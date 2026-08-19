Los candidatos en búsqueda activa recurren a una amplia variedad de canales para encontrar nuevas oportunidades laborales en Argentina

Un 26% logra empleo por referidos, y el 82% de candidatos valora el contacto cara a cara en etapas clave.

Según Randstad, LinkedIn (55%) y redes sociales (53%) son los canales más usados para buscar empleo.

La búsqueda de empleo en Argentina es multicanal, priorizando plataformas digitales pero valorando contactos personales.

La búsqueda de trabajo en la Argentina se volvió un proceso multicanal en el que conviven plataformas digitales y conexiones personales, sin que exista una única vía dominante.

Así lo reveló el último informe de Randstad Employer Brand Research 2026, que muestra las principales preferencias de los candidatos en cuanto a plataformas para hallar empleo:

LinkedIn (55%) Redes sociales (53%) Otros portales de empleo (52%)

LinkedIn, redes sociales y portales de empleo: las preferencias de los argentinos para dejar su CV

El estudio confirmó que el éxito en la búsqueda de empleo depende más de combinar distintas estrategias que de apostar por un solo canal.

Aunque las bolsas de trabajo de empresas (34%), las agencias de empleo (29%) y los contactos personales (29%) aparecen más atrás en el ranking de uso, su efectividad es similar a la de los canales digitales más populares.

De hecho, el 26% de quienes consiguieron trabajo en los últimos seis meses lo hicieron a través de referidos, casi al mismo nivel que LinkedIn (29%) o las redes sociales (23%).

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, subrayó que "en un mercado laboral cada vez más dinámico y competitivo, diversificar los canales de búsqueda puede marcar la diferencia. Las plataformas digitales ampliaron las posibilidades de acceder a nuevas oportunidades, pero las conexiones personales continúan teniendo un rol muy relevante, confirmando que el networking sigue siendo una herramienta clave".

El 26% de los argentinos que consiguió trabajo lo hizo por referidos y no por LinkedIn. (Imagen creada con IA)

La generación Z consigue trabajo por redes sociales el doble que los millennials, según Randstad

El informe también detalló diferencias según género y edad. Las mujeres recurren más a las redes sociales como primer canal de búsqueda (57% frente al 49% de los hombres) y logran mayor efectividad en conseguir empleo por esa vía (31% vs. 27%).

En términos generacionales, la Generación Z se destaca: el 36% consiguió trabajo a través de redes sociales, frente al 26% de los Millennials. En cambio, las generaciones mayores dependen más de las conexiones personales y las recomendaciones, reflejando distintos puntos de acceso según la etapa de vida profesional.

En este sentido, Manuel Socías, presidente del CESBA, explicó que "Buenos Aires está atravesando una transformación estructural en múltiples dimensiones, como la demográfica, las configuraciones familiares y las formas de vivienda".

"Dada su estructura productiva, fundamentalmente de servicios, está más expuesta a los avances de la disrupción tecnológica, por lo que también comienza a atravesar una transformación profunda en su mercado de trabajo", agregó.

Otro hallazgo clave del reporte de Randstad fue la importancia del contacto cara a cara en las instancias decisivas. Aunque la búsqueda comienza en canales digitales, el 82% de los candidatos considera fundamental reunirse personalmente en la etapa de solicitud.

"El contacto humano sigue siendo el factor decisivo en las instancias avanzadas, porque genera confianza mutua en el momento de la contratación", precisó Ávila.