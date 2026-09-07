Ciertas actividades, que requieren rapidez y repetición, serán las primeras en ser absorbidas por algoritmos entrenados, según el cofundador de Microsoft

El fundador de Microsoft sugiere capacitar y reconvertir trabajadores para adaptarse a las nuevas demandas del empleo.

Bill Gates advierte que la IA reemplazará empleos iniciales en ventas, atención al cliente, software y asistencia jurídica.

Empleos vinculados a ventas, atención al cliente, ingeniería de software y asistencia jurídica, serán los primeros en ser reemplazados por inteligencia artificial (IA), advirtió Bill Gates, el multimillonario fundador de Microsoft.

El empresario sostuvo que la transformación afectará especialmente a los puestos básicos e intermedios, donde suelen ingresar los trabajadores jóvenes, y que el impacto será permanente, más allá de los ciclos económicos.

Cuáles son los sectores que quedarán más expuestos

En una publicación reciente de su blog, Gates explicó que las tareas de ventas y atención al cliente, tanto en internet como por teléfono, figuran entre las más vulnerables.

La razón es que los sistemas de IA ya pueden realizar con autonomía funciones como responder consultas, clasificar pedidos, orientar a usuarios y procesar información comercial.

Estas actividades, que requieren rapidez y repetición, son las primeras en ser absorbidas por algoritmos entrenados para interactuar con consumidores.

La ingeniería de software también se encuentra en la lista de empleos en riesgo. Gates sostuvo que la IA generativa está transformando la forma en que se escribe y depura código, lo que reduce la necesidad de programadores en tareas rutinarias.

Bill Gates reveló cuáles serán los primeros empleos en desaparecer por la IA. (Imagen creada con IA)

Aunque aclaró que los desarrolladores seguirán siendo necesarios para proyectos complejos, anticipó que gran parte del trabajo inicial será automatizado.

En el ámbito legal, la asistencia jurídica aparece como otro sector vulnerable. La IA ya es capaz de redactar documentos, analizar jurisprudencia y responder consultas básicas, lo que amenaza con desplazar a asistentes y abogados junior.

Gates subrayó que este fenómeno no depende de una recesión ni de un ciclo económico, sino que representa una transformación estructural del mercado laboral.

A diferencia de crisis como la Gran Depresión de 1933, donde el desempleo se redujo con la recuperación de la demanda, el impacto de la IA será permanente.

El empresario advirtió que "muchos empleos desaparecerán para siempre" y que la relación entre trabajo, ingresos y seguridad económica se verá alterada.

El fundador de Microsoft también alertó sobre un "círculo vicioso" en el que la caída de costos acelerará la sustitución de trabajadores y concentrará las ganancias en pocas manos.

Los empleos iniciales e intermedios serán los más afectados, mientras que las nuevas vacantes exigirán capacidades que tardan años en adquirirse, como análisis de datos avanzados, supervisión de sistemas de IA y gestión de proyectos tecnológicos.

Sin embargo, Gates insistió en que la clave estará en políticas públicas de capacitación y reconversión laboral, que permitan a los trabajadores adaptarse a las nuevas demandas.