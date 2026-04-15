En su libro Open to Work, el ejecutivo subrayó que el verdadero desafío no es la herramienta en sí, sino el cómo se aplica en el entorno laboral

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, advirtió que la inteligencia artificial (IA) no reemplazará directamente a los trabajadores, pero quienes la utilicen superarán a quienes no lo hagan.

En su libro Open to Work, publicado en abril de 2026, el ejecutivo subrayó que el verdadero desafío no es la herramienta en sí, sino el cómo se aplica en el entorno laboral.

CEO de LinkedIn advierte qué trabajadores quedarán obsoletos a causa de la IA

El directivo de LinkedIn detalló que la irrupción de la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral y que las empresas ya no valoran tanto los títulos profesionales como las habilidades prácticas.

Según Roslansky, el trabajo del futuro se medirá por la capacidad de los empleados de adaptarse, comunicar y decidir en entornos donde la IA automatiza tareas rutinarias.

En ese sentido, quienes logren integrar estas herramientas en su día a día tendrán una ventaja competitiva frente a quienes se resistan.

Roslansky también sostuvo que el 70% de lo que hoy se considera esencial para un empleo podría perder valor hacia 2030, debido a la velocidad con la que la inteligencia artificial transforma las tareas.

Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, avisó que quienes no usen la IA en el trabajo quedarán obsoletos

Esto implica que muchas competencias técnicas quedarán obsoletas, mientras que habilidades blandas como la creatividad, la empatía y la capacidad de liderazgo cobrarán mayor relevancia.

Basado en datos de más de mil millones de profesionales, el CEO de LinkedIn plantea que el trabajo ya no se define por cargos, sino por conjuntos de habilidades.

La IA puede reemplazar procesos repetitivos, pero no puede sustituir la toma de decisiones estratégicas ni la interacción humana. Por eso, Roslansky insiste en que el verdadero diferencial estará en quienes sepan combinar la tecnología con competencias humanas.

La advertencia de Roslansky se suma a un debate creciente en empresas, gobiernos y universidades sobre cómo preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral en constante transformación.

Muchos sectores temen que la IA provoque una pérdida masiva de empleos; otros coinciden en que la clave estará en reentrenar a los trabajadores y fomentar la educación continua.