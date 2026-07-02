Un relevamiento de Michael Page revela las percepciones sobre inteligencia artificial, habilidades y expectativas profesionales del talento nacional

El uso de IA en el trabajo crece al 68% en Argentina para 2026, triplicándose desde 2024, según Michael Page.

El talento argentino enfrenta un nuevo mapa laboral en 2026, marcado por cambios estructurales con diversas causas.

Un relevamiento de Michael Page, consultora especializada en reclutamiento de mandos medios y ejecutivos, revela que las percepciones sobre inteligencia artificial (IA), habilidades y expectativas profesionales están atravesadas por mitos y realidades que definen cómo las empresas contratan y cómo los trabajadores deciden permanecer o cambiar de empleo.

IA en el trabajo: el dato que cambia la forma de contratar en Argentina 2026

El estudio Talent Trends 2026, basado en la opinión de más de 13.000 profesionales en América Latina —1.150 de ellos en la Argentina—, muestra que el uso de IA generativa en el trabajo crece de manera exponencial.

En el país, un 68% de los profesionales ya la utiliza, lo que supone un aumento de 25% respecto al año pasado y casi el triple que en 2024. La IA se aplica en procesos de selección, armado de CVs y comunicación de ofertas, aunque desde la consultora advierten que no redefine las reglas, sino que potencia el juicio humano.

"La IA ya influye en cómo los profesionales buscan oportunidades, se postulan y son evaluados. Pero su verdadero valor está en potenciar el juicio humano, no en reemplazarlo", sostiene Álvaro Parker, Managing Director en Argentina, Chile y Perú de PageGroup.

Federico Carrera, Co Founder & COO de High Flow, describe a iProUP que la IA genera un triple impacto en los procesos de selección. En primer lugar, a nivel de herramientas, la escala que permite la IA amplía el alcance de las búsquedas y multiplica la cantidad de candidatos posibles, aunque en posiciones de mayor jerarquía el vínculo vuelve a ser más humano y menos tecnológico.

El segundo impacto, prosigue, se da en las habilidades: "hoy no solo las empresas necesitan manejar soluciones de IA para gestionar sus procesos de selección, sino que también se ha convertido en un requisito casi excluyente para los propios candidatos, que deben demostrar destreza en el uso de estas tecnologías".

Finalmente, Carrera avizora un cambio profundo en el mindset: "Aquellos que ya trabajan y viven con la IA en un nivel avanzado diseñan organizaciones IA First, donde resulta indispensable incorporar profesionales expertos en la materia. Esto genera que muchos postulantes queden fuera de las búsquedas de estas compañías del futuro".

Habilidades sobre títulos: la preferencia de los empleadores argentinos

Otro hallazgo clave es que las habilidades pesan más que los títulos. Casi la mitad de las empresas argentinas tiene dificultades para encontrar candidatos con las competencias que necesita y un 20% las prioriza por encima de la educación formal.

Para mandos medios y directivos, las más demandadas son las interpersonales, la adaptabilidad y el pensamiento analítico.

El 78% de las organizaciones adopta un enfoque basado en habilidades al contratar, aunque Michael Page recomienda respaldarlas con evidencia y tareas prácticas para evaluar desempeño real.

El informe también desarma otro mito: que los profesionales "quieren todo". En realidad, el equilibrio vida-trabajo es el factor decisivo. El 73% de los encuestados indica que buscaría otro empleo si le pidieran ir más seguido a la oficina, mientras que el 40% cree que perdería ese equilibrio al aceptar un nuevo puesto.

Un reporte de Michael Page indaga cómo crece el uso de la IA para procesos de selección de talento

La transparencia salarial y la confianza en el proceso de incorporación también son determinantes: el 67% de quienes buscan empleo proviene de empresas con estructuras salariales poco claras y el 45% consideraría irse en su primer día por un mal onboarding.

"Es importante que las compañías generen confianza a lo largo de todo el proceso y sean transparentes en temas de bienestar, flexibilidad y salario", agrega Parker.

Carrera enfatiza que "el proceso de onboarding comienza desde el primer contacto con la empresa, momento en el que deben alinearse las expectativas para evitar sorpresas en lo que respecta a esta cuestión".

"Una vez dentro, el acompañamiento resulta clave: brindar información clara y completa lo antes posible facilita la adaptación a la industria, a los equipos y a los procesos", añade.

El cofundador de High Flow subraya que la integración es un trabajo compartido entre la organización y el ejecutivo, ya que sin esfuerzo no hay resultados. En su visión, sin un onboarding sólido, es mucho menos probable que un profesional se adapte rápidamente a una nueva cultura y a un modo distinto de hacer las cosas.

El reporte concluye que el futuro del talento no enfrenta humanos contra tecnología. La IA avanza, pero la claridad, la confianza y el buen juicio siguen marcando la diferencia. Las empresas que mejor contratan son aquellas que logran un equilibrio entre el avance tecnológico y el criterio humano.