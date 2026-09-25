Un estudio reveló que 48% de profesionales argentinos no aceptaría una oferta laboral de 100% presencialidad y, en su lugar, ponderan el modelo híbrido

Expertos y el CEO de Bumeran anticipan que el trabajo híbrido se consolidará como formato predominante en 10 años.

A pesar de que RRHH percibe un retorno, el 51% de argentinos prefiere el trabajo híbrido y el 41% el remoto.

El 48% de profesionales argentinos rechaza empleos con presencialidad total, priorizando la flexibilidad laboral y lo híbrido.

Casi la mitad de los profesionales argentinos rechazaría un empleo que incluya presencialidad total, según una encuesta de Bumeran.

El estudio reveló que el 48% de los trabajadores no aceptaría una oferta laboral que implique ir todos los días a la oficina. En su lugar, ponderaron al modelo híbrido como la metodología preferida para aceptar una propuesta.

El motivo principal por el que los argentinos prefieren el trabajo híbrido

La investigación, titulada "100% Presencialidad", se realizó entre más de 3.000 personas en la Argentina y otros países de la región.

Los resultados muestran que 39% de los encuestados rechazó empleos que exigían asistencia diaria, mientras que 9% declinó propuestas con algún grado de presencialidad.

A modo de contraste, solo un 2% destacó haber rechazado un puesto por ser completamente remoto.

Estos datos implican un cambio cultural profundo en las expectativas laborales, donde la flexibilidad se convirtió en un factor decisivo.

Carolina Cianfagna, CEO de We Global Talent, asevera a iProUP que hoy existe una "gran puja entre el mundo de quienes buscan empleo y quienes buscan talento", marcada por la "resistencia de las nuevas generaciones a aceptar condiciones que ya no se ajustan a sus expectativas".

La ejecutiva del mundo del talento opina que muchas compañías intentaron reinstalar la presencialidad total tras la pandemia, pero se encontraron con un rechazo creciente de los profesionales jóvenes, que valoran la flexibilidad y el trabajo remoto como parte de su propuesta de vida.

En este nuevo escenario, "los candidatos también eligen dónde quieren trabajar y las empresas deben esforzarse más para atraerlos, ajustando sus estrategias de reclutamiento y comunicando con claridad su propuesta de valor".

¿Cuántos argentinos trabajan en modelos híbridos de empleo?

Actualmente, el 47% de los profesionales argentinos se desempeña bajo esquemas híbridos, el 33% lo hace de manera presencial y el 20% trabaja a distancia.

Al plantear un escenario de elección, el 51% optaría por el formato híbrido, frente al 41% que preferiría el remoto y apenas un 8% que elegiría la presencialidad plena.

Las razones más mencionadas para preferir esquemas laborales flexibles incluyen:

Ahorro en traslados y gastos asociados (83%)

Equilibrio entre vida personal y laboral (77%)

Flexibilidad horaria (63%)

Sin embargo, la percepción de las empresas es distinta. El 70% de los especialistas en Recursos Humanos considera que se produjo un retorno a la presencialidad total en las organizaciones, y el 91% cree que la modalidad de trabajo influye directamente en la búsqueda de personal.

Aun así, el consenso entre los expertos es que el futuro será híbrido: el 73% prevé que este formato se consolidará como el predominante en los próximos diez años.

Federico Barni, CEO de Bumeran, destaca que en apenas un año la dinámica laboral experimentó un cambio estructural: "El modelo híbrido creció 24 puntos porcentuales respecto de 2025, mientras que la presencialidad plena cayó 30 puntos".

Para el ejecutivo, estos cambios reflejan un corrimiento hacia formatos combinados, impulsados por la presión de los talentos que priorizan la flexibilidad y por la necesidad de las empresas de adaptarse a un mercado laboral cada vez más competitivo.

Cianfagna subraya que el cambio cultural implica que las compañías ya no son las únicas que deciden: los profesionales también tienen poder de elección.

"Por eso, el desafío es encontrar un punto de equilibrio que permita que esos dos mundos dialoguen, flexibilizando condiciones y adaptando políticas de trabajo a las demandas de un mercado en transformación", sintetiza la CEO de We Global Talent.