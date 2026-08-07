El desafío actual pasa por analizar cuánto cuesta vivir en cada destino y cuál es la capacidad de ahorro real que puede alcanzar un profesional

Expertos señalan que profesionales priorizan hoy calidad de vida y proyecto laboral, no solo salarios, para emigrar.

El alquiler de vivienda en Santiago de Chile es el más accesible (49% del salario) comparado con Buenos Aires y Montevideo.

Randstad compara salarios y costo de vida en Argentina, Uruguay y Chile para profesionales que evalúan emigrar.

La posibilidad de emigrar por motivos laborales continúa siendo una alternativa que muchos argentinos evalúan, especialmente cuando aparecen oportunidades en países cercanos como Uruguay y Chile.

Sin embargo, más allá de comparar salarios nominales, múltiples consultoras coinciden en que el verdadero desafío pasa por analizar cuánto cuesta vivir en cada destino y cuál es la capacidad de ahorro real que puede alcanzar un trabajador.

Una de ellas es Randstad, la compañía global especializada en talento, la cual elaboró un relevamiento que compara salarios y costo de vida en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile.

El estudio busca ofrecer una referencia para quienes analizan radicarse de manera temporal o definitiva en alguno de estos mercados laborales, considerando ingresos y el peso que tienen gastos cotidianos como:

Vivienda

Electrónica

Conectividad

Alimentación

Transporte

Qué país ofrece el mejor sueldo para vivir y ahorrar y cuál eligen trabajadores argentinos

Según el informe, la remuneración bruta media del sector privado formal en la Argentina alcanza actualmente los u$s1.100 mensuales. En Uruguay, el salario medio bruto se ubica en u$s860, mientras que en Chile asciende a u$s1.460. En cuanto al salario mínimo legal:

Argentina registra u$s251

Uruguay de u$s630

Chile de u$s610

El análisis también compara remuneraciones iniciales para distintos perfiles laborales:

Un operario industrial percibe alrededor de $1,5 millones en Buenos Aires

En posiciones administrativas , los salarios iniciales rondan los $1,8 millones en Argentina

En el sector IT, que supo ser uno de los más demandados de la región, un programador junior inicia con un salario cercano a $1,8 millones

Federico Carrera, cofundador de High Flow, explica a iProUP que hoy las posiciones más buscadas son aquellas capaces de generar impacto directo en el negocio, con especial énfasis en líderes de Tecnología (CTO), Finanzas (CFO), Comercial (Chief Revenue Officer) y Operaciones.

"Estos perfiles son requeridos principalmente en compañías de tecnología, servicios financieros, energía y empresas que atraviesan procesos de reconversión", argumenta.

Para el experto, las organizaciones buscan "ejecutivos que combinen expertise funcional con capacidad de liderar procesos de transformación, incorporar inteligencia artificial en los flujos de trabajo, gestionar equipos regionales y tomar decisiones basadas en datos".

Remarca que la brecha salarial entre Argentina y otros mercados se redujo respecto de años anteriores, y que muchas posiciones locales ofrecen paquetes de compensación competitivos, especialmente en multinacionales y firmas regionales. "Esto disminuyó el incentivo de emigrar únicamente por una mejora salarial", completa.

Costo y calidad de vida: el amperímetro que mueve a los profesionales argentinos hoy

Randstad aclara que los valores mencionados en su informe corresponden a referencias iniciales y que las remuneraciones pueden incrementarse significativamente en función de la experiencia, el nivel de formación y la especialización de cada profesional.

No obstante, el ingreso por sí solo no alcanza para determinar cuál es el mejor destino. El estudio señala que la vivienda continúa siendo el principal gasto para cualquier trabajador.

Un informe de Randstad comparó Argentina, Uruguay y Chile en materia de salario, costo de vida y preferencia del talento

En Buenos Aires, alquilar un departamento de dos ambientes en una zona media representa cerca del 54% del salario bruto promedio. En Montevideo, ese mismo inmueble demanda el 59% del ingreso medio, mientras que en Santiago el peso relativo desciende al 49%, convirtiéndose en la ciudad donde el alquiler resulta más accesible en relación con los ingresos.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, explica que quienes analizan aceptar una propuesta laboral en el exterior hoy evalúan mucho más que el salario ofrecido.

Según sostiene, gastos como vivienda, educación y salud son determinantes para establecer la verdadera calidad de vida y la capacidad de ahorro que tendrá una persona luego de mudarse, por lo que recomienda realizar un análisis integral antes de tomar una decisión de este tipo.

Para Carrera, la dinámica de migración laboral cambió respecto del período 2020-2023, cuando la salida de profesionales estaba impulsada principalmente por la necesidad de preservar ingresos en dólares y ganar estabilidad económica.

"Si bien la movilidad sigue existiendo, hoy perdió intensidad y ya no responde exclusivamente a una cuestión salarial. Los profesionales evalúan proyectos de desarrollo, exposición regional, desafíos de liderazgo y calidad de vida, por encima de un diferencial económico", precisa el ejecutivo de High Flow, en línea con lo expuesto por Ávila.

Incluso, manifiesta que "comenzaron a aparecer casos de retorno de talento argentino que había emigrado y ahora encuentra oportunidades competitivas en empresas locales o regionales".

¿En qué se destacan más los profesionales argentinos hoy?

Otro de los aspectos comparados en el estudio fue el acceso a la tecnología. El informe revela que una notebook de gama media-alta representa el equivalente a 111% de un salario promedio en Argentina, mientras que en Uruguay demanda el 80% del ingreso mensual y en Chile apenas el 49%.

Para Randstad, este indicador evidencia que, aun después de los cambios impositivos implementados en los últimos años, la tecnología continúa siendo considerablemente menos accesible para los trabajadores argentinos que para sus pares de los países vecinos.

En materia de consumo cotidiano, Randstad recurrió al tradicional Índice Big Mac como referencia internacional para medir el costo relativo de la alimentación. Allí también aparecen diferencias: el combo representa el 0,99% del salario medio en Argentina, el 1,82% en Uruguay y apenas el 0,66% en Chile.

Más allá de estas diferencias económicas, la consultora sostiene que la emigración laboral no responde exclusivamente a crisis económicas o políticas, sino que se encuentra dentro de los niveles habituales del mercado de talento.

La demanda regional de profesionales argentinos, impulsada por su formación académica, dominio de idiomas, adaptabilidad y experiencia técnica, hace que muchos opten por desarrollar experiencias internacionales temporales para adquirir nuevas competencias, ahorrar en moneda fuerte o cursar programas de especialización antes de regresar al país con perfil más competitivo.

"La decisión de mudarse hoy es mucho más selectiva. Ya no alcanza con ofrecer un salario superior: los ejecutivos priorizan el proyecto de negocio, el potencial de crecimiento, la cultura organizacional y el equilibrio entre desarrollo profesional y calidad de vida. En muchos casos, esos factores pesan tanto como la compensación económica", resume Carrera.

El informe concluye que no existe un destino universalmente mejor que otro. La conveniencia de emigrar dependerá del sector laboral, el nivel de ingresos esperado, la estructura de gastos personales y los objetivos de cada trabajador.