Varias plataformas concentran ofertas laborales, permiten postularse en pocos minutos y, en algunos casos, facilitan el contacto directo con reclutadores

Computrabajo lidera con más de 8.800 avisos para perfiles operativos; Bumeran y ZonaJobs cubren mandos medios y juniors.

Nuevas plataformas para buscar trabajo en Argentina amplían opciones más allá de LinkedIn para encontrar empleo en un mercado competitivo.

Conseguir trabajo en la Argentina ya no pasa exclusivamente por tener un perfil actualizado en LinkedIn, la red social insignia de empleos a nivel global.

En un mercado laboral cada vez más competitivo, donde miles de personas buscan empleo de forma simultánea y las empresas diversifican sus canales de reclutamiento, surgieron numerosas plataformas en Argentina que concentran ofertas laborales, permiten postularse en pocos minutos y, en algunos casos, incluso facilitan el contacto directo con los reclutadores.

Mejores plataformas para encontrar trabajo en Argentina más allá de LinkedIn

Entre las alternativas, Computrabajo, Bumeran, ZonaJobs y Portal Empleo son algunas de las más relevantes, junto con nuevas bolsas sectoriales como Arlog Jobs para logística y comercio exterior.

Computrabajo: el gigante del volumen

Computrabajo es actualmente el portal más grande del país, con más de 8.800 avisos activos, lo que representa casi el 38% del total de ofertas relevadas.

Su fuerte está en perfiles operativos, at