acceso a la app. Somos un banco que nos movemos en un ambiente muy masivo y con un público muy diverso", afirma Hecker.

"Los países desarrollados tienen dos atributos en sus sistemas financieros: profundidad e inclusión. Nosotros trabajamos en los dos, pero particularmente en la inclusión", completa.

Así, el Nación imitó la estrategia del Provincia, que con CuentaDNI superó los 2 millones de usuarios -en especial, jóvenes- fundamentalmente gracias a la posibilidad de ofrecer una cuenta con CBU al instante, vital para acceder al cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales.

En el caso de la billetera del Bapro, sigue sumando funcionalidades. La última que agregó fue la posibilidad de abonarservicios. Y el 70% de sus clientes son nuevos, de los cuales la mayoría no había operado antes con un banco.

Juan Cuattromo, presidente de la entidad, señala que "aportar soluciones que le mejoran la vida a las y los bonaerenses para que no hagan filas durante la pandemia es parte de nuestro rol social como banco público".

"El mismo banco que va camino a su bicentenario también se pone a la vanguardia para ser la opción de los nativos digitales", revela Cuattromo. En efecto, el 60% de los usuarios es menor de 35 años.

Claro que no están solos. Tal como adelantó iProUP, una treintena de bancos privados, públicos y cooperativos lanzarán antes de fin de año MODO, una billetera con la que ofrecerán una "ventanilla" digital más a sus usuarios tanto en una app dedicada como en el mobile banking de las entidades.

Así, buscarán llegar a todos los usuarios del sistema y aprovechar su base instalada: casi 19 millones de titulares de tarjetas de débito y unos 6,5 millones de crédito. Entre los primeros servicios que ofrecerán se encuentran:

Transferencias a los contactos del celular

Centralizar movimientos de cuentas y tarjetas de todas las entidades en un sólo lugar

Pagos con códigos QR

De este modo, los bancos podrán tener una "fintech propia" con la cual aprovechar los millones de clientes que ya poseen y sin necesidad de que creen una cuenta en otra aplicación, como un freno al continuo avance de las financieras 4.0.

A futuro

Si bien las billeteras digitales no paran de sumar clientes, Dominique Croce, director de BenkoPay, que provee estas plataformas a terceros, advierte que se avecina un problema para el sector: la rentabilidad.

En diálogo con iProUP, el especialista lamenta que "el ambiente competitivo está dominado por empresas que invierten mucho dinero para acostumbrar a los usuarios a no pagar servicios que tienen costos".

"Nuestros clientes se tienen que preguntar si la billetera es un nice to have o un must have. Estoy convencido de que para ciertas empresas, en particular para las emisoras de tarjetas regionales y préstamos locales, tener una billetera virtual se está convirtiendo en un must have de manera acelerada", sostiene.

Pero Croce es optimista y afirma que la Argentina posee una gran ventaja en comparación a países de Europa: "lo simple que es prestar dinero" para las fintech.

"El negocio está en los créditos y la billetera virtual es un medio para este fin. Nosotros proveemos a las empresas que quieren brindar préstamos uno de los mejores medios del mercado para hacerlo", detalló.

"En América Latina, la mayoría de las transacciones sigue siendo en efectivo, pero esto ha comenzado a cambiar. El cruce del puente digital lleva tiempo", vaticina el el CEO de XCOOP.

Y completa: "Una vez logrado, veremos cómo la gente empieza a acostumbrarse a pagar con billeteras digitales. Luego vendrá la consolidación del mercado: los que logren posicionarse como líderes en los diferentes segmentos serán los que perduren y absorban al resto".

Estas plataformas se enfrentan al desafío de abarcar un universo amplio de usuarios, entre los que se encuentran aquellos que están familiarizados con el mercado financiero y quienes nunca pisaron un banco. Pero pueden transformarse en la llave que dará acceso a un cambio de paradigma: dejar al efectivo cada vez más relegado.