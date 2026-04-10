Según un reporte privado, la cantidad de profesionales argentinos contratados por empresas del exterior experimentó un crecimiento del 25% durante 2025

La aprobación de la reforma laboral en el Congreso llega en un momento bisagra para el mercado de exportación de servicios, donde Argentina ya se consolida como el líder regional en volumen de trabajadores contratados desde el extranjero.

En este sentido, el talento argentino continúa consolidándose como una de las piezas fundamentales del mercado laboral global. Según el último Reporte de Contratación Global presentado por la plataforma de recursos humanos Deel, la cantidad de profesionales argentinos contratados por empresas del exterior experimentó un crecimiento del 25% durante 2025.

Este incremento posiciona a la Argentina como el país con el mayor número de trabajadores contratados en toda Latinoamérica, un fenómeno impulsado principalmente por la demanda proveniente de mercados como Estados Unidos, México y Uruguay.

Carlos Rojas, Director Comercial de Grandes Cuentas de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, comenta a iProUP que la tecnología y la conectividad, la economía de plataformas y las múltiples posibilidades que brinda el trabajo remoto dieron forma a "diversas alternativas de empleo que las nuevas generaciones ven con buenos ojos hoy".

"Por eso es que hoy la competencia por el talento no se da solamente entre las grandes empresas, sino que competimos contra los deseos del emprendimiento propio, de la libertad y autonomía con la que sueñan cada vez más jóvenes, que muchas veces se expresa en el desarrollo de una carrera profesional como freelance", apunta.

¿Puede la reforma laboral de Milei impulsar la contratación desde el exterior?

Con la promulgación de la reforma laboral en febrero de este año, una de las premisas es la simplificación de trámites de registración laboral y la modernización de licencias, hacen que el marco regulatorio sea más claro y menos oneroso.

Otro punto que impulsaría la contratación desde el exterior es la formalización del empleo remoto. La reforma reconoce nuevas modalidades de trabajo y ajusta las reglas de pago salarial.

Javier Adrogué, abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, menciona que la contratación de freelancers, trabajadores independientes o figuras como el monotributo existían antes de la reforma, como una vía de escape hacia una mayor libertad y flexibilidad en términos de empleabilidad.

Desde su punto de vista, el nuevo paradigma laboral lo que hace es "otorgar mayor seguridad jurídica a estas modalidades, al contemplarlas de manera específica y reconocerlas en el marco normativo".

En este contexto, Rojas cree que la formación y el reconocimiento académico de los profesionales hacen de Argentina un "mercado atractivo para la búsqueda de talentos, que va evolucionando de acuerdo al ciclo del tipo de cambio y su impacto en el costo laboral".

Además, añade que el paso de la pandemia dejó una mayor deslocalización de los trabajos que favorece la exportación de servicios profesionales desde Argentina al mundo.

Para Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina, a su vez, la posibilidad de contar con distintos esquemas de contratación -ya sean más ágiles o estructurados según el tipo de vínculo- "se alinea con las necesidades actuales de las organizaciones, que buscan flexibilidad sin perder previsibilidad".

De todas formas, advierte, el impacto dependerá en gran medida de cómo se implementen los cambios y del contexto económico: "La normativa es un habilitador, pero su efectividad está ligada al dinamismo del mercado laboral".

Talento argentino de exportación: ¿qué roles buscan más las empresas?

El informe de Deel destaca que el atractivo del profesional local no solo reside en la competitividad de costos, sino en la especialización de roles técnicos y estratégicos. Durante el último año, los puestos más buscados por las compañías extranjeras incluyeron:

Analistas de datos

Desarrolladores de software

Expertos en recursos humanos

Gerentes de relaciones comerciales

Especialistas en desarrollo de interfaces de usuario (UI)

"Sin duda, los atributos más valorados y distintivos del talento argentino son la capacidad de trabajo, la creatividad y capacidad de adaptación a entornos diversos y dinámicos, algo que, sumado al buen nivel de inglés, nos posiciona muy bien en el mercado con oportunidades en distintas disciplinas", argumenta Rojas.

Opina que, dentro de las disciplinas más demandadas, se encuentra todo el abanico de perfiles de IT, financieros, ingenieros, marketing digital, diseño, atención al cliente, contenidos, project management y otras profesiones que no requieren presencialidad.

