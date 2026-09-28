El informe Skills on the Rise 2026 confirma que las competencias humanas crecen a la par de la demanda de la tecnología en el empleo

La brecha es que solo el 19% global posee habilidades para la era IA; el futuro del trabajo exige combinarlas con tecnología.

El criterio, la comunicación, la curiosidad, el pensamiento crítico y la inteligencia interpersonal son las 5 habilidades humanas que más valor ganan en el mercado laboral a medida que la inteligencia artificial automatiza tareas cognitivas que hasta hace poco diferenciaban a un profesional de otro.

La lógica es sencilla: si dos trabajadores pueden usar el mismo modelo de IA para generar un informe, analizar datos o preparar una presentación, la diferencia ya no está en quién maneja la herramienta sino en quién formula mejores preguntas, detecta errores en los resultados y entiende cuándo una recomendación automática no aplica al contexto real.

Por qué las habilidades humanas crecen junto con la demanda de IA

El informe Skills on the Rise 2026 de LinkedIn identificó las competencias de mayor crecimiento en 12 mercados del mundo y confirmó que las habilidades tecnológicas no avanzan solas.

Junto con la demanda de IA generativa, modelos de lenguaje y prompt engineering, la plataforma registró un crecimiento acelerado en capacidades de liderazgo, gestión de equipos, mentoría y comunicación con stakeholders.

La encuesta Corporate Recruiters Survey 2026, elaborada por GMAC con respuestas de más de 600 reclutadores en 39 países, apuntó en la misma dirección: comunicación y resolución de problemas encabezan la lista de competencias que los empleadores más valoran a la hora de contratar.

En la Argentina, el dato tiene un correlato concreto. El relevamiento Talent Trends 2026 de Michael Page, con 1.150 profesionales argentinos encuestados, mostró que el 68% ya usa IA generativa en su trabajo, un 25% más que el año anterior y casi el triple que en 2024. Pero la consultora advirtió que la tecnología no redefine las reglas por sí sola: potencia el juicio humano, no lo reemplaza.

Cuáles son las 5 habilidades que la IA no logra replicar

Las 5 habilidades que los especialistas en empleo destacan como las más resistentes a la automatización son:

Criterio: la IA genera múltiples opciones, pero alguien tiene que evaluar cuál es la más adecuada según el contexto, las consecuencias y las circunstancias específicas

la IA genera múltiples opciones, pero alguien tiene que evaluar cuál es la más adecuada según el contexto, las consecuencias y las circunstancias específicas Comunicación: producir información es cada vez más barato; explicar su significado, persuadir y gestionar conversaciones difíciles sigue dependiendo de las personas

producir información es cada vez más barato; explicar su significado, persuadir y gestionar conversaciones difíciles sigue dependiendo de las personas Curiosidad: disponer de respuestas inmediatas no garantiza saber qué preguntas hacer

disponer de respuestas inmediatas no garantiza saber qué preguntas hacer Pensamiento crítico: permite detectar sesgos, cuestionar suposiciones y distinguir entre un resultado que parece convincente y uno que realmente es confiable

permite detectar sesgos, cuestionar suposiciones y distinguir entre un resultado que parece convincente y uno que realmente es confiable Inteligencia interpersonal: negociación, liderazgo, confianza y la capacidad de interpretar las necesidades de otros son factores que ningún modelo puede automatizar

Un dato de Accenture refuerza la urgencia: apenas el 19% de los empleados a nivel global considera que tiene las habilidades necesarias para desempeñarse en un entorno laboral atravesado por la IA, lo que deja en evidencia una brecha entre la adopción de herramientas y la preparación real de las personas.

Saber usar IA ya no alcanza para diferenciarse en el mercado laboral

El Foro Económico Mundial proyecta que cerca del 40% de las habilidades laborales actuales cambiarán o perderán vigencia en los próximos cinco años y anticipa una mayor importancia del pensamiento creativo, la curiosidad, el liderazgo y el pensamiento analítico hacia 2030.

Eso no significa que dominar la IA haya dejado de ser importante. El barómetro global de PwC registró que los trabajadores con competencias en inteligencia artificial ganan un 56% más que el promedio, una prima salarial que se duplicó respecto al año anterior.

Los perfiles más competitivos serán los que logren combinar esa alfabetización tecnológica con las habilidades que las máquinas todavía no pueden replicar.

En la Argentina, donde la adopción de IA generativa crece a ritmo acelerado, el desafío es doble: aprender a usar las herramientas y, al mismo tiempo, invertir en las capacidades humanas que van a definir quién se queda con los mejores puestos de trabajo en los próximos años.