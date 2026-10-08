La compañía le pidió trasladarse a Redmond para cumplir con presencia diaria, una condición que el ejecutivo rechazó al priorizar su vida familiar

Su salida expone el dilema global entre colaboración presencial y la creciente demanda de flexibilidad laboral.

Microsoft exigió a Roslansky trasladarse a Redmond o asistir 3 días semanales; él priorizó su vida familiar.

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, renunció por no aceptar la política de presencialidad impuesta por Microsoft.

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, anunció su renuncia tras casi 18 años en la compañía, en medio de tensiones internas por la política de presencialidad que Microsoft impuso a sus ejecutivos.

La decisión sienta un precedente en el debate global sobre el teletrabajo y la flexibilidad laboral.

CEO de LinkedIn renuncia a causa de la presencialidad que exige Microsoft

La salida de Roslansky se produce luego de que Microsoft endureciera sus reglas de presencialidad.

Desde aquel entonces, la compañía exige a todo su personal que vive a menos de 80 kilómetros de una sede asistir al menos tres días por semana, y en algunos casos incluso más.

En el caso del CEO de LinkedIn, la compañía le pidió trasladarse a Redmond para cumplir con presencia diaria, una condición que el ejecutivo rechazó al priorizar su vida familiar en el Área de la Bahía de San Francisco.

Ante la falta de excepciones, Roslansky optó por dejar el cargo a fin de año.

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, dejará su cargo por oponerse a la política de Microsoft

El ejecutivo había asumido como CEO de LinkedIn en mayo de 2020, sucediendo a Jeff Weiner, y bajo su gestión la red social profesional alcanzó más de 1.3 mil millones de miembros en todo el mundo.

También amplió sus responsabilidades dentro de Microsoft, liderando proyectos vinculados a Office y Copilot, en plena apuesta de la compañía por la inteligencia artificial generativa.

La renuncia expone un dilema que atraviesa a muchas empresas tecnológicas: cómo equilibrar la necesidad de colaboración presencial con la demanda de flexibilidad de los empleados.

En España, por ejemplo, un estudio de InfoJobs reveló que el 35% de quienes teletrabajan cambiaría de empleo si se les recortan los días de remoto, un dato que refleja la importancia del trabajo híbrido como parte del salario emocional.

En Argentina, el 88% del talento exige esquemas flexibles (híbrido o remoto), mientras que la presencialidad pura cae a menos del 10% en las preferencias, según un estudio de WeWork y Michael Page.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, agradeció públicamente la contribución de Roslansky y destacó que deja la organización en una posición sólida.

El relevo ya fue definido: Dan Shapero, hasta ahora COO de LinkedIn, asumirá como nuevo CEO. En tanto, Mohak Shroff liderará el área de ingeniería.