Un informe de Adecco Argentina revela un cambio de clima en las empresas. Sin embargo, advierten por la escasez de perfiles capacitados

El mercado de trabajo en Argentina comienza a dar señales de una transición profunda. Tras años de manejarse bajo una lógica de cautela extrema, las organizaciones están dejando atrás el "modo supervivencia" para entrar en la era de la competitividad.

Según el informe "Mercado laboral 2026" elaborado por Adecco Argentina, el escenario para este año es de estabilidad con un crecimiento selectivo: el 84% de las firmas proyecta sostener o aumentar su dotación de personal.

Sin embargo, este optimismo viene acompañado de una advertencia: el desafío ya no es solo crear el puesto, sino encontrar a la persona adecuada. "Las empresas buscan perfiles diferentes y las personas priorizan otros factores al elegir un empleo", señala Patricio Dewey, Director Comercial & Marketing de Adecco Argentina.

Contrataciones estratégicas y el peso de la reforma

El relevamiento, que incluyó a compañías de más de diez industrias, indica que el 40% de las organizaciones anticipa incrementar su nómina, mientras que un 44% planea mantenerla igual. Solo un 16% prevé reducciones.

Este nuevo impulso está estrechamente ligado a la expectativa por la modernización del marco laboral, ya que 7 de cada 10 empresas consideran que una reforma laboral tendrá un impacto positivo, aportando la previsibilidad necesaria para formalizar el empleo y tomar decisiones de largo plazo.

El fin del trabajo remoto "total"

Uno de los datos más disruptivos del informe es el marcado regreso a las oficinas. Para 2026, las reglas de juego en cuanto a la modalidad de trabajo se dividen así:

Presencialidad predominante: 50% de las empresas

Esquema híbrido: 42% de las organizaciones

Remoto 100%: Solo el 8% mantendrá esta modalidad

Desde la consultora explican que este retorno no busca el control tradicional, sino redefinir la oficina como un espacio de colaboración y cultura organizacional.

Los obstáculos: salarios y falta de habilidades

A pesar de la intención de contratar, las empresas chocan con una realidad compleja. Las expectativas salariales (36%) son el principal impedimento para cubrir vacantes, seguidas de cerca por la falta de líderes capacitados y la escasez de habilidades técnicas específicas.

En este escenario, la "propuesta de valor" de la empresa (clima laboral, beneficios y equilibrio vida-trabajo) se vuelve el diferencial estratégico, ya que en la era de la competitividad, las compañías que no logren inspirar y desarrollar a su talento quedarán rezagadas frente a un mercado que vuelve a moverse.