Un informe reveló que 66% de los trabajadores argentinos prefiere un esquema híbrido, mientras que 21% opta por un modelo 100% remoto

La flexibilidad va más allá del lugar: empresas deben repensar beneficios e infraestructura para atraer y retener talento.

Resistencia a la presencialidad total se debe a búsqueda de equilibrio personal y 128 horas anuales perdidas en tráfico en BA.

El 88% del talento argentino exige flexibilidad laboral, con 66% optando por un modelo híbrido, según WeWork y Michael Page.

El mapa del trabajo en la Argentina atraviesa una nueva etapa donde la pregunta central se basa en cómo las empresas pueden ofrecer experiencias laborales más adaptadas a las necesidades de sus equipos.

En este sentido, el estudio "La Experiencia Laboral 2026 en la Argentina: Ganar bien, vivir mejor y crecer sin renunciar", realizado por WeWork y Michael Page en la Argentina, México, Colombia, Chile y Perú, reveló que la experiencia laboral en el país en 2026 está marcada por tres tensiones centrales:

búsqueda de flexibilidad

valor que aporta la presencialidad

impacto de la inteligencia artificial (IA) en la productividad

Los resultados del reporte mostraron que 66% de los trabajadores argentinos prefiere un esquema híbrido, mientras que 21% opta por un modelo 100% remoto o con asistencia opcional a la oficina. Entre quienes eligen la modalidad híbrida, el 84% prefiere asistir dos o tres días por semana.

La flexibilidad se mantiene como una cualidad central, pero ya no se limita al lugar de trabajo: ahora también involucra beneficios, infraestructura y herramientas tecnológicas.

A nivel regional, el 37% de los profesionales aún trabaja bajo un esquema 100% presencial, aunque 60% preferiría un modelo híbrido.

"La tendencia consistente es hacia una modalidad híbrida que implique asistir uno o dos días a la oficina", expresó Claudio Hidalgo, presidente regional de WeWork Latinoamérica, quien destacó que los esquemas flexibles permiten equilibrar mejor la presencialidad con el trabajo remoto.

Buenos Aires pierde 128 horas al año en tráfico y por eso los argentinos no quieren volver al 100% presencialidad

Si se desglosa únicamente el estudio en lo analizado sobre la Argentina, el 88% del talento exige esquemas flexibles (híbrido o remoto), mientras que la presencialidad pura cae a menos del 10% en las preferencias.

Diego Kexel, General Manager de WeWork LATAM, mencionó que, entre las razones principales de la resistencia entre trabajadores argentinos a volver cinco días a la semana a la oficina, aparecen la necesidad de equilibrar la vida personal con la laboral y el tiempo perdido en traslados.

En este sentido, Buenos Aires figura entre las 110 ciudades con más tráfico del mundo, con un promedio de 128 horas al año en embotellamientos, algo que equivale a cinco días completos perdidos en viajes hacia y desde el trabajo.

Los organismos gubernamentales y las grandes corporaciones endurecen sus políticas de presencialidad, incluso más que antes de la pandemia. Empresas como Amazon Web Services y Google ya exigen asistencia plena, marcando una tendencia que se replica en otros países de la región.

En contraste, las compañías medianas y pequeñas mantienen la apuesta por modelos híbridos como estrategia para atraer y retener talento.

Kexel subrayó que existe una brecha entre las decisiones de los directivos y las percepciones de los colaboradores. Las organizaciones buscan mayor control y cohesión cultural con la presencialidad. En cambio, los empleados consideran que trabajar en la oficina no los hace más productivos.

Un 88% del talento exige esquemas flexibles (híbrido o remoto), según el estudio de WeWork

"El modelo híbrido debe tener un propósito claro: reuniones de equipo, construcción de cultura organizacional o instancias de capacitación. De lo contrario, la presencialidad pierde sentido", remarcó.

Qué reclaman los argentinos para volver a la oficina y cuántas empresas lo otorgan

El estudio también revela que el espacio físico enfrenta una nueva vara de valor. El 51% de los trabajadores argentinos considera que la principal dificultad para mantener la asistencia presencial es no percibir beneficios suficientes que compensen el regreso frente a las ventajas de trabajar desde casa.

A esto se suman problemas de infraestructura como espacios abiertos ruidosos, falta de escritorios y sillas disponibles, y deficiencias en áreas comunes como comedores, baños o estacionamientos.

Las demandas del talento incluyen flexibilidad horaria, cobertura de salud, apoyo económico y herramientas de trabajo funcionales.

En este sentido, las empresas enfrentan el desafío de repensar su propuesta de valor para atraer y retener perfiles calificados.

"Entender cuáles son los factores que hoy hacen que una experiencia laboral sea atractiva permite responder mejor a las expectativas del talento y tomar decisiones más eficientes en términos de inversión y costos", agregó Hidalgo.

El informe concluyó que la flexibilidad dejó de ser una discusión exclusivamente vinculada al lugar de trabajo. Hoy también involucra cómo se diseñan los beneficios, qué valor aporta la oficina y de qué manera se incorpora la innovación.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, las organizaciones que logren construir experiencias laborales adaptadas a una fuerza de trabajo diversa serán las que marquen la diferencia en la próxima década.

Áreas como tecnología, ingeniería y recursos humanos concentran la mayor demanda de perfiles, mientras que la inteligencia artificial comienza a redefinir la productividad y la organización del trabajo.

Según Kexel, la IA está reemplazando tareas administrativas y de procesos, pero no logra sustituir la colaboración, la creatividad ni la construcción de cultura. Por eso, opinó que las oficinas deben "transformarse en espacios de encuentro y socialización, más que en lugares de control".

La investigación se suma a otros reportes recientes de Michael Page, como la Guía Salarial 2026, que confirma que los profesionales argentinos valoran cada vez más la equidad, el propósito y la flexibilidad en las propuestas laborales.