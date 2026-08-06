Mientras un método muestra que la moneda local está subvalorada, otro ajustado por ingresos la ubica entre las más sobrevaloradas del mundo

Argentina mejoró: pasó del 1er puesto al 14º global en monedas más caras del mundo por ingresos.

The Economist creó el índice Big Mac en 1986 como una forma simple de explicar una teoría económica compleja: la paridad del poder adquisitivo. La idea es que, en el largo plazo, una misma canasta de bienes debería costar lo mismo en todos los países una vez convertida a una moneda común.

La elección de la hamburguesa no es casual, ya que el Big Mac se produce con ingredientes y procesos prácticamente idénticos en todo el mundo, lo que la convierte en un producto comparable entre mercados muy distintos, tal como reflejó el índice Big Mac en una medición reciente.

Con el tiempo, lo que nació como una herramienta didáctica se transformó en una referencia global citada en libros de economía y estudios académicos. La llamada "Burgernomics" nunca pretendió ser una medida exacta del tipo de cambio, pero es la forma más accesible de entender si una moneda está cara o barata frente al dólar.

Las dos respuestas contradictorias sobre el peso argentino

Acá está lo interesante del dato: el índice da conclusiones opuestas según qué versión se mire.

En la medición tradicional, que compara únicamente el precio en dólares al tipo de cambio de mercado, el Big Mac cuesta u$s5,91 en Argentina contra u$s6,22 en Estados Unidos. Eso significa que la hamburguesa argentina es un 5% más barata y que el peso estaría subvaluado en torno al 5%.

En la versión ajustada por PBI per cápita, la conclusión se invierte. Con ese ajuste, el peso aparece sobrevaluado un 19%, y Argentina ocupa el puesto 14 entre las monedas más caras del mundo.

La diferencia se explica porque la versión ajustada incorpora el nivel de ingresos del país: en economías con menor productividad y costos laborales más bajos, es esperable que una hamburguesa sea más barata, y si no lo es, algo está desalineado.

La mejora frente a 2025 y el mapa regional

El dato positivo es que Argentina mejoró. En enero de 2025, el país tenía el primer puesto del ranking: la Big Mac más cara del mundo en relación con los ingresos de sus habitantes. Hoy está en el puesto 14, después de haber estado en el 13 en enero de este año.

En la comparación regional, Uruguay lidera como la moneda más sobrevaluada de todo el mundo en la versión ajustada, con un 77,4%, seguido por Colombia con 63,6%. Ambos superan incluso a Suiza, el país donde la hamburguesa es más cara en términos absolutos, con u$s9,04.

Del lado de las monedas subvaluadas en la medición tradicional aparecen:

El peso chileno con -13,1%

El sol peruano con -19,7%

El real brasileño con -24,4%

El peso mexicano prácticamente alineado con el dólar (0,8%)

Qué significa esto en términos prácticos

Traducido al bolsillo, un turista extranjero que llega hoy a Argentina con dólares encuentra que la comida rápida es más barata que en su país. Un argentino que gana en pesos, en cambio, dedica una proporción de su ingreso a esa misma hamburguesa, proporción que sigue siendo alta en comparación internacional.

Esa es exactamente la tensión que el índice ajustado captura y que el índice tradicional no ve: ambas mediciones son correctas, miden cosas distintas.

Con el dólar oficial en torno a los $1.520 y la inflación acumulando cuatro meses cerca del 2%, la posición de Argentina en el ranking puede seguir moviéndose. El próximo dato del índice llegará en enero de 2027.