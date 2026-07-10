Varias plataformas concentran ofertas laborales, permiten postularse en pocos minutos y, en algunos casos, facilitan el contacto directo con reclutadores
10.07.2026 • 17:45hs • Trabajo 4.0
Trabajo 4.0
LinkedIn ya no alcanza para conseguir trabajo en Argentina: las plataformas que sí están funcionando
Conseguir trabajo en la Argentina ya no pasa exclusivamente por tener un perfil actualizado en LinkedIn, la red social insignia de empleos a nivel global.
En un mercado laboral cada vez más competitivo, donde miles de personas buscan empleo de forma simultánea y las empresas diversifican sus canales de reclutamiento, surgieron numerosas plataformas en Argentina que concentran ofertas laborales, permiten postularse en pocos minutos y, en algunos casos, incluso facilitan el contacto directo con los reclutadores.
Mejores plataformas para encontrar trabajo en Argentina más allá de LinkedIn
Entre las alternativas, Computrabajo, Bumeran, ZonaJobs y Portal Empleo son algunas de las más relevantes, junto con nuevas bolsas sectoriales como Arlog Jobs para logística y comercio exterior.
Computrabajo: el gigante del volumen
Computrabajo es actualmente el portal más grande del país, con más de 8.800 avisos activos, lo que representa casi el 38% del total de ofertas relevadas.
Su fuerte está en perfiles operativos, at