Roitman observa que, en el contexto actual, "marcado por la normalización del mercado cambiario, los perfiles junior perdieron competitividad frente a otros mercados de la región, mientras que perfiles con mayor experiencia, especialmente senior y semisenior, continúan siendo valorados por su nivel de conocimiento y capacidad de aportar en entornos complejos".

En cuanto a los roles más demandados desde el exterior, destaca aquellos vinculados con inteligencia artificial, particularmente en áreas como machine learning, desarrollo y aplicación de modelos generativos, en línea con los resultados de la investigación de Manpower Escasez de Talento, donde estas competencias "aparecen entre las más requeridas y difíciles de cubrir".

"Al mismo tiempo, en un contexto de trabajo remoto y equipos globales, estas posiciones requieren no solo habilidades técnicas específicas, sino también capacidades como la adaptabilidad, la comunicación y la autonomía, que resultan clave para integrarse a equipos distribuidos y sostener resultados a distancia", completa el directivo de Experis.

Freelancers de exportación: ¿en qué prefieren cobrar los argentinos?

Un dato revelador sobre la economía del trabajador remoto es la moneda de elección para sus ingresos. En 2025, el 90% de los freelancers y profesionales independientes en Argentina optaron por retirar sus pagos en dólares estadounidenses, mientras que apenas un 6% lo hizo en moneda local.

Paralelamente, la adopción de stablecoins ganó una tracción inédita, posicionando al país como líder mundial en esta categoría con el 1,2% del total de las transacciones globales, una estrategia que, según alega el estudio, se da para proteger su poder adquisitivo frente a la volatilidad cambiaria histórica de la región.

"Los países que resultan más atractivos para los profesionales que trabajan para el exterior son los que tienen un uso horario cercano, principalmente Latinoamérica, Estados Unidos o Europa, y los países con los que tenemos mayor afinidad cultural, como puede ser Uruguay, Chile, Perú y México, al igual que España y en menor medida Alemania y Australia, aunque la balanza siempre inclinan para mercados en los que el tipo de cambio resulta favorable para el profesional argentino", menciona el ejecutivo de Randstad.

El fenómeno no es unidireccional, ya que las empresas locales también están cruzando fronteras para escalar sus modelos de negocio. Se registró un aumento del 43% en la cantidad de startups y compañías argentinas que decidieron contratar talento en el exterior durante 2025, enfocándose principalmente en profesionales de Colombia, Brasil y México.

Esta expansión internacional se ve facilitada por el uso de infraestructuras digitales que permitieron gestionar nóminas y cumplimiento normativo en múltiples jurisdicciones de forma simplificada. Se espera que, tras la reforma laboral, este esquema permita a este tipo de empresas expandir su modelo de colaboradores en otras latitudes.

La geografía del empleo remoto en Latinoamérica también muestra una tendencia de reconcentración urbana. Buenos Aires se mantiene como la ciudad líder en el ranking de hubs de talento de la región, ocupando además el cuarto puesto a nivel mundial entre las ciudades con más trabajadores contratados de manera remota.

En cuanto a las nuevas fronteras tecnológicas, el reporte de Deel señala un auge explosivo en las profesiones vinculadas a la inteligencia artificial. La demanda global de "AI Trainers" —especialistas dedicados a etiquetar datos y perfeccionar los resultados de los sistemas de IA— creció un impactante 283% en 2025.

"Desde ManpowerGroup vemos que el mercado laboral argentino todavía atraviesa una etapa de cautela, en línea con una economía que no terminó de reactivarse de manera homogénea entre sectores", resume Roitman.

"En este contexto, resulta difícil proyectar, ya que las decisiones de contratación (tanto locales como hacia el exterior) están profundamente atadas al nivel de actividad económica. En la medida en que el crédito se recupere, mejore el poder adquisitivo y se reactive el consumo, es esperable que se generen más oportunidades laborales en líneas generales", prosigue.

"Si bien la reforma laboral apunta a mejorar las condiciones para la contratación y promover el empleo formal, todavía es prematuro estimar su impacto concreto. Por sí sola, la normativa no alcanza para dinamizar el empleo: su efecto estará condicionado, en gran medida, a la evolución de la económía", concluye el ejecutivo de Experis.