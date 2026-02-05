En 2025 se registraron unos 42.000 espacios de coworking en todo el mundo, impulsados por empresas y emprendedores que buscan esquemas más flexibles

La Maquinita Co, empresa argentina líder en soluciones de coworking, reveló que los martes y jueves son los días preferidos para quienes tienen un esquema de trabajo híbrido para asistir a la oficina.

Según la encuesta interna realizada en 2025 entre más de 3.000 empleados, empresas y freelancers usuarios de sus espacios, el 68% de los consultados elige el martes como el día preferido para trabajar de manera presencial, seguido por el jueves con un 64% de adhesión.

Mientras que el lunes y el viernes son los menos elegidos (con 32% y 28%, respectivamente). Esto sugiere que los profesionales priorizan esas jornadas para tareas remotas o reuniones externas.

Estos resultados reflejan una tendencia donde los colaboradores eligen concentrar su asistencia física en días intermedios de la semana para maximizar productividad.

Juan Manuel Otero, CEO y Founder de La Maquinita, amplió los datos: "Durante 2025 notamos que las empresas están apostando por la presencialidad".

Y añade: "Hay una fuerte demanda de los empleadores porque entienden que el espacio de trabajo es un activo que impacta en la productividad, en la cultura y en cómo crecen los equipos".

El coworking crece en todo el mundo

En la Argentina, la dinámica laboral muestra una brecha entre lo que la mayoría de los empleados prefiere y la realidad que viven.

Aunque muchos trabajadores eligen modelos híbridos, muchos realizan sus tareas de forma totalmente presencial.

A nivel mundial, el modelo de coworking se consolida como una respuesta flexible al cambio en las formas de trabajo pospandemia.

En 2025 se contabilizaron aproximadamente 42.000 espacios de coworking alrededor del mundo, con una adopción cada vez más extendida tanto por empresas como por emprendedores independientes y profesionales de diversas industrias.

Estos espacios no solo ofrecen escritorios compartidos, sino también oficinas privadas, salas de reuniones y servicios que promueven la colaboración y la productividad. La tasa de ocupación promedio global alcanzó alrededor del 68%, con niveles más altos en ciudades como Nueva York, lo que refleja un interés sostenido por opciones flexibles frente a las tradicionales.

La Maquinita Co tiene sedes en Palermo Soho, Vicente López, Nueva Córdoba, Nuevo Quilmes, Microcentro, Rosario y próximamente en Núñez.