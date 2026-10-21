Se estima que cerca del 18% de empresas en el país ya opera bajo un esquema de presencialidad total. Se destacan rubros como banca, retail y consultoría

Trabajadores rechazan volver a la oficina por traslados y costos, mostrando la brecha entre empresas y colaboradores.

Empresas priorizan colaboración y cultura, aunque el CEO de LinkedIn renunció por la política de presencialidad de Microsoft.

El 18% de empresas argentinas ya exige el regreso a la oficina, abandonando esquemas híbridos de trabajo remoto.

En Argentina, varias empresas anunciaron el regreso a la oficina después de haber incorporado esquemas híbridos o de trabajo remoto.

La tendencia se instaló en plena pandemia por el aislamiento obligatorio. Sin embargo, hace ya varios años que algunas compañías volvieron a implementar modelos de presencialidad de 5 días a la semana.

Casi 1 de cada 5 empresas en Argentina exige presencialidad total y crece la tensión con empleados

A nivel nacional, se estima que cerca del 18% de las empresas ya operan bajo un esquema de presencialidad total, y entre ellas figuran grandes compañías de sectores como banca, retail, energía y consultoría.

Aunque la mayoría mantiene formatos híbridos, firmas como bancos tradicionales, aseguradoras y multinacionales con fuerte cultura corporativa han obligado a sus empleados a volver a la oficina todos los días.

Según un relevamiento de la consultora HuCap, el 81% de las compañías en Argentina funciona bajo esquemas híbridos, mientras que apenas un 1% mantiene trabajo remoto pleno. Sin embargo, un 18% ya volvió a la presencialidad total, lo que significa que casi una de cada cinco empresas exige asistencia diaria a la oficina.

El estudio "100% Presencialidad" de Bumeran refuerza esta tendencia: el 70% de los especialistas en Recursos Humanos considera que la vuelta a la presencialidad completa es una realidad, aunque el futuro predominante será híbrido.

La vuelta a la oficina gana terreno en la Argentina y revela un choque entre jefes y empleados

Las empresas que volvieron a la presencialidad total argumentan que la colaboración espontánea, la cultura corporativa y la supervisión directa se ven debilitadas en esquemas híbridos.

También indicaron que el trabajo remoto prolongado generó pérdida de sentido de pertenencia y dificultades en la formación de nuevos talentos.

Sin embargo, para los trabajadores, los principales motivos de rechazo son el tiempo perdido en traslados (91%), el mayor gasto económico (82%) y el estrés físico y emocional (77%).

Diego Kexel, General Manager de WeWork LATAM, subrayó que existe una brecha entre las decisiones de los directivos y las percepciones de los colaboradores.

En su postura, muchas organizaciones buscan mayor control y cohesión cultural con la presencialidad. Sin embargo, una gran mayoría de empleados considera que trabajar en la oficina no los hace más productivos.

"El modelo híbrido debe tener un propósito claro: reuniones de equipo, construcción de cultura organizacional o instancias de capacitación. De lo contrario, la presencialidad pierde sentido", describió.

El CEO de LinkedIn se opuso a la presencialidad y presentó su renuncia

Uno de los casos más emblemáticos y resonantes a nivel global fue la reciente decisión de Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, quien presentó su renuncia tras casi 18 años en la compañía a causa de tensiones internas por la política de presencialidad que Microsoft impuso a sus ejecutivos.

A comienzos de 2026, la multinacional de software comenzó a exigir que todo su personal que viva a menos de 80 kilómetros de una sede asista al menos tres días por semana, y en algunos casos incluso más.

En el caso del CEO de LinkedIn, la firma le pidió trasladarse a Redmond para cumplir con presencia diaria, una condición que el ejecutivo rechazó al priorizar su vida familiar en el Área de la Bahía de San Francisco.

Dada la falta de excepciones, Roslansky optó por dejar el cargo a fin de año.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, agradeció públicamente la contribución de Roslansky y destacó que deja la organización en una posición sólida.