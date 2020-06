¿Pensás en viajes post-cuarentena?: estas son las mejores billeteras virtuales para usar en el exterior

Las billeteras virtuales ganaron muchísima relevancia con las medidas de aislamiento decretadas en buena parte del mundo. Cuáles son las más usadas

En los últimos 3 meses, una gran cantidad de mercados han experimentado el descenso marcado de las operaciones en efectivo, de la mano de un mayor uso de herramientas de pago.

En Argentina, existen al menos 23 billeteras digitales, repartidas entre plataformas de empresas y de bancos estatales y privados. Pero, de ese amplio universo, un puñado se destaca sobre el resto por la cantidad de usuarios.

"Entre el 80% y 90% de los movimientos registrados están distribuidos entre apenas cuatro: Mercado Pago, Ualá, cuenta DNI y ValePEI", destacan a iProUP desde la consultora Brain Network.

Las de "afuera"

En el resto del continente, sobre todo en Estados Unidos, existen varias plataformas que contabilizan millones de usuarios en sus filas.

En rigor, en los últimos años han surgido muchos jugadores: grandes compañías tecnológicas, como Apple, Google y Samsung; otros más nuevos como Venmo y Cash y gigantes institucionales como Zelle.

Estas son algunas de las más utilizadas hoy en día en el hemisferio norte:

Apple Cash

Si se utiliza un iPhone, se puede enviar y recibir dinero directamente a través de la aplicación Mensajes con Apple Cash. Asimismo, se puede utilizar una tarjeta de crédito o débito Apple Cash para financiar un pago.

Para iniciar una transacción, solo hay que abrir la aplicación Mensajes y seleccionar o crear un nuevo contacto. Luego hay que tocar el ícono de Apple Pay en la parte inferior de la pantalla, elegir una cantidad y tocar solicitar o enviar. Apple dice que lleva entre uno y tres días procesar las transacciones.

Apple Cash es de uso gratuito, a menos que se elija una transferencia instantánea, que garantiza el procesamiento en menos de 30 minutos, pero viene con una tarifa de transacción del 1 por ciento.

Cash App

La aplicación Cash, anteriormente conocida como Square, es la aplicación financiera número 1 en la App Store. Una vez que el usuario se registra, se le asigna un $Cashtag: su nombre de usuario. Uno puede identificar contactos utilizando tu dirección de correo electrónico o número de teléfono.

Una vez que se agrega una cuenta bancaria o tarjeta de crédito, se puede enviar, solicitar y recibir dinero a través de la aplicación. Mientras se esté financiando y recibiendo pagos a través de una cuenta bancaria, no hay tarifas ni costos de transacción en el extranjero. Pero hay una tarifa - 3 por ciento del monto de la transacción - si el pago se realiza con tarjeta de crédito.

Apple apuesta fuerta a su fintech

La aplicación de efectivo generalmente demora entre uno y tres días para transferir fondos. Hay una opción para acceder al dinero al instante, pero se cobra una tarifa adicional del 1.5 por ciento (con un cargo mínimo de 25 centavos).

Google Pay

Google Pay reemplazó a Google Wallet y Android Pay en 2018. Puede usarse para pagar bienes y servicios, así como enviar y recibir dinero.

Si bien Apple Pay es exclusivo para usuarios de iPhone, cualquier persona con una cuenta de Gmail puede usar Google Pay. Se puede acceder directamente a través de la aplicación Google Pay o a través de la PC vía pay.google.com. La transferencia a una tarjeta de débito generalmente demora 24 horas, mientras que las transferencias a una cuenta bancaria vinculada pueden demorar hasta cinco días. No hay tarifas de transacción para usar Google Pay.

Paypal

PayPal, una de las primeras plataformas para el pago digital, es de uso gratuito siempre que esté conectada a una cuenta bancaria (o tengas una cuenta bancaria PayPal Cash). Si se inicia una transacción con una tarjeta de crédito, hay una tarifa de 2.9 por ciento. Las transferencias estándar pueden tardar de uno a tres días en aparecer en la cuenta. Las transferencias instantáneas aparecen de inmediato, pero se cobra una tarifa de transacción del 1 por ciento.

Venmo

Venmo, propiedad de PayPal, es la tercera aplicación de finanzas más popular en la App Store. Una vez que se la descarga, se puede enviar o solicitar dinero a cualquier persona en Estados Unidos con una cuenta de Venmo. Es gratis siempre que el pago provenga de una cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de débito prepaga. Para los pagos financiados con tarjeta de crédito, Venmo cobra un 3 por ciento de comisión.

Las transferencias a una cuenta bancaria generalmente demoran entre uno y tres días en completarse. Hay una opción para una transferencia instantánea, que se procesa en 30 minutos o menos. Se les cobra una tarifa de transacción adicional del 1 por ciento.

Zelle

Propiedad de un colectivo de 10 instituciones financieras estadounidenses, incluidos Bank of America, Capital One y JP Morgan, Zelle te permite transferir fondos directamente entre cuentas bancarias. No hay una aplicación para descargar o una cuenta para configurar. Simplemente se ingresa la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la persona a la que se desea pagar y listo: la transacción es instantánea y toda la información de contacto y detalles de cuenta bancaria permanecen privados.