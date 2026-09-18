Gestión de personas en jaque: solo el 23% de los empleados está comprometido. Las 6 transformaciones que aplican las empresas líderes.

La compensación económica a fin de mes dejó de ser la única variable de peso para atraer y fidelizar colaboradores dentro del ecosistema productivo. Aunque el salario conserva un papel preponderante en contextos de inflación y pérdida de poder adquisitivo, las compañías argentinas enfrentan una crisis silenciosa: propuestas remunerativas competitivas que pierden efectividad inmediata cuando la rutina diaria de los equipos está signada por la burocracia interna, la falta de reconocimiento y jefaturas desconectadas.

La dimensión económica del problema adquirió escala crítica a nivel internacional. De acuerdo con el relevamiento sectorial People Experience 2026, elaborado por la plataforma de gestión de recursos humanos Naaloo en septiembre de 2026, apenas el 23% de los trabajadores a nivel global manifiesta un compromiso real con sus tareas cotidianas, mientras que el 41% asegura experimentar niveles elevados de estrés de forma habitual.

El impacto financiero directo de esta desconexión es demoledor para las cuentas corporativas: el síndrome de agotamiento laboral (burnout) genera pérdidas globales estimadas en u$s8,9 billones anuales, un quebranto equivalente al 9% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, según constata el informe.

En declaraciones a las que accedió iProUP, Francisco Costa, CEO y cofundador de Naaloo, remarcó que "la experiencia del empleado no es solo una cuestión asociada exclusivamente al bienestar. Hoy impacta directamente en indicadores de negocio como productividad, compromiso, rotación, ausentismo y capacidad de innovación. Las compañías que logran construir experiencias más simples, humanas y consistentes obtienen ventajas competitivas concretas".

¿Cuáles son las 6 transformaciones que definen hoy la experiencia del empleado?

El análisis corporativo identifica seis ejes operativos donde las organizaciones líderes están modificando sus prácticas para blindar sus plantillas y proteger sus resultados operativos:

Escucha activa y permanente frente a encuestas anuales: Las tradicionales consultas de clima de frecuencia anual quedaron obsoletas porque entregan una foto estática de un malestar que evoluciona semana a semana. Las empresas migran hacia sistemas de escucha continua con inteligencia artificial para análisis de sentimiento en tiempo real. Según el reporte de Naaloo de septiembre de 2026, una estrategia estructurada en esta área puede multiplicar hasta por 16 veces el compromiso interno y elevar ocho veces la retención de talento a largo plazo.

Eliminación de la burocracia operativa básica: La relación laboral se desgasta rápidamente cuando solicitar vacaciones, firmar documentación o descargar un recibo de sueldo insume cadenas interminables de correos electrónicos. La implementación de recibos digitales, firma electrónica y autogestión desde el teléfono celular suprime fricciones innecesarias que deterioran el clima antes de iniciar la jornada.

El rol decisivo del liderazgo directo: Las herramientas tecnológicas no reemplazan la calidad del vínculo humano. Estadísticas de la consultora global Gallup recopiladas en el informe revelan que el 70% de la percepción que un trabajador tiene sobre el clima laboral depende de la relación con su jefe directo. "No alcanza con definir valores o redactar declaraciones inspiradoras; las personas experimentan la cultura a través de las conversaciones que tienen todos los días", puntualizó Martín Bayugar, cofundador y CCO de Naaloo. En paralelo, datos de Deloitte señalan que las culturas conectadas e inclusivas tienen seis veces más probabilidades de innovar y adaptarse con rapidez.

Reconocimiento frecuente y perspectivas de carrera: Los relevamientos de la consultora McKinsey demuestran que los colaboradores que reciben reconocimiento habitual tienen un 40% más de probabilidades de incrementar su rendimiento operativo , validando que su trabajo tiene visibilidad e impacto en los resultados generales de la compañía.

El bienestar personal como variable de rentabilidad: El equilibrio entre la vida laboral y privada superó el plano discursivo para convertirse en una métrica de desempeño. Registros de la firma Qualtrics indican que el 63% de los empleados que perciben un balance saludable están dispuestos a brindar un esfuerzo adicional en sus funciones. Asimismo, investigaciones de Harvard Business School confirman que una experiencia positiva y estructurada eleva la productividad corporativa en un 20% .

Decisiones basadas en analítica de datos (People Analytics): La intuición de los mandos medios fue sustituida por el seguimiento de métricas concretas de ausentismo, rotación temprana y horas de capacitación. Evaluaciones de McKinsey confirman que las empresas que gestionan sus equipos mediante analítica de talento registran un 80% más de probabilidades de optimizar su eficiencia operativa, transformando a las gerencias de recursos humanos en socios estratégicos del directorio.

¿Cómo impacta esta transformación en la estructura de costos de las pymes?

Para las pequeñas y medianas empresas, la implementación de modelos de experiencia del colaborador (People Experience) dejó de ser un beneficio optativo reservado a multinacionales tecnológicas para transformarse en un mecanismo de supervivencia financiera.

La salida imprevista de un empleado calificado le cuesta a una pyme entre tres y seis sueldos brutos al computar los gastos de búsqueda y selección, el tiempo muerto de inducción y la curva de aprendizaje del reemplazante.

En un escenario donde cuatro de cada diez profesionales reconocen trabajar bajo estrés crónico, reducir las fricciones administrativas y dotar a los líderes de capacidades de escucha representa la vía más económica para frenar la sangría de talento y sostener la rentabilidad operativa.